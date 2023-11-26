Раненого краснокнижного филина спасли жители алтайского села
Птицу доставили к ветеринарам
26 ноября 2023, 08:30, ИА Амител
Краснокнижного филина с поврежденным крылом спасли в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Люди нашли раненую птицу в селе Михайловское и передали ее госинспектору "Алтайприроды" Евгению Григорьеву.
25 ноября он привез филина в барнаульскую ветклинику "Добрый доктор". Дальнейшую его судьбу решат специалисты.
Ранее в барнаульском парке "Лесная сказка" поселились два спасенных на Алтае фламинго.
14:23:43 26-11-2023
Люди, спасибо)))))))
18:30:11 26-11-2023
Какой красавчик))))) Большое спасибо добрым людям)))))