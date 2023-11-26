Раненого краснокнижного филина спасли жители алтайского села

Птицу доставили к ветеринарам

26 ноября 2023, 08:30, ИА Амител

Краснокнижного филина с поврежденным крылом спасли в Михайловском районе Алтайского края, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Люди нашли раненую птицу в селе Михайловское и передали ее госинспектору "Алтайприроды" Евгению Григорьеву.

25 ноября он привез филина в барнаульскую ветклинику "Добрый доктор". Дальнейшую его судьбу решат специалисты.

Ранее в барнаульском парке "Лесная сказка" поселились два спасенных на Алтае фламинго.