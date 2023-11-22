В барнаульском парке "Лесная сказка" поселились два спасенных на Алтае фламинго

Красивые и грациозные птицы редко бывают в Алтайском крае — ближайшее место их гнездования находится в Казахстане

22 ноября 2023, 20:23, ИА Амител

В парке "Лесная сказка" поселились два фламинго. Красивые и грациозные птицы редко бывают в Алтайском крае – ближайшее место их гнездования находится в Казахстане. Однако этих особей занесло в Республику Алтай, где их спасли.

Как сообщает Минприроды Алтайского края, птицы при содействии Сайлюгемского национального парка были доставлены из Чойского района в Горно-Алтайск, а уже оттуда их забрали и благополучно привезли в Барнаул.

"Птицы хорошо перенесли дорогу и сейчас адаптируются к новому месту жительства. Фламинго, обнаруженный в Первомайском районе нашего региона, к сожалению, не выжил", – добавили в ведомстве.