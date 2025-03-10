Рано радоваться. В МВД рассказали, что делать при переводе денег на карту от неизвестного
Полученные деньги не стоит тратить до выяснения обстоятельств — это могут расценить как необоснованное обогащение
10 марта 2025, 15:45, ИА Амител
Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и началом мошенничества. Как сообщает ТАСС, об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Как объяснили в полиции, в такой ситуации следует придерживаться следующего порядка действий. Для начала следует убедиться, что деньги поступили – проверить счет через мобильное приложение или интернет-банк. Сообщение о поступлении может быть поддельным.
"Немедленно сообщите в ваш банк о неожиданном поступлении средств. Банк зарегистрирует ваше обращение и проведет проверку", – пояснили в МВД.
Полученные деньги не стоит тратить до выяснения обстоятельств – это могут расценить как необоснованное обогащение, что влечет за собой необходимость вернуть средства и возможные судебные издержки. Если же с вами связался отправитель и попросил отправить деньги обратно на другие реквизиты – не следует соглашаться. Это могут быть мошенники: такие переводы нужны для схем с "переводами террористу" или же средства могут быть краденными.
Кроме того, в МВД советуют сохранять записи общения – эти данные могут быть полезны в случае разбирательств.
16:18:24 10-03-2025
А вот вы проведите эксперимент, сообщите в банк об ошибочном переводе, и расскажите что получилось. Я сам не пробовал, но по отзывам других, они вам будут мозги компостировать, скажут что отмена или возврат перевода у них не предусмотрены, и отправят в полицию.
16:37:18 10-03-2025
А если у человека 4 банка, куча счетов, нет уведомлений(да даже если и есть)? Ну крутятся деньги и крутятся. Мошенники там такие копейки кидают, что фиг что по суду МВД докажет