Рано радоваться. В МВД рассказали, что делать при переводе денег на карту от неизвестного

Полученные деньги не стоит тратить до выяснения обстоятельств — это могут расценить как необоснованное обогащение

10 марта 2025, 15:45, ИА Амител

Гора рублей / Фото: amic.ru

Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и началом мошенничества. Как сообщает ТАСС, об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Как объяснили в полиции, в такой ситуации следует придерживаться следующего порядка действий. Для начала следует убедиться, что деньги поступили – проверить счет через мобильное приложение или интернет-банк. Сообщение о поступлении может быть поддельным.

"Немедленно сообщите в ваш банк о неожиданном поступлении средств. Банк зарегистрирует ваше обращение и проведет проверку", – пояснили в МВД.

Полученные деньги не стоит тратить до выяснения обстоятельств – это могут расценить как необоснованное обогащение, что влечет за собой необходимость вернуть средства и возможные судебные издержки. Если же с вами связался отправитель и попросил отправить деньги обратно на другие реквизиты – не следует соглашаться. Это могут быть мошенники: такие переводы нужны для схем с "переводами террористу" или же средства могут быть краденными.

Кроме того, в МВД советуют сохранять записи общения – эти данные могут быть полезны в случае разбирательств.