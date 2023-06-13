"Раньше боялись только дорог". Барнаульцы рассказали, что думают об электросамокатах

Мешают ли электросамокаты пешеходам в Барнауле и что нужно делать, чтобы все ездили по правилам? Мы провели опрос

13 июня 2023, 08:01, ИА Амител

Все чаще в соцсетях появляются жалобы на тех, кто передвигается по Барнаулу на электросамокате – быстро ездят, пугают пешеходов, выезжают на дороги, паркуются так, что мешают всем подряд. В ГИБДД сообщили, что за нарушения правил дорожного движения в Барнауле выписали более 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности.

Страдают и сами самокатчики: с начала летнего сезона как минимум девять водителей СИМ получили серьезные травмы на дорогах столицы Алтайского края. Во многих городах России уже всерьез задумались о жестких ограничениях на использование самокатов. Корреспонденты amic.ru спросили у барнаульцев: действительно ли люди на самокатах так сильно мешают всем остальным и как, на их взгляд, можно урегулировать этот конфликт.

Капустин Максим, Жуков Даниил, Зиновьев Вадим