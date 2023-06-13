"Раньше боялись только дорог". Барнаульцы рассказали, что думают об электросамокатах
Мешают ли электросамокаты пешеходам в Барнауле и что нужно делать, чтобы все ездили по правилам? Мы провели опрос
13 июня 2023, 08:01, ИА Амител
Все чаще в соцсетях появляются жалобы на тех, кто передвигается по Барнаулу на электросамокате – быстро ездят, пугают пешеходов, выезжают на дороги, паркуются так, что мешают всем подряд. В ГИБДД сообщили, что за нарушения правил дорожного движения в Барнауле выписали более 300 штрафов электросамокатчикам и тем, кто катается на других средствах индивидуальной мобильности.
Страдают и сами самокатчики: с начала летнего сезона как минимум девять водителей СИМ получили серьезные травмы на дорогах столицы Алтайского края. Во многих городах России уже всерьез задумались о жестких ограничениях на использование самокатов. Корреспонденты amic.ru спросили у барнаульцев: действительно ли люди на самокатах так сильно мешают всем остальным и как, на их взгляд, можно урегулировать этот конфликт.
Капустин Максим, Жуков Даниил, Зиновьев Вадим
08:11:38 13-06-2023
Никакой культуры вождения у водителей самоходных палок. Может конечно есть те, кто соблюдает ПДД и старается быть аккуратным. Но как посмотришь на этот табун, что носится по тротуарам, кажется все такие.
08:28:39 13-06-2023
Нужны специальные дорожки для всех этих транспортных средств и правила движения, но у нас нет на это средств, следовательно будут травмы, а правильнее пока нет дорожек не должно быть и СИМ.
09:02:06 13-06-2023
Убрать их с тротуаров. Нигде теперь нельзя расслабиться и просто идти ни о чём не думать. Надо постоянно включать внимание и бдительность, иначе собьют. Очень агрессивные, если делаешь замечание
17:11:13 14-06-2023
Гость (09:02:06 13-06-2023) Убрать их с тротуаров. Нигде теперь нельзя расслабиться и пр... Получив в штаблет с вертушки они становятся покладистыми и скулят
10:43:50 13-06-2023
Может приобретающий или арендующий самокат должен автоматически проверяться по базе Министерства обороны? Если подходит координаты его движения передаются уполномоченным органам. Если еще молод, берется на учет и проверяется как выполняет свой долг перед Родиной его отец. В ряде случаев отец будет благодарен
10:49:41 13-06-2023
Гость (10:43:50 13-06-2023) Может приобретающий или арендующий самокат должен автоматиче... Вы правда идиот со справкой или не очень талантливо прикидываетесь?
13:31:07 13-06-2023
Гость (10:49:41 13-06-2023) Вы правда идиот со справкой или не очень талантливо прикидыв... Так это вы тот идиот, который на самокате летает?
07:39:23 14-06-2023
Гость (13:31:07 13-06-2023) Так это вы тот идиот, который на самокате летает?... Ясно. Не прикидываетесь, а полностью доказываете правильность выданной справки.
07:48:12 14-06-2023
Гость (07:39:23 14-06-2023) Ясно. Не прикидываетесь, а полностью доказываете правильност... Ясно, не прикидываетесь, а полностью доказываете сущность идиота-самокатчика. Так ведь и умрете, идиотом, влетевшим на самокате в проблему
07:54:40 14-06-2023
Гость (07:48:12 14-06-2023) Ясно, не прикидываетесь, а полностью доказываете сущность ид... Откройте тайну, вам справку в каком возрасте выдали? В юном или уже в зрелом? Вас одного в палате держат или у вас там кружок по бестолковым интересам? Судя по писанине некоторых клоунов вы не один. Одному постоянно гиперзвук нужен, второй всех на Новую землю отправляет и переживает за нее. Хотя нет, не отвечайте. Умного все равно не озвучите, а глупость читать не хочу.
10:49:45 13-06-2023
Дибилизм чистой воды, нафига спрашивать, дураку понятно что самокатчики не должны ездить по пешеходным тротуарам. Власти совсем перестали мышей ловить! А скорее всего это их бизнес, поэтому и допустили этот беспредел в городе!
17:32:01 13-06-2023
Очевидно, что власти давным-давно заняты совсем не тем, что требуется городу. Чем они заняты, известно (или догадываются) очень многим. А вот чем в данном случае они не заняты, так это развитием городской инфраструктуры. Конкретно - развитием сети велодорожек, где прекрасно могут себя чувствовать все, кто движется не на авто- и мотоколёсах. Сколько было уже копий сломано, сколько предлагалось, в том числе и очень толковых проектов, которые связывали все районы города. Где реакция? А ноль! Если не считать, конечно, тех бздунов, что орут про "девятьмесяцевзимы". А жизнь на месте, как известно, не стоит, и вот уже необходимость этих самых велодорожек такова, что нужны они были уже вчера. Где реакция властей? Да как обычно, у них на носу очередные судьбоносные "выборы", про кандидатов на которых давно спел Шнур. То есть отклика на жизненные запросы общества ровно ноль. Да, конечно, можно придумать тысячу запретов и кар. Но улучшится ли от этого ситуация? И вот что ещё интересно: как и все новации, электросамокаты пришли к нам с изрядным запозданием (это ж не ракеты, мы их делать не умеем), они давным-давно прижились в мире. Но почему там нет такой острой проблемы с ними?
20:36:54 13-06-2023
Гость (17:32:01 13-06-2023) Очевидно, что власти давным-давно заняты совсем не тем, что ... > Но почему там нет такой острой проблемы с ними? Они и в мире уже всех задолбали, просто там власти более отзывчивы и быстрее реагируют. В Париже на референдуме жители проголосовали за их полный запрет. В Германии им запрещено ездить по тротуарам, только по велодорожкам или проезжей части, в Польше их не пускают в парке и сады, в Британии для управления ими нужны водительские права. Во многих странах есть жёсткое ограничение скорости. В общем, проблему можно решить, если над ней работать, если же работать не хочется, тогда лучше запретить их совсем, хотя бы прокатные.
17:09:17 18-06-2023
За самокатчика штраф должен быть как за курицу- если его сбили.