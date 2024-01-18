Пакуем чемоданы, летим на море. Из Барнаула в Таиланд запустят прямые рейсы
Полетная программа стартует в апреле
18 января 2024, 06:15, ИА Амител
Весной ANEX Tour запустит прямые чартерные рейсы из Барнаула на остров Пхукет, сообщила amic.ru директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Старт летней полетной программы в Таиланд будет дан 22 апреля: на эту дату запланирован вылет первого самолета из столицы Алтайского края.
Продолжительность туров с вылетом из Барнаула составит 11 ночей, поэтому рейсы будут осуществляться каждые 12 дней, отмечает эксперт. Путевки уже выставлены в системы бронирования туроператора.
"Туры в Таиланд с вылетом из Барнаула уже доступны в продаже. Летняя программа продлится до конца сентября", – сообщила Наталья Гордеева.
Для сравнения: отпуск в отеле три звезды с вылетом из Барнаула 22 апреля для пары обойдется в 209 тысяч рублей. Десятидневный тур с проживанием в этом же отеле для двоих с вылетом 15 апреля из Новосибирска будет стоить почти 178 тысяч. В стоимость путевки включены прямой перелет в обе стороны, трансфер, медстраховка и проживание.
07:07:45 18-01-2024
Там в это время вроде не сезон
09:00:36 18-01-2024
Гость (07:07:45 18-01-2024) Там в это время вроде не сезон ... Как раз сезон дождей начинается.
09:41:15 18-01-2024
Гость (09:00:36 18-01-2024) Как раз сезон дождей начинается.... Именно. С апреля по ноябрь там так, на любителя. В Тай нужно летать с декабря по март
07:20:54 18-01-2024
Кому то нравится Тай, а мне вот там совсем не по кайфу. Бедная страна третьего мира. Ну пляжи, ну море. Есть масса других мест и с морем, и с пляжами.
10:35:26 18-01-2024
Гость (07:20:54 18-01-2024) Кому то нравится Тай, а мне вот там совсем не по кайфу. Бедн... Зато Барнаул 2й Дубай блин)))))
10:46:32 18-01-2024
Гость (07:20:54 18-01-2024) Кому то нравится Тай, а мне вот там совсем не по кайфу. Бедн... Например ? Азия вся примерно такая же. На Кубу лететь очень далеко, да и там тоже не фонтан, но пляжи конечно хорошие, да.
10:48:12 18-01-2024
Гость (07:20:54 18-01-2024) Кому то нравится Тай, а мне вот там совсем не по кайфу. Бедн... Бедная страна? Вот насмешил
07:32:57 18-01-2024
Наверное будет пользоваться большим спросом, цена доступная и вылет из Барнаула
08:51:50 18-01-2024
Гость (07:32:57 18-01-2024) Наверное будет пользоваться большим спросом, цена доступная ... Где цены посмотреть? ссылку дайте.
13:33:01 18-01-2024
Гость (07:32:57 18-01-2024) Наверное будет пользоваться большим спросом, цена доступная ... Из Нск на 30к дешевле. Едешь на машине: бенз 2к в обе стороны и стоянка 1,5к возле аэропорта.
13:46:33 18-01-2024
Гость (13:33:01 18-01-2024) Из Нск на 30к дешевле. Едешь на машине: бенз 2к в обе сторон... Стоянка рядом с аэропортом (напротив внутреннего терминала) 200 р/сутки. Та что возле кольца с бесплатным трансфером до аэропорта (около километра) вроде по 150.
15:29:41 18-01-2024
Гость (13:33:01 18-01-2024) Из Нск на 30к дешевле. Едешь на машине: бенз 2к в обе сторон... Неудобно с этими стоянками НСКими ужасно. Прилетел с Тая, с жары, зимой. Вместо машины сугроб, проезды на парковке завалены снегом, никто не чистит, переодеться толком негде, скачешь по морозу, откапываешь, заводишь, платишь. Организм тебе точно спасибо скажет за такое после жары, по себе знаю. Лучше уж сразу в Барнаул, вышел, прыгнул в такси и дома через 30 минут, красота. Пусть даже и дороже будет, но немного.
19:09:51 18-01-2024
Гость (15:29:41 18-01-2024) Неудобно с этими стоянками НСКими ужасно. Прилетел с Тая, с ... В Оби поставьте, там чистят и трансфер есть
07:54:14 18-01-2024
Интересно, что будет к апрелю
08:14:13 18-01-2024
Мог снять рейсы, если спроса не будет
09:01:31 18-01-2024
Гость (08:14:13 18-01-2024) Мог снять рейсы, если спроса не будет ... Уже в ноябре запускались куда-то. Тоже заранее рекламу давали.
08:25:06 18-01-2024
Угу. Может и будет. А может опять пообещают и опять отменят, как было в прошлом году. И деньги не возвращают, а если согласишься лететь из Новосиба, приходится еще по 22 тыс за чел доплатить сверху. И никакой у них ответственности ни за что нет. Виноват всегда потребитель.
08:54:36 18-01-2024
Это неудачная шутка чья- то? Зимнюю программу объявили и свернули...самолеты не набрались в сезон.А в несезон что, все в Тай из Барнаула ломанутся??
09:24:45 18-01-2024
Новость хорошая, это было бы отлично, но как-то несвоевременно, почему в конце сезона то ? Кто полетит-то ? Опять отменят. Сейчас надо запускать, а в конце апреля уже можно прикрывать до следующего года.
09:36:23 18-01-2024
Посмотрел туры, и не 11, а 10 ночей в отеле будет, вылет в 23.40, прилет на Пхукет в 6.40, ночь в дороге, заселят вас скорее всего как обычно в 14.00. Вылет обратно в 9.25, т.е. очень рано утром нужно будет подрываться из отеля. Неудобная полетная программа, очень неудобная. Время полетное из Барнаула стоит меньше почти на час, но почему цена то существенно выше из Барнаула. Один и тот же отель из Барнаула на 22 апреля стоит 245 т.р, он же 21 апреля из Нска, где лететь на час дольше на те же 10 ночей стоит 208 т.р также на двоих. Это как так ?
10:04:25 18-01-2024
Гость (09:36:23 18-01-2024) Посмотрел туры, и не 11, а 10 ночей в отеле будет, вылет в 2... Всё равно что так, что так - цена очень низкая на сегодняшний день
10:27:40 18-01-2024
Гость (10:04:25 18-01-2024) Всё равно что так, что так - цена очень низкая на сегодняшни... На отель только с завтраками - не низкая, к тому это в несезон, когда туда вообще уже никто не хочет лететь. Я в 2023 в начале февраля в этом же отеле на 12 ночей останавливался вдвоем, обошлось в 220 т.р, но там курс валют был конечно несколько другой, но и месяц - февраль, самый пик сезона, максимальные цены.
10:28:06 18-01-2024
Гость (09:36:23 18-01-2024) Посмотрел туры, и не 11, а 10 ночей в отеле будет, вылет в 2... При разнице в цене тура между вылетом из Нск и Барнаулом почти в 40 тыс руб. народ летать из Барнаула будет крайне неохотно. Это уже много раз доказано. Разница должна быть не более 10 тыс руб. Это первое. Тур в 10 ночей, принимая во внимание, что последняя ночь с вылетом рано утром считай тоже минус, фактически 9. Минусуем также день прилета и день перед вылетом (суета, а не отдых), остается 7 нормальный ночей. И что это за тур такой? Летать нужно на 13-14 ночей, тут такого нет. Придется брать даблтур (10*2), но 245*2, дороговато уже. Это второе
12:13:58 19-01-2024
Гость (09:36:23 18-01-2024) Посмотрел туры, и не 11, а 10 ночей в отеле будет, вылет в 2... Привет! Путешествуйте самостоятельно: купили билет туда-обратно, забронировали жилье, заказали трансфер аэропорт-отель. Всё! Летите хоть на 2, на 3, на 4 недели. Сейчас безвизовый период в Тайланд 90 дней! Считайте финансовую выгоду сами! Удачи!
10:12:48 18-01-2024
Гость (10:04:25 18-01-2024) Всё равно что так, что так - цена очень низкая на сегодняшни... А почему пхукет? Лучше бы Паттая, да и правда, в ноябре в Паттаю не набрали, а в апреле собирают Пхукет.
10:45:01 18-01-2024
Татьяна (10:12:48 18-01-2024) А почему пхукет? Лучше бы Паттая, да и правда, в ноябре в Па... Не согласен, лучше Пхукет, в Патайе моря вообще нет, помойка. А на Пхукете полно своих отличных пляжей, да и Као-Лак рядом, там вообще красота.
11:58:37 19-01-2024
Гость (10:45:01 18-01-2024) Не согласен, лучше Пхукет, в Патайе моря вообще нет, помойка... В июне на Пхукете и уж тем более на Као Лаке не покупаешься. Пляжи, конечно, отличные, но что с них толку если в море из-за волн не войти. С Пхукета в июне нужно уезжать в Краби, на АО Нанг, на Райли, на Пхи-Пхи т е туда где море от волн Пхукетом прикрыто. У меня отпуск всю жизнь в именно в июне и все эти места именно в июне объехала самостоятельно, так что знаю что говорю. Сезон дождей это ерунда, дождь обычно 20-30 минут в день, обычно после обеда, а потом опять солнце, меня вообще не напрягало, а вот волны иногда просто убийственные,особенно на Као Лаке, это реально проблема. Но, если брать пакетный тур, а потом ещё платить за отели в других локациях, то конечно весьма накладно получится. В этом году планирую в Тай регуляркой полететь, точно дешевле выйдет и дней поблее будет!
11:07:11 18-01-2024
Татьяна (10:12:48 18-01-2024) А почему пхукет? Лучше бы Паттая, да и правда, в ноябре в Па... Ну Вы сравнили то, что нельзя сравнивать. Патайя)) Уж лучше тогда на Яровое
22:51:16 18-01-2024
Гость (11:07:11 18-01-2024) Ну Вы сравнили то, что нельзя сравнивать. Патайя)) Уж лучше ... Был в Паттайе в ноябре, в феврале опять полечу в 20й наверно раз и мне Пхукет 100 лет не упёрся!!!
12:09:26 19-01-2024
Гость (22:51:16 18-01-2024) Был в Паттайе в ноябре, в феврале опять полечу в 20й наверно... Ну кому то и кобыла невеста :-)
10:19:12 18-01-2024
Осенью летала в Сочи. Из Н-ска был С7, из Барнаула - Победа. Из Барнаула было дороже (не помню на сколько), но на Победе не кормили (хотя бы предупредили), а на С7 кормят. В итоге почти 10 часов голодовки. В следующий раз (если будет) полечу из Н-ска.
10:57:08 18-01-2024
Гость (10:19:12 18-01-2024) Осенью летала в Сочи. Из Н-ска был С7, из Барнаула - Победа.... То ли лететь из Барнаула 4 часа, то ли те же 4 часа тащиться до НСКа и потом лететь еще 5 часов, но зато с кормежкой убогой. Это конечно же лучше, ага :-) И обратно также - прилетел в Барнаул, 30 минут и ты дома и не нужно тащится еще хз знает сколько до Барнаула на машине по Нским пробкам. Терпеть не могу летать через НСК, убожество полное, куча времени убивается впустую. И на Победе вроде бы можно еду заказать дополнительно, если уж вам так принципиально и потерпеть 4 часа не можете, схуднете ;-)
11:27:18 18-01-2024
Гость (10:57:08 18-01-2024) То ли лететь из Барнаула 4 часа, то ли те же 4 часа тащиться... Это точно, тащиться из Толмачево в Брн после длительного перелета - то еще удовольствие. Стоянки каждый год повышают свои тарифы, не приятно. В самом аэропорту очень дорого стало, в г. Обь конечно их сейчас много и даже такси бесплатное дают до аэропорта и обратно, но там тоже с ними есть нюансы. А если не повезет с рейсом и обратно возвращаться в Брн в ночь - это вообще капец. Под утро на трассе вообще ехать невозможно, в сон рубит жестко
11:45:57 18-01-2024
Гость (10:57:08 18-01-2024) То ли лететь из Барнаула 4 часа, то ли те же 4 часа тащиться... Ну худеть не 4, а 10 часов. Как можно заказать ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ еду, если она вообще отсутствует? А доп.еда за доп.деньги? Учесть, что билет и так дороже, чем из Н-ска.
15:24:41 18-01-2024
Гость (11:45:57 18-01-2024) Ну худеть не 4, а 10 часов. Как можно заказать ДОПОЛНИТЕЛЬНУ... Как вы умудряетесь 10 часов лететь при полетном времени 4 ? :-) И я лучше не поем эти 4 часа плюс там еще возможно какое- то время на вылет и прилет, но зато долечу сразу от точки до точки, без перекладных. Победой летал неоднократно, никаких проблем вообще.
16:40:04 18-01-2024
Интересно, чем так Анексу нагадил Барнаул, что программа запланирована в не сезон, а цена выше, чем из Новосибирска и Москвы? У вас, ребята, с головой в порядке?
16:51:30 18-01-2024
Чем Паттая хуже Пхукета?Экскурсии на любой вкус, перемещение свободное в любой конец и стоимость 10 бат ,а не 500-250 как на Пхукете.Современные торговые центры.По чистоте даже лучше чем на Пхукете.На островах чистейшая вода.Да в Паттайе вода с песком у берега и кажется не чистой.Просто место и отель надо хорошо выбирать.,хорошего отдыха всем.
17:04:26 18-01-2024
Галина (16:51:30 18-01-2024) Чем Паттая хуже Пхукета?Экскурсии на любой вкус, перемещение... Больной
22:10:44 18-01-2024
Читаешь ком-ты, такое впечатление, что у всех куры денег не клюют.
22:25:21 18-01-2024
Народ, а на чем вы собрались летать и развлекать туземцев? Ни одного самолета еще нового мы не сделали, из за бугра нам кукиш, а не запчасти, Те, что есть не всегда долетают до точки Б. На телеге поедете запряженной оленями?
22:26:25 18-01-2024
Это как кусочек мяса на нитке - дал проглотить собачке, а потом вытянул и так повторить. С рейсами из Барнаула нечто подобное, только с людьми.
06:34:10 19-01-2024
Соберут баблишко... Крутанут в банке под процент. И потом моооожет вернут