Полетная программа стартует в апреле

18 января 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Весной ANEX Tour запустит прямые чартерные рейсы из Барнаула на остров Пхукет, сообщила amic.ru директор компании "Алтайтурист" Наталья Гордеева. Старт летней полетной программы в Таиланд будет дан 22 апреля: на эту дату запланирован вылет первого самолета из столицы Алтайского края.

Продолжительность туров с вылетом из Барнаула составит 11 ночей, поэтому рейсы будут осуществляться каждые 12 дней, отмечает эксперт. Путевки уже выставлены в системы бронирования туроператора.

"Туры в Таиланд с вылетом из Барнаула уже доступны в продаже. Летняя программа продлится до конца сентября", – сообщила Наталья Гордеева.

Для сравнения: отпуск в отеле три звезды с вылетом из Барнаула 22 апреля для пары обойдется в 209 тысяч рублей. Десятидневный тур с проживанием в этом же отеле для двоих с вылетом 15 апреля из Новосибирска будет стоить почти 178 тысяч. В стоимость путевки включены прямой перелет в обе стороны, трансфер, медстраховка и проживание.