Расходы россиян выросли на 6% за год

За вычетом инфляции они составили 39,5 тысячи рублей

22 января 2025, 10:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

В 2024 году расходы россиян выросли на 6% и в среднем составили 39,5 тысячи рублей за месяц за вычетом инфляции. Об этом сообщает РБК.

За основу расчетов эксперты брали данные карт и терминалов Сбербанка.

Согласно данным Росстата, годовая инфляция за 2024 год составила 9,52%. При этом без ее вычета расходы россиян выросли на 17%.

"Больше всего увеличились расходы у людей в возрасте 25-49 лет, которые стали "бенефициарами роста трудовых доходов", отмечают в "СберИндексе". Вместе с тем эксперты отмечают, что со второй половины 2024 года идет замедление потребительских расходов. Они связывают это с "инфляционной коррозией", "съедающей" возможности платежеспособного спроса", – отмечают в РБК.

Также специалисты обратили внимание на следующие расходы разных возрастных категорий россиян: