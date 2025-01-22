Расходы россиян выросли на 6% за год
За вычетом инфляции они составили 39,5 тысячи рублей
22 января 2025, 10:00, ИА Амител
В 2024 году расходы россиян выросли на 6% и в среднем составили 39,5 тысячи рублей за месяц за вычетом инфляции. Об этом сообщает РБК.
За основу расчетов эксперты брали данные карт и терминалов Сбербанка.
Согласно данным Росстата, годовая инфляция за 2024 год составила 9,52%. При этом без ее вычета расходы россиян выросли на 17%.
"Больше всего увеличились расходы у людей в возрасте 25-49 лет, которые стали "бенефициарами роста трудовых доходов", отмечают в "СберИндексе". Вместе с тем эксперты отмечают, что со второй половины 2024 года идет замедление потребительских расходов. Они связывают это с "инфляционной коррозией", "съедающей" возможности платежеспособного спроса", – отмечают в РБК.
Также специалисты обратили внимание на следующие расходы разных возрастных категорий россиян:
- юные россияне тратят на контент и СМИ в четыре раза больше, а на общепит – на 71%;
- у людей от 20 до 24 лет доля расходов на такси и каршеринг оказалась почти в три раза выше;
- бюджет россиян 40-64 лет предполагает +4-26% к расходам на строительство и ремонт;
- вдвое выше доля трат на здоровье оказалась у людей старше 65 лет, а на 47% и более – расходы на продовольствие.
10:12:32 22-01-2025
Цены выросли чуть ли не в разы, а расходы только на 6%?Это что ,заказное враньё?
10:38:31 22-01-2025
Афиноген (10:12:32 22-01-2025) Цены выросли чуть ли не в разы, а расходы только на 6%?Это ч... Ну в той реальности, где зарплаты выросли в два раза и инфляция 9% - это всё нормально, все по плану и под контролем.
10:51:26 22-01-2025
Гость (10:38:31 22-01-2025) Ну в той реальности, где зарплаты выросли в два раза и инфля... Только мы,вот, никак в ту реальность не попадём,всё время у нас она какая то паранормальная.
11:20:42 22-01-2025
Цена говядины в 22 году 350 руб, в 25 году 800 рублей, они надеятся на то что у нас с памятью плохо и мы не помним цен на товары в 22 году.
13:41:36 22-01-2025
Гость (11:20:42 22-01-2025) Цена говядины в 22 году 350 руб, в 25 году 800 рублей, они н... а гречка??? Про гречку почему не пишут возмущенные комментаторы, как тогда? Была 160р в 22 году, сейчас 90р !!
13:50:19 22-01-2025
Гость (13:41:36 22-01-2025) а гречка??? Про гречку почему не пишут возмущенные комментат... Гречка не основной продукт
13:13:07 22-01-2025
У нас в России 40 миллионов пенсионеров по категории -рабочий и крестьянин- и+социальные пенсионеры со средней пенсией от 16до 26 тысяч рубликов на месяц! После оплаты ЖКХ (У социальных пенсионеров льгота 50% оплата ЖКХ) и покупки лекарств можно себе не в чём не отказывать! Так как покупательская способность пенсионера ну просто сногсшибательная от 400 до 700 рублей на день! Согласно международным стандартам жизни все такие граждане согласно их социального статуса относятся к категории малоимущих нищебродов! Вывод = были бы расходы да 40 миллионам обычных (не элитных) пенсионерам расходовать не чего! Это не расходы а их пенсионные слёзы!
13:28:36 22-01-2025
анатолий (13:13:07 22-01-2025) У нас в России 40 миллионов пенсионеров по категории -рабочи... Анатолий, недавно прочитал на Дзен такой убедительный вброс, что трудно не поверить умеют наши работать. - "В настоящее время в США насчитывается 1,5 миллиона семей с детьми, которые вынуждены выживать менее чем на 2 доллара на человека в день. Это уровень крайней нищеты, о котором большинство американцев даже не подозревают. Эдин и Шейфер прослеживают рост бедности в 2 доллара в день до реформы социального обеспечения 1996 года, которая расширила помощь работающим беднякам, одновременно уничтожив систему денежного социального обеспечения."
16:02:59 22-01-2025
4-26% на строительство и ремонт? вот это было смешно сейчас.