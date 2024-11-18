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Жители Алтая рассказали, на что еще они тратят свои деньги, кроме покупки еды

В список самых больших расходов также попали коммунальные платежи

18 ноября 2024, 15:23, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Самые большие статьи расходов жителей Алтайского края – еда, кредиты и жилье, сообщает онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

"Для 59% респондентов из Алтайского края самой большой статьей расходов в личном бюджете является еда. Для сравнения: в целом по стране этот показатель чуть ниже и находится на уровне 56%", – говорится в исследовании.

46% опрошенных на второе место поставили выплату кредитов (без учета ипотеки). По России этот показатель гораздо ниже (31%). На третьем месте – оплата аренды жилья и ипотеки (36%), по стране – 37%.

Также в список самых больших трат попали коммунальные платежи, расходы на одежду и обувь (по 10%), детей, транспорт или автомобиль, лечение и лекарства (по 8%), а также образование (3%).

"Среди тех, кто тратит на жилье и ипотеку больше половины заработанного (51-75%), чаще встречаются представители сферы образования (29%)", – отметили аналитики.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку.

Пустой кошелек и мелочь / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Вася

20:01:26 18-11-2024

За еду работаем...

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Гость

08:01:33 19-11-2024

еда и коммуналка,пенсия кончилась...

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