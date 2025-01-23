В центре Барнаула произошло ДТП с тремя автомобилями

О пострадавших в аварии не сообщают

23 января 2025, 16:00, ИА Амител

ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Авария с тремя автомобилями произошла в центре Барнаула. Об этом сообщает "В курсе 22".

Судя по кадрам очевидцев, ДТП произошло рядом с бывшим ЦУМом. На пересечении пр. Ленина с ул. Димитрова столкнулись три легковушки.

О пострадавших неизвестно. Подробности аварии уточняются.