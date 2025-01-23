В центре Барнаула произошло ДТП с тремя автомобилями
О пострадавших в аварии не сообщают
23 января 2025, 16:00, ИА Амител
ДТП в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Авария с тремя автомобилями произошла в центре Барнаула. Об этом сообщает "В курсе 22".
Судя по кадрам очевидцев, ДТП произошло рядом с бывшим ЦУМом. На пересечении пр. Ленина с ул. Димитрова столкнулись три легковушки.
О пострадавших неизвестно. Подробности аварии уточняются.
16:05:54 23-01-2025
проклятое место... таких в городе несколько..
16:29:06 23-01-2025
Гость (16:05:54 23-01-2025) проклятое место... таких в городе несколько..... Чем/кем оно проклятое?
16:29:15 23-01-2025
ощущение, что права продаются направо и налево, одни дятлы за рулем...
16:36:33 23-01-2025
вот меняют правила меняют... а толку мало!
внесите изменение от которого аварий реально будет меньше.
а именно - проезд на мигающий сигнал светофора, не важно на какой, красный или жёлтый, не важно, приравняйте к проезду на красный! замигал светофор!? всё! стой!!!
сказали что на моргающий жёлтый можно завершать манёвр... и все несутся и на моргающий и даже уже на красный!!!
16:53:40 23-01-2025
Гость (16:36:33 23-01-2025) вот меняют правила меняют... а толку мало!внесите измене... во-первых, я так понимаю - Вы совсем не водитель, ибо мигающего красного не видел ни разу в жизни.
а во-вторых - тогда оборудуйте ВСЕ (!!!) светофоры таймерами, и что бы работали они одинаково, а то на одном светофоре зеленый начинает моргать с 3х секунд, а на другом - с ноля. вот и поди угадай...
18:30:13 23-01-2025
В древности (при СССР) нас учили - желтый мигающий - это красный! Стоять!
22:39:50 23-01-2025
Гость (18:30:13 23-01-2025) В древности (при СССР) нас учили - желтый мигающий - это кра... Да!
Мы до сих пор то тут то там находим следы этой более высокой цивилизации!