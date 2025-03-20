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Раскрыты подробности ДТП на улице Сухэ-Батора в Барнауле

Одного из водителей госпитализировали

20 марта 2025, 22:40, ИА Амител

ДТП на Сухэ-Батора / Фото: "Инцидент Барнаул"
ДТП на Сухэ-Батора / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Сухэ-Батора, в районе дома № 24, произошло ДТП. Подробности аварии рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Subaru Forester, мужчина 1967 года рождения, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась женщина 1977 года рождения. После этого Toyota отбросило в стоящий впереди Chevrolet Klan, которым управляла женщина 1992 года рождения.

"В результате ДТП водитель автомобиля Subaru получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее очевидцы рассказывали, что пострадавшему водителю зажало ноги, из-за чего спасателям пришлось разрезать автомобиль.

Барнаул ДТП

Комментарии 7

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Гость

05:20:18 21-03-2025

Ездию каждый день по городу, стал обращать внимание, что за ру́лём ездят старые старые дедушки, с открытым ртом и смотрящими в одну точку, и голова закинута набок. Они выделяются из потока и создают аварийные ситуации.

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Гость

05:37:44 21-03-2025

Гость (05:20:18 21-03-2025) Ездию каждый день по городу, стал обращать внимание, что за ... К данной ситуации ваше высказывание какое имеет отношение? Мужчине 1967 года рождения на пенсию только в 2032 году идти.

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Гость

07:55:57 21-03-2025

Гость (05:37:44 21-03-2025) К данной ситуации ваше высказывание какое имеет отношение? М... Если баллов наберет, а то и в 2037, А вдруг он силовик и уже...?

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Элен без ребят

08:53:42 21-03-2025

Гость (05:37:44 21-03-2025) К данной ситуации ваше высказывание какое имеет отношение? М... у жертв реформы образования не только с русским языком проблемы, но и с математикой.

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Элен без ребят

08:55:19 21-03-2025

Гость (05:20:18 21-03-2025) Ездию каждый день по городу, стал обращать внимание, что за ... ездию (ц)
права почем брали?

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Гость

09:31:39 21-03-2025

Гость (05:20:18 21-03-2025) Ездию каждый день по городу, стал обращать внимание, что за ...
Так большинство таких по дорогам ездиют. Не только старые. Рот открыт, слюни текут, глаза шальные.

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Гость

09:46:06 21-03-2025

так получилось из за разного клиренса и высоты машин. Низкая машина просто ушла под днище высокой срезав водителя. Очень опасны такие вот сближения. Думаю все это получилось из за льда на дороге вовремя не почищенного. Так что в ДТП есть вина коммуналных служб

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