Раскрыты подробности ДТП на улице Сухэ-Батора в Барнауле

Одного из водителей госпитализировали

20 марта 2025, 22:40, ИА Амител

ДТП на Сухэ-Батора / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле на улице Сухэ-Батора, в районе дома № 24, произошло ДТП. Подробности аварии рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Subaru Forester, мужчина 1967 года рождения, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser, за рулем которого находилась женщина 1977 года рождения. После этого Toyota отбросило в стоящий впереди Chevrolet Klan, которым управляла женщина 1992 года рождения.

"В результате ДТП водитель автомобиля Subaru получил телесные повреждения, доставлен в городскую больницу № 1 для оказания медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее очевидцы рассказывали, что пострадавшему водителю зажало ноги, из-за чего спасателям пришлось разрезать автомобиль.