Раскрыты подробности смерти Анастасии Заворотнюк

Родственникам позвонили еще днем 29 мая

30 мая 2024, 20:29, ИА Амител

Анастасия Заворотнюк, кадр со съемок / Фото: сообщество Анастасии Заворотнюк во "ВКонтакте"

Telegram-канал Mash раскрыл подробности смерти Анастасии Заворотнюк. Согласно публикации, она скончалась в больнице вчера, 29 мая, в 20:00.

По словам собеседника канала из окружения Заворотнюк, мать и дочь Анастасии находились дома в коттеджном поселке Крекшино. Днем им позвонили из клиники и сообщили, что актриса плохо себя чувствует.

Родственники бросили свои дела и срочно отправились в медицинское учреждение.

Напомним, что о смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Последние годы жизни она сражалась с онкологическим заболеванием, которое, вероятно, и стало причиной смерти артистки.