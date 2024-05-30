Главная няня страны. Какой запомнят Анастасию Заворотнюк, которая скончалась от рака?
Актрисы, которая влюбила в себя всю страну, не стало в 53 года
30 мая 2024, 14:30, ИА Амител
Не стало Анастасии Заворотнюк. О том, что актриса скончалась, 30 мая сообщили ее близкие. Долгое время она боролась со страшной и тяжелой болезнью.
Российским телезрителям Заворотнюк навсегда запомнится ролью Виктории в популярном ситкоме "Моя прекрасная няня". Снявшись в сериале, актриса завоевала вечную любовь российской аудитории. Но путь к популярности для нее оказался очень долгим и трудным.
О том, чем запомнилась Анастасия Заворотнюк и как пришла к всенародной славе, – в материале amic.ru.
Детство
С самого детства Заворотнюк находилась в творческой атмосфере. Неудивительно, что маленькая Настя мечтала стать актрисой: она была близка к этой профессии с малых лет.
Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани в семье театральной актрисы и режиссера телевидения. Ее мама, народная артистка РСФСР Валентина Борисовна, была актрисой местного ТЮЗа. Отец, Юрий Андреевич Заворотнюк, работал на телевидении, режиссировал и ставил многие передачи.
Настя стала вторым ребенком в семье: у нее был старший брат Святослав, который долго уговаривал родителей "подарить" ему сестренку.
Как много раз рассказывала сама Заворотнюк, отец стал главным человеком в ее жизни. Именно благодаря его поддержке актриса смогла победить комплексы и добиться успеха.
"Я не выговаривала еще слово "актриса", но очень хотела стать ею", – вспоминала Анастасия. Она часто ходила к маме на репетиции, знала наизусть все роли. Актерством творческий потенциал девочки не ограничивался. Она танцевала в ансамбле "Лотос", ходила в музыкальную школу.
Заворотнюк вспоминала: она окончательно решила стать актрисой, когда поехала в пионерский лагерь. Пока другие дети нехотя занимались творческой самодеятельностью, маленькая Настя не только сама блистала на сцене, но и помогала ставить номера другим ребятам.
Начало карьеры
Долгое время Заворотнюк колебалась по поводу выбора профессии. Конечно, она мечтала стать актрисой, но на примере мамы видела, как это может быть тяжело. К тому же Анастасия считала себя блеклой по сравнению с другими абитуриентами. Ей казалось, что лучше выбрать более "земную" профессию. Поэтому в 1988 году она поступила в Астраханский педагогический институт на исторический факультет.
Свою ошибку Заворотнюк поняла быстро. Уже через год она отправилась поступать в столичные театральные вузы. Первая попытка оказалась неудачной – в ГИТИС Анастасию не взяли. Будущая звезда готова была сдаться, но не потерять веру в себя ей помог отец. Родительские наставления не дали Заворотнюк опустить руки, и в 1989 году она стала студенткой Школы-студии МХАТ.
Кино и театр
Работа в кино началась для Заворотнюк сразу с главной роли. Она снялась в фильме "Машенька", когда училась на втором курсе. А еще через два года исполнила роль Лизки в комедии "Лихая парочка".
Рано задалась у нее и карьера в театре. Будучи студенткой 3-го курса, она сыграла в спектакле "Миф о Дон Жуане". После этого Заворотнюк пригласили в "Табакерку", где Владимир Машков ставил "Страсти по Бумбарашу". Анастасия исполнила роль Вари, которую долгое время считала самой памятной в своей карьере. В стенах театра-студии под руководством Олега Табакова актриса прослужила следующие 10 лет.
Всего за свою карьеру она исполнила более 30 киноролей, а также сыграла в 20 театральных постановках. Но при этом долгое время актриса оставалась неизвестной для по-настоящему широкой аудитории.
Помимо этого, Заворотнюк работала телеведущей. Она долгое время вела передачу "Ледниковый период". Также была ведущей шоу "Брачные игры" вместе с Дмитрием Дибровым и соведущей Башарова в телешоу "Лед и пламень".
"Моя прекрасная няня"
Конечно, российские телезрители навсегда запомнили Анастасию Заворотнюк как няню Вику из сериала "Моя прекрасная няня". Удивительно, но самая знаменитая роль актрисы досталась ей случайно. К тому времени Заворотнюк уже подумывала завершить актерскую карьеру, поскольку не добилась особого успеха. Поэтому, когда ее позвали на кастинг "какого-то комедийного сериала", актриса отправилась туда без особого энтузиазма. И совершенно неожиданно для себя получила главную роль.
И это при том, что на роль претендовали также Наташа Королева, Жанна Фриске, Эвелина Бледанс и Нонна Гришаева. Последнюю даже утвердили, но в итоге она отказалась из-за занятости в театре. И только тогда выбор пал на Заворотнюк.
Как все было дальше, знает каждый, кто хоть раз слышал начальную заставку ситкома. "Моя прекрасная няня" стала невероятно популярной. Няню Вику полюбили миллионы телезрителей. А фраза ее героини: "Мама дорогая, очуметь!" в свое время была очень популярным мемом.
Кстати, главную "фишку" Вики, а именно забавный акцент, Заворотнюк придумала сама. Так, в 32 года она приобрела всероссийскую популярность, которой никогда до этого не имела. В сознании многих телезрителей она и осталась "няней Викой".
Личная жизнь и семья
В браке Заворотнюк была трижды. Ее первым мужем стал немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф. Они поженились в 1994 году, но союз оказался несчастливым. Брак просуществовал около года, хотя вместе прожили и того меньше – всего пару месяцев.
Еще когда Анастасия была замужем, она познакомилась с Дмитрием Стрюковым. Он, кстати, тоже был женат на тот момент. Встреча произошла абсолютно случайно. Заворотнюк поймала попутку, водителем которой оказался Стрюков. В знак благодарности она пригласила мужчину с женой на свой спектакль, но Дмитрий пришел один. Влюбленным понадобилось три дня, чтобы принять решение быть вместе. Они поженились тихо, даже не пригласив на торжество родителей. Пара переехала в Америку, где Стрюков организовал свой бизнес.
В этом браке у актрисы родились сын Майкл и дочь Анна. Рождение детей Заворотнюк называла главным достижением в своей жизни. Семейное счастье продлилось 10 лет. Все это время Заворотнюк жила на две страны: в России она работала в театре, а в США занималась недвижимостью.
В 2006 году в жизни актрисы появилась новая любовь. Их роман с актером Сергеем Жигуновым перекочевал со съемочной площадки "Моей прекрасной няни" в жизнь. Но чувства продлились недолго, и через два года пара рассталась.
В сентябре 2008 года Анастасия Заворотнюк в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал фигурист Петр Чернышев. В октябре 2018 года у них родилась дочь Мила. Но известно об этом стало лишь в марте. Пара тщательно скрывала новости о беременности и родах. Третьего ребенка Заворотнюк родила в 47 лет.
В 2024-м выяснилось, что дочь актрисы Анна уже два года как замужем. Об этом сообщило издание StarHit. Поклонникам девушка рассказала, что познакомилась с мужем в Нью-Йорке и о том, что их отношения длятся уже более восьми лет.
Болезнь
Смерть
"Дорогие друзья! Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку", – говорится в опубликованном сообщении.Также пост в соцсетях опубликовала и дочь актрисы Анна.
"А вчера ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной, такой как в этот дождливый день. Моя душа всегда с тобой", – написала девушка под прикрепленным фото своей мамы.
15:14:24 30-05-2024
Как человека естественно жаль так рано умирает. Как актриса - кто помнит что то больше чем сериал с ней?
15:33:39 30-05-2024
Александра Демьяненко помните? Главный «Шурик» Советского Союза! Актёр потом всю жизнь открещивался от персонажа, сам не понимая, что создал гениальный образ современного ему «маленького человека», за что его полюбили все зрители! «Няня» Заворотнюк из этого ряда кинообразов. Её знала вся страна. До этого сериала (слабоватенького, да) не было подобных, Анастасия «вытянула» весь фильм. Её няня – Золушка 90х – народная киногероиня. Светлая ей память.