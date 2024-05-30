В браке Заворотнюк была трижды. Ее первым мужем стал немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф. Они поженились в 1994 году, но союз оказался несчастливым. Брак просуществовал около года, хотя вместе прожили и того меньше – всего пару месяцев.

Еще когда Анастасия была замужем, она познакомилась с Дмитрием Стрюковым. Он, кстати, тоже был женат на тот момент. Встреча произошла абсолютно случайно. Заворотнюк поймала попутку, водителем которой оказался Стрюков. В знак благодарности она пригласила мужчину с женой на свой спектакль, но Дмитрий пришел один. Влюбленным понадобилось три дня, чтобы принять решение быть вместе. Они поженились тихо, даже не пригласив на торжество родителей. Пара переехала в Америку, где Стрюков организовал свой бизнес.

В этом браке у актрисы родились сын Майкл и дочь Анна. Рождение детей Заворотнюк называла главным достижением в своей жизни. Семейное счастье продлилось 10 лет. Все это время Заворотнюк жила на две страны: в России она работала в театре, а в США занималась недвижимостью.

В 2006 году в жизни актрисы появилась новая любовь. Их роман с актером Сергеем Жигуновым перекочевал со съемочной площадки "Моей прекрасной няни" в жизнь. Но чувства продлились недолго, и через два года пара рассталась.

В сентябре 2008 года Анастасия Заворотнюк в третий раз вышла замуж. Ее супругом стал фигурист Петр Чернышев. В октябре 2018 года у них родилась дочь Мила. Но известно об этом стало лишь в марте. Пара тщательно скрывала новости о беременности и родах. Третьего ребенка Заворотнюк родила в 47 лет.

В 2024-м выяснилось, что дочь актрисы Анна уже два года как замужем. Об этом сообщило издание StarHit. Поклонникам девушка рассказала, что познакомилась с мужем в Нью-Йорке и о том, что их отношения длятся уже более восьми лет.