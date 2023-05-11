Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с инсультом

По словам директора театра "Ленком" Марка Варшавера, кинодеятель не потерял способности говорить

11 мая 2023, 22:25, ИА Амител

Фото: ТАСС

Режиссёра Глеба Панфилова госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.

Он отметил, что Панфилов разговаривает. "Так что будем надеяться, что всё будет хорошо", – сказал Варшавер.

Напомним, что Панфилов – народный артист РСФСР, лауреат Госпремии РСФРС, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Был женат на Инне Чуриковой, которая скончалась 14 января 2023 года.