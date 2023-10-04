Уже нельзя купить Solaris, Elantra, Sonata, пишут СМИ

04 октября 2023, 17:22, ИА Амител

"Автогермес" / Фото: с сайта компании

Популярные корейские автоконцерны KIA и Hyundai закроют бизнес в России до конца года, пишет издание Mash. По данным источника, салоны распродают остатки, а персонал массово увольняется. Что известно о ситуации – в материале amic.ru.

Правда ли, что концерны уходят из России?

Информация об этом противоречивая. 4 октября издание Mash сообщило, что KIA и Hyundai уйдут из России до 2024 года, сейчас салоны якобы распродают остатки с наценкой в один миллион, а петербургский завод Hyundai-Kia выставили на продажу за 500 млрд рублей. Издание утверждает, что салоны по стране поменяли вывески на Baic, внутри нет ни клиентов, ни сотрудников, ни популярных моделей машин. Так, в одном из столичных салонов остались две модели, которые подорожали на миллион, – Cerato 2022 отдадут за 3 млн и K5 – за 3,5 млн. Хуже ситуация якобы у Hyundai: купить уже нельзя Solaris, Elantra, Sonata. Зато можно приобрести джипы по завышенным ценам – от 4,5 млн, пишет издание.

В салонах пообещали, что не перестанут обслуживать "корейцев", но предупредили, что цены вырастут минимум на 20%. Также возможны перебои с доставкой запчастей.

Позднее телеграм-канал No Limits со ссылкой на высокопоставленных дилеров, знакомых с ситуацией в представительстве Hyundai, сообщил, что концерны не уйдут из России.

"Пока точно никакого ухода не предвидится. Корейский концерн пытается продать завод – это правда, но все гарантийные обязательства по уже проданным машинам поддерживаются, осуществляется сервисный ремонт", – заявили инсайдеры.

Почему KIA и Hyundai могут уйти из России?

По данным Mash, причиной ухода якобы стали западные санкции, из-за которых автоконцерны больше не могут обеспечивать рынок. А параллельный импорт не оправдал ожиданий – по нему привозить машины в Россию дольше, сложнее и дороже.

Если концерны уйдут, чем их заменят?

Весь автопарк постепенно заменяют пришедшие "китайцы". Например, завод KIA в Калининграде уже работает с Kaiyi и собирает китайскую альтернативу корейским машинам. Впрочем, сотрудники салонов рассказывают, что на китайские авто спроса нет, в том числе потому, что покупателей не устраивает цена.

Что известно о Kia и Hyundai?

Оба автоконцерна принадлежат к десятке крупнейших мировых автопроизводителей и входят в корейский конгломерат Hyundai Motor Group. Очень популярны как на российском, так и на зарубежном рынке. Автомобили обоих брендов отличает широкий модельный ряд во всех классах, относительно доступные цены, высокий уровень комфорта, хорошее оснащение.

Amic.ru попытался получить комментарий у Автоцентра АНТ в Барнауле, однако на момент публикации этого сделать не удалось.