Рассел Кроу признался, что считал сценарий фильма "Гладиатор" мусором

По словам актёра, он был близок к тому, чтобы покинуть съёмочную площадку

24 апреля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: кадр из фильма "Гладиатор"

Известный голливудский актёр Рассел Кроу рассказал о том, как он относился к работе над фильмом "Гладиатор". Его слова передаёт издание Vanity Fair.

"Гладиатор" – мой двадцатый фильм, поэтому я был уверен в своих способностях как исполнителя главной роли. В чём я не был уверен в "Гладиаторе", так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий… Это был мусор", – заявил актёр.

Он добавил, что атмосфера на съёмках казалось ему раздробленной, а в самом сценарии фильма он видел множество неточностей и был готов покинуть площадку, отказавшись от роли.

Кроу признался, что только разговоры с режиссёром Ридли Скоттом убедили его остаться.