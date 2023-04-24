Рассел Кроу признался, что считал сценарий фильма "Гладиатор" мусором
По словам актёра, он был близок к тому, чтобы покинуть съёмочную площадку
24 апреля 2023, 07:01, ИА Амител
Известный голливудский актёр Рассел Кроу рассказал о том, как он относился к работе над фильмом "Гладиатор". Его слова передаёт издание Vanity Fair.
"Гладиатор" – мой двадцатый фильм, поэтому я был уверен в своих способностях как исполнителя главной роли. В чём я не был уверен в "Гладиаторе", так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий… Это был мусор", – заявил актёр.
Он добавил, что атмосфера на съёмках казалось ему раздробленной, а в самом сценарии фильма он видел множество неточностей и был готов покинуть площадку, отказавшись от роли.
Кроу признался, что только разговоры с режиссёром Ридли Скоттом убедили его остаться.
07:14:40 24-04-2023
Экзоцист Ватикана еще с ним посмотреть надобно...
09:24:07 24-04-2023
А в итоге фильм получился отличный
13:46:05 24-04-2023
Гость (09:24:07 24-04-2023) А в итоге фильм получился отличный... строго благодаря актерам, операторам и костюмерам. а сценарий и правда так себе. просто представьте, что по этому сценарию сняли фильм у нас и все встанет на свои места.
10:59:05 24-04-2023
„Чтобы сделать великий фильм, необходимы три вещи — сценарий, сценарий и еще раз сценарий.“ — Альфред Хичкок.Для некоторых в фильме достаточно:бздынь-бздынь,дзиньк-дзиньк,хрррясть-хрясть,вжииууу и сюжет прямой как палка."Отлично",-скажут они.
12:57:31 24-04-2023
Гость (10:59:05 24-04-2023) „Чтобы сделать великий фильм, необходимы три вещи — сценарий... Ну да, ты видимо любитель высосать что-то из ничего, Черный квадрат Малевича ты тоже наверняка считаешь шедевром, вас лохов там грамотно развели. А данный фильм не великий конечно, но очень неплохой, можно даже сказать отличный.
14:00:27 24-04-2023
Гость (12:57:31 24-04-2023) Ну да, ты видимо любитель высосать что-то из ничего, Черный ... Костюмы там хорошие,даже отличные можно сказать.Пошито хорошо,одежда великолепная:ткани там,мех,кожа,аллюминий,оцинкованное железо и другой материал.Столько денег ушло на пользу кинокартине.
15:27:58 24-04-2023
Гость (12:57:31 24-04-2023) Ну да, ты видимо любитель высосать что-то из ничего, Черный квадрат Малевича ты тоже наверняка считаешь шедевром ... первоначально данное произведение называлось: бой в Крыму, все в дыму и ничего не видно. а черным квадратом его назвали идиоты...