Расширять льготную ипотеку в России пока не планируют

Сейчас власти ожидают снижения инфляции

13 ноября 2024, 18:45, ИА Амител

Многоквартирный дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/104450

Правительство Российской Федерации пока не планирует расширять программу льготной ипотеки, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Его слова передает РИА Новости.

"Будем ждать снижения инфляции", – сказал вице-премьер в ходе открытого диалога "100 вопросов о будущем России", который проходит в национальном центре "Россия".

По итогам текущего года правительство обсудит дальнейшие шаги в этой области. По словам Хуснуллина, программы льготной ипотеки будут работать в стране точечно.

Для тех, кто уже взял льготные кредиты на покупку жилья, нет причин для беспокойства. Государство выполнит свои обязательства, отметил заместитель председателя правительства. Процентные ставки для таких людей останутся неизменными до конца срока кредита.

"Но для нас это очень непростое решение", – подчеркнул он, отметив, что это решение дорого обходится бюджету.

Согласно данным Министерства финансов РФ, в 2024 году на реализацию программы "Семейная ипотека" были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 290 миллиардов рублей. Из резервного фонда правительства РФ в октябре было дополнительно выделено 142 миллиарда рублей на эти цели.