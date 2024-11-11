На Алтае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку. Рейтинг регионов

В целом по стране этот показатель составляет 54%

11 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Строительство дома / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 53-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой (по ипотечным платежам), сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.

"В Алтайском крае отношение ипотечного платежа к средней заплате двух работающих – 66,6%. В целом по стране этот показатель 54%", – говорится в исследовании.

Размер ипотечного платежа в регионе в среднем составляет 58,9 тыс. рублей. Средний размер кредита – 2,8 млн рублей.

Республика Алтай находится в рейтинге гораздо выше: на 16-м месте. Здесь семья из двух человек отдает на ипотеку 48% дохода. Средний размер платежа составляет 47,9 тыс. рублей, а кредита – 2,3 млн рублей.

Лидером по минимальному соотношению платежа и дохода стал Чукотский автономный округ – 28,8%. На последнем месте – Республика Калмыкия, где начинающая семья должна отдавать больше, чем зарабатывает, – 129,3%.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга доступности аренды жилья для семей с детьми.