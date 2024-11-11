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На Алтае семьи вынуждены отдавать "адские" 66,6% дохода на ипотеку. Рейтинг регионов

В целом по стране этот показатель составляет 54%

11 ноября 2024, 09:15, ИА Амител

Строительство дома / Фото: amic.ru
Строительство дома / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 53-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов с самой доступной ипотекой (по ипотечным платежам), сообщает РИА Новости.

В качестве основного показателя, характеризующего доступность ипотеки, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) региональной зарплаты двух работающих человек.

"В Алтайском крае отношение ипотечного платежа к средней заплате двух работающих – 66,6%. В целом по стране этот показатель 54%", – говорится в исследовании.

Размер ипотечного платежа в регионе в среднем составляет 58,9 тыс. рублей. Средний размер кредита – 2,8 млн рублей.

Республика Алтай находится в рейтинге гораздо выше: на 16-м месте. Здесь семья из двух человек отдает на ипотеку 48% дохода. Средний размер платежа составляет 47,9 тыс. рублей, а кредита – 2,3 млн рублей.

Лидером по минимальному соотношению платежа и дохода стал Чукотский автономный округ – 28,8%. На последнем месте – Республика Калмыкия, где начинающая семья должна отдавать больше, чем зарабатывает, – 129,3%.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в конце рейтинга доступности аренды жилья для семей с детьми.

Алтайский край рейтинги недвижимость ипотека

Комментарии 38

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Гость

09:30:35 11-11-2024

66,6% дохода --- при таком доходе брать было опасно. Еще интересно, как дали. Банки раньше, перед тем как дать, доход проверяли. Если выплаты больше 50 % дохода, то не давали

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Гость

10:16:47 11-11-2024

Гость (09:30:35 11-11-2024) 66,6% дохода --- при таком доходе брать было опасно. Еще инт...
Как объяснить выдачу ипотеки с кредитной нагрузкой 129,3%. И это не отдельная семья, а в среднем по региону. Каждый месяц долг только увеличивается, причём галопом. Да и у нас, если доход семьи из 2 человек за вычетом налогов принять 100 тысяч, что не реально для АК, отдать за ипотеку нужно 67 тысяч и останется 33 тысячи. Коммуналка + интернет + сотовая связь ещё минимум тысяч 9. Прожить месяц вдвоём на оставшиеся 24 тысячи невозможно. Нужно же покупать еду, одеваться, лечиться... И так 20-30 лет!

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Гость

13:52:50 11-11-2024

Гость (09:30:35 11-11-2024) 66,6% дохода --- при таком доходе брать было опасно. Еще инт...
При такой инфляции люди ждали повышения зарплат в крае. Даже без ипотеки денег катастрофически не хватает!!!
Но...Вот люди и едут в другие регионы на заработки.

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Гость

09:31:52 11-11-2024

Ипотека — денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистических стран под залог недвижимости, главным образом земли, построек, сооружений.
Ипотека — орудие эксплуатации и разорения мелких и средних крестьян. В виде процентов они отдают банкам практически почти весь свой доход.
© Советский энциклопедический словарь.

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Гость

10:26:05 11-11-2024

Гость (09:31:52 11-11-2024) Ипотека — денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистическ... дальше читайте - не надо куски текста выкидывать: " Ипотека более 10% является колониальной формой рабства и человек с революционным марксистским сознанием всегда имеет принцип -кому должен всем прощаю... "

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Гость

12:52:03 11-11-2024

Гость (09:31:52 11-11-2024) Ипотека — денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистическ... Ипотека это лишь финансовый инструмент. Он не плохой и не хороший, как и любой другой инструмент. По этому цитирование коммунячего понимания, с их ахами и охами, в данном случае, это как изучать химию по манускриптам средневековых алхимиков, дело увлекательное, но с практической точки зрения бесполезное.

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гость

15:40:32 11-11-2024

Гость (09:31:52 11-11-2024) Ипотека — денежная ссуда, выдаваемая банками капиталистическ... да уж!

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Гость

09:32:47 11-11-2024

Раньше мы не всё знали о Социализме...
Но зато мы все знали о Капитализме!

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Гость

09:39:44 11-11-2024

" Прошла зима, настало лето. Спасибо партии за это "

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Гость

09:42:46 11-11-2024

а кто заставляет недалеких граждан брать ипотеки?

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Гость

10:32:42 11-11-2024

Гость (09:42:46 11-11-2024) а кто заставляет недалеких граждан брать ипотеки?... государство!
устраивает такой ответ?

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Гость

10:53:58 11-11-2024

Гость (09:42:46 11-11-2024) а кто заставляет недалеких граждан брать ипотеки?... а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?

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Гость

14:07:49 11-11-2024

Гость (10:53:58 11-11-2024) а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?... Ну при таких процентах через пару лет всё равно выселят в коробку, так смысл.

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Барнаульский

09:45:00 11-11-2024

В следующем году ожидаём существенное прибавление в продажу квартир банкротов, "просрочников", и т.д. Банкам на балансе держать их смысла нет.

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Гость

11:05:46 11-11-2024

Барнаульский (09:45:00 11-11-2024) В следующем году ожидаём существенное прибавление в продажу ... И что с того? От этого цены за квадрат вниз не пойдут. Банку невыгодно дешево продавать, да и зачем. А если и продадут кому незадорого, то явно не простому жителю города. Скорее опять кто-то наживется, и это будут отнюдь не рядовые граждане.

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Гость

10:59:48 11-11-2024

Из вышенаписанного понял, что зарплаты в РА на 12% выше, чем в АК

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Гость

11:04:57 11-11-2024

Если берут, значит деньги есть

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Гость

11:46:55 11-11-2024

Гость (11:04:57 11-11-2024) Если берут, значит деньги есть...
Берут деньги у банка, чтобы взять квартиры в ипотеку, построенные на деньги банка. Квартиры остаются в залоге у банка до тех пор, пока ипотечник не обанкротится и квартиры опять станут собственностью банка.

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Гость

12:06:12 11-11-2024

Гость (11:04:57 11-11-2024) Если берут, значит деньги есть... берут в долг, под свою душу...

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Гость

12:19:21 11-11-2024

Гость (12:06:12 11-11-2024) берут в долг, под свою душу...... Души банки не принимают. Обязуются отдать деньги. А потом пытаются кинуть банки. Идея хорошая, но не у всех получается

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Гость

12:55:38 11-11-2024

Гость (12:19:21 11-11-2024) Души банки не принимают. Обязуются отдать деньги. А потом пы... тебе вон первый ответил в 11.04, рассказал как банки забирают душу человека, не беря её...!
продают тебе одну квартиру, а за 20-30 лет ты отдаешь им две с половиной! и попробуй соскочи!?
что это если владение твой душой!?

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Гость

11:05:57 11-11-2024

У них жильё дешевле.

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Гость

11:18:47 11-11-2024

а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?---- ну зачем, тут вон многие совок вспоминают - это когда бабка, дедка, родители, вы и ваши дети в одной трешке!))

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Гость

12:07:32 11-11-2024

Гость (11:18:47 11-11-2024) а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?---- ну... много у тебя таких примеров? конкретно с фамилиями!? что бы это назвать массово...!

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Гость

12:23:57 11-11-2024

Гость (11:18:47 11-11-2024) а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?---- ну... Совок у вас в голове.

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Элен без ребят

13:05:31 11-11-2024

Гость (11:18:47 11-11-2024) а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?---- ну... вы так жили? сочувствую. а среди моих знакомых (одноклассников только 30 чел.), вместе со старшими родственниками жили двое, но это натуральные ханыги. там ещё несколько человек жили, которых никто не знает. в МСК, да, есть знакомые, которые жили в коммуналке. опять же, как в коммуналке... это дореволюционные дома в самом центре, огромные квартиры на 2- 3 семьи. я бы и сейчас в такой коммуналке пожила, если что.

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Гость

13:29:03 11-11-2024

Гость (11:18:47 11-11-2024) а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?---- ну... Пьяницы да опустившиеся люди так жили, а кто работал, тот всегда жил достойно при Советах

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Гость

21:49:14 11-11-2024

Гость (11:18:47 11-11-2024) а где вы предлагаете жить? в коробке от холодильника?---- ну... вам в силу нежнего возраста понятия -ведомственное жилье, кооперативное и МЖК никогда не понять. Поглядите на карту Барнаула и попытайтесь понять как шло жилое строительство с 1730 по 2024, а не выбрасывать отходы жизнедеятельности на вентилятор.

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Гость

12:01:24 11-11-2024

Вот понаберут хорОм, потом ноют ходят - ипотека неподьемная, коммуналка огромная, добираться в центр долго! Вос кто то заставляет ЭТО брать?! Нет денег, берите бюджетную вторичку в конце концов.

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Гость

12:51:59 11-11-2024

Гость (12:01:24 11-11-2024) Вот понаберут хорОм, потом ноют ходят - ипотека неподьемная,... Кто, кто.. Ясно кто - собственная.. незрелость и надежда на авось как-нибудь.

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Бдыщ..

12:38:07 11-11-2024

Не берите ипотеки-не будет спроса-снизят процент... Сами премся за ипотекой как бараны на убой потом стонем-плачем...

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Гость

12:55:08 11-11-2024

Бдыщ.. (12:38:07 11-11-2024) Не берите ипотеки-не будет спроса-снизят процент... Сами пре... Ага, надо за наличные брать и не кормить банки. Что уж там, мелочится то. Не покупайте в магазинах! Не будет спроса, будут раздавать еду бесплатно! Самому не смешно?

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Гость

13:02:21 11-11-2024

Бдыщ.. (12:38:07 11-11-2024) Не берите ипотеки-не будет спроса-снизят процент... Сами пре... систему так выстроили, что по другому очень сложно!
это про - как лучше варить лягушку...
или ты попрёшь против системы? так она тебя перемелет и не поперхнётся!
не покупайте смартфоны, звоните по проводным...!? или пишите письма!?
не покупайте авто, пользуйтесь общественным...!?
и т.д., и т.п...
лучший раб это тот кто думает что он свободен! этому изречению уже более ста лет! если не тысячи лет.
буржуи это усвоили лучше всего!...

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Гость

12:41:36 11-11-2024

И это при том, что брали в основном процентов под 8-10. А как сейчас под 20 брать будут, если даже под 8-10 отдать не могут. А ведь и будут. Типа, возьмем, а там или ишак, или падишах

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Гость

12:55:24 11-11-2024

много у тебя таких примеров? конкретно с фамилиями----- и с паспортными данными еще😄 да полстраны молодых семей в совке с родителями жили! А там кто как - кто на заводе 10 лет пахал и квартиру ждал, кто на стройку шел за квартирой, кто на кооперативную копил...

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Гость

13:10:29 11-11-2024

лучший раб это тот кто думает что он свободен! ---- раб этот тот, который делает то, что скажут без вариантов. У вас же их масса - вторичка, с родителями, копить, недорогой б/у частный дом отстроить . Но вы выбираете самый легкий - хапнуть денег у банка и ныть, ныть, ныть.

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Пятый колонист

13:29:07 11-11-2024

Мне нравится семантика)) на 53-ем (!) месте по "доступности")) по-моему, это называется "недоступность".

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Гость

15:34:03 11-11-2024

Путин поручил сохранить ставку 2% по ипотеке на Дальнем Востоке до 2030 года⁠⁠.

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