"Расскажи о своем ДТП": жительница Барнаула отсудила 180 тысяч за травму в автобусе

Компенсации за перелом позвоночника она добивалась почти полтора года

07 сентября 2023, 16:00, ИА Амител erid: LjN8Jxwvv

Фото иллюстративное, freepik.com

Алтайский краевой суд присудил компенсацию жительнице Барнаула Марине, которая сломала позвоночник в автобусе. Но сначала ей пришлось доказать, что она вообще не придумала ДТП. Подробности этой истории amic.ru рассказала юрист компании "Первый аджастер" Ольга Писанова.

Девушка приехала из Барнаула в Бийск, где села в автобус, внезапное резкое торможение водителя привело к тому, что она сильно ударилась спиной. Вышла со слезами на остановке, люди вызвали ей такси до травмпункта. Врачи травм не обнаружили, сведений в ГИБДД не передали. Лишь позднее ей все-таки поставили диагноз "перелом позвоночника" и установили вред здоровью средней тяжести. Девушка обратилась к перевозчику, который факт падения отрицал. Более того, бизнесмен обвинил Марину в том, что она пытается получить деньги за застарелый перелом. В ГИБДД расследование прекратили за сроком давности. Страховая компания отказала в выплате, так как автобус оказался не застрахован.

"Одним из ключевых свидетелей в этом деле оказалась женщина, которая вызвала такси, чтобы Марина доехала до травмпункта после аварии. Ее опрос позволил установить точное время вызова такси. Затем было установлено, что оплата за поездку в общественном транспорте произведена банковской картой, деньги за билет получил перевозчик. С помощью системы "ГЛОНАСС" удалось определить местонахождение автобуса. Сравнивая эти данные, мы доказали, что травма получена по вине перевозчика", – рассказала юрист и основатель проекта "Первый аджастер" Ольга Писанова.

Разбирательство длилось около полутора лет. Индустриальный суд Барнаула присудил девушке компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей. А в среду, 6 сентября, Алтайский краевой суд увеличил сумму в два раза, до 180 тысяч рублей. По итогу оформления всех выплат (с учетом страховки) общая сумма компенсации составит 380 тысяч рублей.

Как рассказала Марина, самым тяжелым испытанием было не столько физическая боль, сколько переживания, связанные с судебным процессом и обвинениями во лжи. Это был непростой путь. Но теперь, услышав решение суда, она наконец-то облегченно вздохнула.

"Мы беремся за самые сложные случаи. В этом году отменили 25 судебных решений. Сейчас у нас действует проект "Расскажи о своем ДТП": присылайте свои истории и мы поможем найти выход из сложной страховой ситуации", – призвала Ольга Писанова.

Если у вас есть подобная история, присылайте ее на электронную почту info@pvaj.ru или расскажите по телефону +7-923-722-21-54.

Ранее Ольга Писанова подробно рассказала в "Переговорке" на amic.ru, какие выплаты положены по закону пострадавшим в ДТП. Например, ответственность автобуса и самолета застрахована на 2 млн рублей, такси – на 4 млн.

ИП Писанов К. Н.

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