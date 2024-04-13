Глава МЧС оценил паводковую обстановку в Алтайском крае

Александр Куренков отметил, что пострадавшие от подтоплений не должны оставаться один на один со своей бедой

13 апреля 2024, 16:30, ИА Амител

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершили облет подтопленных территорий региона, чтобы оценить ситуацию с паводком.

По информации ведомства, от воды в крае уже освободились 735 жилых домов и около 2 тысяч приусадебных участков. Однако подтопленными остаются 28 домов и 74 участка, паводок продолжается.

Глава МЧС подчеркнул, что необходимо активно продолжать восстановительные работы. "Граждане не должны оставаться один на один со своей бедой, наша задача, чтобы они чувствовали реальную поддержку государства", – отметил он.

Виктор Томенко в своем телеграм-канале рассказал, что он с Куренковым, в частности, облетели территорию над Обью. Также с участием министра пройдет совещание, на котором обсудят уже принятые меры для ликвидации последствий разрушений и планы на ближайшее время.

"Ситуация в крае на данный момент стабилизируется. Но мы не расслабляемся – все силы и средства органов власти и чрезвычайных служб приведены в готовность, чтобы оперативно прийти на помощь в случае необходимости", – написал он.

Куренков прибыл в Алтайский край поздним вечером 12 апреля. Помимо оценки текущей обстановки в регионе, в задачи главы МЧС входит контроль за мерами поддержки и процессом выплат пострадавшим от паводка.