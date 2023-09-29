Растут производство и зарплаты. Как на Алтае развивается промышленный комплекс
Заработная плата в обрабатывающих производствах тоже растет опережающими темпами
29 сентября 2023, 07:25, ИА Амител
В Алтайском крае продолжается развитие промышленного комплекса и растут объемы промпроизводства. Так, по итогам восьми месяцев 2023 года индекс промышленного производства в крае зафиксирован на уровне 106,8%.
Откуда взялся такой рост?
Как сообщили в пресс-службе Минпромэнерго Алтайского края, индекс промышленного производства в 2023 году вырос за счет:
– роста производства автокомпонентов – 138,0%;
– котельного оборудования и продукции оборонно-промышленного комплекса – 125,7%;
– вагонов – 119,3%;
– выпуска кокса – 108,7%;
– химических веществ – 106,1%;
– производства пищевых продуктов – 113,5%;
– энергетики – 106,7%.
В то же время наибольший прирост в денежном выражении отмечают в производстве одежды (1,6 раза), электроники (на 40%), автокомпонентов (на 39%), электрического оборудования (на 31%).
По данным предприятий, относящихся к курируемым Минпромэнерго Алтайского края видам экономической деятельности, объем их инвестиций в основной капитал за I полугодие 2023 года составил более 10 миллиардов рублей. Это почти в два раза больше фактического показателя аналогичного периода 2022 года.
А что с зарплатой на предприятиях?
Заработная плата в обрабатывающих производствах тоже растет опережающими темпами, отмечают в Минпромэнерго.
Так, если общекраевой уровень средней зарплаты по итогам семи месяцев увеличился на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то по обрабатывающим производствам прибавка составила 26,2%. На данный момент ее размер достиг 47,6 тысячи рублей.
При этом наибольший прирост зарплаты в промышленности Алтайского края наблюдается в ОПК и котлостроении – в 1,5 раза, производстве одежды – на 45,8%, выпуске автокомпонентов – на 39,4%.
Кстати, именно сектор выпуска автокомпонентов является лидером по размеру средней зарплаты в обрабатывающей промышленности. Здесь она составляет 64,9 тысячи рублей.
А что с кадрами?
Среднесписочная численность занятых в обрабатывающих производствах региона в январе-июле составила 92 122 человека. Это на 1,7 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Максимальный прирост отмечен в машиностроительной сфере. Так, в производстве автокомпонентов численность занятых выросла на 825 человек, а в производстве машин и оборудования – на 722 человека.
Кроме того, для предприятий Алтайского края в образовательном кластере "машиностроение" подготовят более 500 специалистов.
К реализации федерального образовательного проекта "Профессионалитет" в Алтайском крае присоединились еще два промышленных предприятия – АЗПИ и "Барнаултрансмаш". Партнером проекта также остается приборостроительный завод "Ротор".
"Речь идет об образовательном машиностроительном кластере с современными подходами к обучению: участники проекта осваивают оборудование и подходы к работе, которые пригодятся им после окончания программы. С 1 сентября этого года к обучению приступили около 250 участников "Профессионалитета", а за два года планируется подготовить больше 500 специалистов для промышленных предприятий", – отметил губернатор края Виктор Томенко во время оперативного совещания 25 сентября.
Глава региона выразил уверенность в том, что количество участников проекта в крае будет расти, его партнерами станет еще больше компаний.
Напомним, в Алтайском крае проект "Профессионалитет" запущен на базе Алтайского политехнического техникума. Большая часть инвестиций на реализацию этого проекта – 100 миллионов рублей – поступила из федерального бюджета. Также выделены средства из краевого бюджета и средства предприятий. На эти деньги приобретены станки, инструменты и другое оборудование.
"Сейчас на многих предприятиях не только в нашем крае, но и по всей стране нужны сотрудники, обладающие навыками, необходимыми для работы в самых разных сферах промышленности", – подчеркнул Виктор Томенко.
Отметим, что участники проекта по всей стране получают востребованные рабочие профессии с гарантией последующего трудоустройства на предприятиях.
07:36:56 29-09-2023
Растут производство и зарплаты ---- Квартиры разбирают, как горячие пирожки, несмотря на их бешенную цену. Санкции помогли?
07:58:48 29-09-2023
Производство? А где оно?
12:06:05 29-09-2023
Гость (07:58:48 29-09-2023) Производство? А где оно?... Опережающими темпами -это как??? Ради красного словца???
08:05:33 29-09-2023
Отоно как оказывается, а мы не видим этого, ну надо же.
08:15:20 29-09-2023
В таком случае ,почему мы в заднице?
08:56:20 29-09-2023
Расскажите про патронный завод. Зарплаты у рабочих упали в 2 раза.
12:07:03 29-09-2023
Гость (08:56:20 29-09-2023) Расскажите про патронный завод. Зарплаты у рабочих упали в 2... Непонятен "опережающий темп" -откуда взяли??? даже статистика против утверждения!
09:05:49 29-09-2023
новости из параллельного мира....
12:07:26 29-09-2023
Витя Т (09:05:49 29-09-2023) новости из параллельного мира.... ... Абсолютно правы!
09:13:22 29-09-2023
Как будто "1984" читаю....
09:49:59 29-09-2023
Рабочий человек, который хочет и умеет работать (а не умеет - научат), сейчас в Барнауле довольно легко сможет работать и зарабатывать от 80 тыс. руб. в мес. А вот офисному планктону найти за 80 тыс. нужно сейчас сильно постараться (40-60 тыс медиана). Рядовые бюджетники - совсем все грустно, сфера торговли - по разному, но в основном 30-40 тыс это медианный коридор. Ребята, идите в рабочие! Это без иронии сейчас и в ближайшие 10 лет - самая тема! И учиться не надо 5 лет и зарплаты будут стабильно выше. Настало время рабочего человека, плачьте белые воротники
12:08:12 29-09-2023
Гость (09:49:59 29-09-2023) Рабочий человек, который хочет и умеет работать (а не умеет ... поэтому в школах ввели профориентацию? Чтобы не было смысла учиться?
13:39:49 29-09-2023
Гость (09:49:59 29-09-2023) Рабочий человек, который хочет и умеет работать (а не умеет ... Зачем вы несёте ахинею?Вы читали комментарий вверху про патронный завод?Много там загребают зарплату?Вот так и в остальном тоже.Чтобы получить нормальные деньги будешь ночевать на заводе,как на Трансмаше.
16:35:50 29-09-2023
Гость (09:49:59 29-09-2023) Рабочий человек, который хочет и умеет работать (а не умеет ... сказочник ты наш,вот только регион немного попутал,это Барнаул,а не Москва и тут таких зарплат не платят работягам
20:54:08 29-09-2023
Гость (09:49:59 29-09-2023) Рабочий человек, который хочет и умеет работать (а не умеет ... Да, 6 дней в неделюпо 12 часов.Да,может
09:37:03 01-10-2023
Гость (09:49:59 29-09-2023) Рабочий человек, который хочет и умеет работать (а не умеет ... 80, тыс - это при 6-тидневке по 11 часов. А если работать в соответствии с трудовым кодексом с двумя выходными, то не больше 40 тыщ
10:21:36 29-09-2023
Ребята выходите из под распиариных микро успехов в производстве на деле средняя зарплата. считается так три прораба получают по 120т.р один раб получает 40т.р в статистику грузится результат 4 человека по 100 т.р.проедте мимо заводов по Калинина и космонавтов и все встанет на место. Ужас.ужас.ужас.
13:29:35 29-09-2023
Только чтобы получать на производстве 80-120 руб в месяц - нужно работать по 12 часов 6 дней в неделю и 6 часов в воскресенье. Получается хоть в офисе, хоть на производстве ЗП 240 руб/час На производстве будешь проводить половину времени, а в офисе не более 8 часов по 5 дней.