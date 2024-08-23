Растяжки против мотоциклистов установили в бийском лесу
Люди недовольны тем, что катаются рядом с пешеходами
23 августа 2024, 16:17, ИА Амител
Лес / Фото: pxhere.com/ru/photo/404
Неизвестные установили растяжки против мотоциклистов в бийском лесу. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам местных, из-за покатушек все в округе страдают от выхлопа, громких звуков. Также рискуют попасть в опасную ситуацию, когда на мопедах проезжают рядом с пешеходами. Спортсмены жалуются, что не могут заниматься из-за мотоциклистов.
Также говорят, что техникой разрыли землю, оголяя корни деревьев.
Кто-то решил самостоятельно бороться с мотоциклистами и установил в лесу растяжки. В полиции отметили, что это незаконно. Также это может привести к серьезным травмам.
16:52:26 23-08-2024
> Это незаконно
А какой именно закон нарушен (если растяжка не с гранатой на конце?)
Срочно понадобилось труселя на веревке посушить
17:04:18 23-08-2024
незаконно... а мотоциклистов с правами много в лесу?
17:58:13 23-08-2024
В барнаульском бору, у "Дружных", та же фигня, мотопридурки испохабили весь лес и никому нет дела. Там, где всегда собирали маслята, теперь - как-будто свиньи рылом порылись...
22:12:41 23-08-2024
Просто свиньи пересели на мотоциклы. Свиньи тоже прогрессируют. Но мозгов не прибавляется. В фильме "13 грехов" против таких придурков очень действенный метод предложен. Его и применили в лесу. Полиция права в одном - гонки на мотоциклах в лесу могут привести к травмам пешеходов.