Растяжки против мотоциклистов установили в бийском лесу

Люди недовольны тем, что катаются рядом с пешеходами

23 августа 2024, 16:17, ИА Амител

Лес / Фото: pxhere.com/ru/photo/404

Неизвестные установили растяжки против мотоциклистов в бийском лесу. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам местных, из-за покатушек все в округе страдают от выхлопа, громких звуков. Также рискуют попасть в опасную ситуацию, когда на мопедах проезжают рядом с пешеходами. Спортсмены жалуются, что не могут заниматься из-за мотоциклистов.

Также говорят, что техникой разрыли землю, оголяя корни деревьев.

Кто-то решил самостоятельно бороться с мотоциклистами и установил в лесу растяжки. В полиции отметили, что это незаконно. Также это может привести к серьезным травмам.