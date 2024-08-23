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Растяжки против мотоциклистов установили в бийском лесу

Люди недовольны тем, что катаются рядом с пешеходами

23 августа 2024, 16:17, ИА Амител

Лес / Фото: pxhere.com/ru/photo/404
Лес / Фото: pxhere.com/ru/photo/404

Неизвестные установили растяжки против мотоциклистов в бийском лесу. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам местных, из-за покатушек все в округе страдают от выхлопа, громких звуков. Также рискуют попасть в опасную ситуацию, когда на мопедах проезжают рядом с пешеходами. Спортсмены жалуются, что не могут заниматься из-за мотоциклистов.

Также говорят, что техникой разрыли землю, оголяя корни деревьев.

Кто-то решил самостоятельно бороться с мотоциклистами и установил в лесу растяжки. В полиции отметили, что это незаконно. Также это может привести к серьезным травмам. 

Бийск

Комментарии 4

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Гость

16:52:26 23-08-2024

> Это незаконно

А какой именно закон нарушен (если растяжка не с гранатой на конце?)
Срочно понадобилось труселя на веревке посушить

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Гость

17:04:18 23-08-2024

незаконно... а мотоциклистов с правами много в лесу?

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Юс

17:58:13 23-08-2024

В барнаульском бору, у "Дружных", та же фигня, мотопридурки испохабили весь лес и никому нет дела. Там, где всегда собирали маслята, теперь - как-будто свиньи рылом порылись...

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Гость

22:12:41 23-08-2024

Просто свиньи пересели на мотоциклы. Свиньи тоже прогрессируют. Но мозгов не прибавляется. В фильме "13 грехов" против таких придурков очень действенный метод предложен. Его и применили в лесу. Полиция права в одном - гонки на мотоциклах в лесу могут привести к травмам пешеходов.

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