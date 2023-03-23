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Районы Алтайского края получили 15 мобильных ФАПов, чтобы лечить людей в малых сёлах

Потребность в передвижных комплексах теперь полностью закрыта, сообщил Дмитрий Попов

23 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края
Фото: Минздрав Алтайского края

Районы Алтайского края получили 15 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на итоговой коллегии регионального Минздрава рассказал его руководитель Дмитрий Попов. Министр подчеркнул, что теперь потребность в мобильных ФАПах в Алтайском крае полностью закрыта.

Мобильные ФАПы – это грузовики и автобусы, внутри которых оборудованы полноценные медицинские кабинеты. Такая техника нужна, чтобы оказывать медицинскую помощь в малых сёлах, где живёт меньше ста человек.

"Задача – приехать и осмотреть человека, провести диспансерное наблюдение или диспансеризацию, привезти лекарство. Если требуется, фельдшер может выдать направление в центральную районную больницу", – объяснил Попов.

Впервые мобильные ФАПы появились в Алтайском крае в 2018 году. Сейчас их в регионе 25 штук, пояснил Попов. По его словам, за всё время медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили более 157 тысяч человек.

Новые фельдшерские пункты оборудованы на базе автомобиля "Газель Next". Вместе с ними у Алтайского края теперь 40 мобильных ФАПов: региону этого достаточно.

"Мы "закрыли" все районы края, где есть такие малые сёла. И выполнили задачу – усилить выездной формат работы и предоставить жителям равнодоступные права на оказание медпомощи", – пояснил Попов.

Деньги на спецтехнику Алтайский край получил из федерального бюджета.

Комментарии 5

  • только вот работать там некому...
    23 марта, Гость   Ответить
  • "Мы "закрыли" все районы края, где есть такие малые сёла. И выполнили задачу – усилить выездной формат работы и предоставить жителям равнодоступные права на оказание медпомощи"---------- хорошо если так.
    23 марта, Гость   Ответить
  • Что то сомневаюсь, что эти передвижные ФАПы оснащены как полноценные кабинеты. А лабораторию и рентген они тоже с собой на колесах возят? Какая может быть диспансеризация без анализов и рентгена? Или это как с современными построенными ФАПами в деревнях, где от них только название. Там нет ни смотрового кабинета, ни процедурного кабинета, ни временной палаты, где человек мог бы дождаться скорой помощи, если вдруг понадобится, как было в ФАПах в СССР. В построенных ФАП есть только комната и бортик, за которым якобы принимает фельдшер, у которого по факту тоже никакого оборудования положенного тоже нет! Зато красиво отчитались, сколько ФАПов построено в Алтайском крае, сплошная показуха! А люди как были без первичной медпомощи, так и остались, зато теперь с ФАПами.
    23 марта, Гость   Ответить
  • А лабораторию и рентген они тоже с собой на колесах возят? Есть глюкометры и такие же маленькие анализаторы холестерина - "Вот и всё, что вы хотели знать о своем здоровье". Еще мочу полоской можно померить бесприборно.
    23 марта, Гость   Ответить
  • "Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет..." Н. В. Гоголь "Ревизор".
    23 марта, Гость   Ответить
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