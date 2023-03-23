Районы Алтайского края получили 15 мобильных ФАПов, чтобы лечить людей в малых сёлах

Потребность в передвижных комплексах теперь полностью закрыта, сообщил Дмитрий Попов

23 марта 2023, 06:51, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

Районы Алтайского края получили 15 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом на итоговой коллегии регионального Минздрава рассказал его руководитель Дмитрий Попов. Министр подчеркнул, что теперь потребность в мобильных ФАПах в Алтайском крае полностью закрыта.

Мобильные ФАПы – это грузовики и автобусы, внутри которых оборудованы полноценные медицинские кабинеты. Такая техника нужна, чтобы оказывать медицинскую помощь в малых сёлах, где живёт меньше ста человек.

"Задача – приехать и осмотреть человека, провести диспансерное наблюдение или диспансеризацию, привезти лекарство. Если требуется, фельдшер может выдать направление в центральную районную больницу", – объяснил Попов.

Впервые мобильные ФАПы появились в Алтайском крае в 2018 году. Сейчас их в регионе 25 штук, пояснил Попов. По его словам, за всё время медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили более 157 тысяч человек.

Новые фельдшерские пункты оборудованы на базе автомобиля "Газель Next". Вместе с ними у Алтайского края теперь 40 мобильных ФАПов: региону этого достаточно.

"Мы "закрыли" все районы края, где есть такие малые сёла. И выполнили задачу – усилить выездной формат работы и предоставить жителям равнодоступные права на оказание медпомощи", – пояснил Попов.

Деньги на спецтехнику Алтайский край получил из федерального бюджета.