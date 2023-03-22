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Томенко утвердил выплаты алтайским медикам, оставшимся без доплат от Мишустина

В ближайшее время медицинские работники получат выплаты

22 марта 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru
Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае некоторые врачи и медсёстры, не получившие новые социальные выплаты от государства, получат точно такие же суммы из регионального бюджета. Об этом 22 марта губернатор Виктор Томенко объявил на коллегии краевого Минздрава.

"Разумеется, это не последнее решение о поддержке сотрудников медицинских учреждений. Это приоритетное направление работы краевого правительства", - подчеркнул глава региона.

Получателями выплат станут около 500 медицинских работников, на эти цели на 2023 год запланировано около 70 млн рублей. Ранее amic.ru подробно рассказал о доплатах.

"Размер краевых выплат будет идентичен федеральным – для врачей выплаты составят от 14,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, средние медработники получат примерно 7 тыс. рублей, младшие – 4,5 тыс. рублей", – указали в Минздраве.

Соответствующее постановление правительства Алтайского края вступило в силу с 1 января 2023 года.

"В ближайшее время выплаты будут произведены работникам", – подчеркнули в министерстве.

Напомним, на федеральном уровне специальная социальная выплата установлена только для медработников, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако медицинская помощь по профилям психиатрия, наркология, фтизиатрия, венерология и другие не входят в программу ОМС.

С целью решения данного вопроса Томенко подписал 16 марта постановление правительства Алтайского края об установлении специальных социальных выплат за счёт средств регионального бюджета.

Комментарии 8

  • Почему заведующим отделениями -врачам нет выплат? Почему Минздрав АК рассматривает их как руководителей? Руководитель= главврач с замами.
    22 марта, Гость   Ответить
  • А когда будет надбавка медикам стационаров, которые лечат, оперируют, реанимируют, забирают тяжелых больных из районов?
    22 марта, Гость   Ответить
  • Ждите-с
    22 марта, Гость   Ответить
  • у вас и так премии запредельные
    23 марта, Гость   Ответить
  • Гость, у кого у вас? У зав отделения или главврача? С зарплатами заведующих ниже чем у врачей все заведующие во врачи перейдут и будет АК интересно выглядеть, в медучреждениях нет заведующих! Попов думать совсем не способен?
    23 марта, Гость   Ответить
  • У нас работа запредельная, а премии так себе...
    23 марта, Гость   Ответить
  • У нас работа запредельная- за всех то не говорите, еще ни разу не встречался уработанный врач
    23 марта, Гость   Ответить
  • Ковид закончился, у всех отлегло, врачи не нужны стали. Многие тогда уработались в вечность и ни каких это денег не стоит, а такие лихие комментаторы наверное не рвались в ковидные госпиталя помогать людям.
    23 марта, Гость   Ответить
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