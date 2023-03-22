Томенко утвердил выплаты алтайским медикам, оставшимся без доплат от Мишустина

В ближайшее время медицинские работники получат выплаты

22 марта 2023, 13:28, ИА Амител

Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае некоторые врачи и медсёстры, не получившие новые социальные выплаты от государства, получат точно такие же суммы из регионального бюджета. Об этом 22 марта губернатор Виктор Томенко объявил на коллегии краевого Минздрава.

"Разумеется, это не последнее решение о поддержке сотрудников медицинских учреждений. Это приоритетное направление работы краевого правительства", - подчеркнул глава региона.

Получателями выплат станут около 500 медицинских работников, на эти цели на 2023 год запланировано около 70 млн рублей. Ранее amic.ru подробно рассказал о доплатах.

"Размер краевых выплат будет идентичен федеральным – для врачей выплаты составят от 14,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей, средние медработники получат примерно 7 тыс. рублей, младшие – 4,5 тыс. рублей", – указали в Минздраве.

Соответствующее постановление правительства Алтайского края вступило в силу с 1 января 2023 года.

"В ближайшее время выплаты будут произведены работникам", – подчеркнули в министерстве.

Напомним, на федеральном уровне специальная социальная выплата установлена только для медработников, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако медицинская помощь по профилям психиатрия, наркология, фтизиатрия, венерология и другие не входят в программу ОМС.

С целью решения данного вопроса Томенко подписал 16 марта постановление правительства Алтайского края об установлении специальных социальных выплат за счёт средств регионального бюджета.