Районы Алтайского края получили 40 новых школьных автобусов
Транспорт главам муниципалитетов вручили в Барнауле на площади Советов
24 мая 2025, 19:30, ИА Амител
Школьные автобусы / Фото: правительство Алтайского края
40 новых школьных автобусов получили районы Алтайского края, сообщили в телеграм-канале правительства региона.
Торжественное вручение транспорта главам муниципальных образований состоялось 23 мая на площади Свободы. Автобусы выдали Тальменскому, Первомайскому, Суетскому, Рубцовскому, Романовскому и другим районам.
Фото: правительство Алтайского края
На сегодня в крае работают 548 школьных автобусов. Они возят на уроки свыше 14 тысяч детей в 727 населенных пунктах по 679 маршрутам.
Также в правительстве добавили, что на 2025 год в краевом бюджете заложено 46 млн рублей на покупку нового транспорта для детей.
20:21:29 24-05-2025
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