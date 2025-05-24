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Районы Алтайского края получили 40 новых школьных автобусов

Транспорт главам муниципалитетов вручили в Барнауле на площади Советов

24 мая 2025, 19:30, ИА Амител

Школьные автобусы / Фото: правительство Алтайского края
Школьные автобусы / Фото: правительство Алтайского края

40 новых школьных автобусов получили районы Алтайского края, сообщили в телеграм-канале правительства региона.

Торжественное вручение транспорта главам муниципальных образований состоялось 23 мая на площади Свободы. Автобусы выдали Тальменскому, Первомайскому, Суетскому, Рубцовскому, Романовскому и другим районам.

Фото: правительство Алтайского края

На сегодня в крае работают 548 школьных автобусов. Они возят на уроки свыше 14 тысяч детей в 727 населенных пунктах по 679 маршрутам. 

Также в правительстве добавили, что на 2025 год в краевом бюджете заложено 46 млн рублей на покупку нового транспорта для детей.

Алтайский край Транспорт школы

Комментарии 1

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Гость

20:21:29 24-05-2025

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