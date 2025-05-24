Виктор Томенко посетил торжественную линейку в барнаульской школе

Глава региона поучаствовал в последнем звонке в СОШ № 125

24 мая 2025, 16:30, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 мая посетил школу № 125 Барнаула и поздравил выпускников, их родителей и учителей с последним звонком. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

"В этой школе учится больше полутора тысяч ребят. И среди них, и среди их педагогов много тех, чьи успехи – повод для нашей гордости, повод для города всего края и даже всей страны. Это и успешные результаты на экзаменах и олимпиадах, в спорте, науке, творчестве, и заслуженные победы на профессиональных конкурсах", – отметил он.

По словам Виктора Томенко, примеры таких школ, талантливых детей и неравнодушных наставников есть "по всему краю".

Глава региона также добавил, что на недавнем заседании правительства он с коллегами обсуждал, что "примерно каждый третий рубль консолидированного бюджета идет на развитие сферы образования", и пообещал, что внимание к этой сфере "будет соответствующим и дальше".