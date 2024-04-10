Разбирают моментально. Есть ли дефицит воды в магазинах Барнаула?
Самым желанным товаром в этом сезоне оказалась пятилитровка обычной воды
10 апреля 2024, 15:00, ИА Амител
Полки с водой в магазине / Фото: amic.ru
Поставки воды в барнаульские магазины увеличились, однако с полок она исчезает очень быстро. Как рассказали читатели amic.ru, в некоторых продуктовых сетях найти пятилитровку чистой воды проблематично. Чаще всего есть только газированная. Впрочем, как объяснили продавцы, воду привозят во второй половине дня.
Мы прошлись по магазинам и посмотрели, как обстоят дела с бутилированной водой.
Вода в барнаульских магазинах / Фото: amic.ru
16:47:39 10-04-2024
Холодная уже нормальная из крана течет.
22:04:30 10-04-2024
Гость (16:47:39 10-04-2024) Холодная уже нормальная из крана течет.... В каком месте?
Грязи да- меньше. А мыльно- пенная вонючая жидкость продолжает бежать вместо воды!
17:36:53 10-04-2024
Есть.но цены подняли.
21:07:01 10-04-2024
На сегодня спрос на простую питьевую воду фасовкой 5 л упал, цена тоже. В Ленте, Ашане, Марии есть по 52 рубля, есть в Ленте "Волчихинская" по 75 рублей, много.
22:02:20 10-04-2024
В Марии Ра вода Плати меньше живи лучше поднялась в цене больше чем на 30%!!!
Стоит теперь 52 рубля...Слов нет, как можно наживаться на беде? Очень много вопрос и контролирующим органам и к тем, кто совершенно потерял совесть и просто обогащается засчет людей, которым ничего не остается как покупать ВОДУ за любую цену т.к. пить эту мыльно пенную вонючую жидкость, что течет из под крана невозможно!!!
Множество вопросов, только отвечать никто не спешит...
А Марии ра вообще отдельная тема.
Там не просто подняли ценник, но продают воду без ценника. Звонок на горячую линию, вернее ответ оттуда вообще " супер". Цену на воду подняьл поставщи8к7, а в магазинах НЕ МОГУТ поменять ценник, так нкак техническицй сбой.)) Было бы смешно, если бы не было так грустно.