Разбирают моментально. Есть ли дефицит воды в магазинах Барнаула?

Самым желанным товаром в этом сезоне оказалась пятилитровка обычной воды

10 апреля 2024, 15:00, ИА Амител

Полки с водой в магазине / Фото: amic.ru

Поставки воды в барнаульские магазины увеличились, однако с полок она исчезает очень быстро. Как рассказали читатели amic.ru, в некоторых продуктовых сетях найти пятилитровку чистой воды проблематично. Чаще всего есть только газированная. Впрочем, как объяснили продавцы, воду привозят во второй половине дня.

Мы прошлись по магазинам и посмотрели, как обстоят дела с бутилированной водой.

Вода в барнаульских магазинах / Фото: amic.ru