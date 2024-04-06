НОВОСТИОбщество

Торговые сети увеличили поставки воды в магазины Барнаула

За ситуацией внимательно следит комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку

06 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Питьевая вода в супермаркете / Фото: мэрия Барнаула
Питьевая вода в супермаркете / Фото: мэрия Барнаула

Власти Барнаула проработали с торговыми сетями вопрос об увеличении поставок бутилированной воды, сообщила глава комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Наталья Кротова.

По ее словам, "Мария-Ра", "Пятерочка", "Лента", "Ярче" и "Магнит" нарастили объемы поставок пятилитровок в три-пять раз. Также комитет договорился об увеличении производства воды объемом пять литров с "Легендой жизни".

Кротова пояснила, что сотрудники городской и районных администраций ежедневно следят за наличием питьевой воды в магазинах. 6 апреля, например, они проверили более 50 магазинов — и во всех бутилированная вода была.

Тем не менее в случае необходимости комитет рассмотрит возможность продажи воды и на продовольственных ярмарках, добавила Кротова.

В Барнауле с началом паводка вода из крана поменяла вкус, запах и цвет. И хотя она соответствует нормативам, люди стали активно скупать воду в магазинах.

Барнаул Паводок
Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае

Комментарии 29

Avatar Picture
гость

20:39:54 06-04-2024

а может лучше за качеством воды водоканала будем следить? Так то предприниматели только в ладоши хлопают.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:03 06-04-2024

В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена от 45/литр, или 35 за 0.5 л. Пришлось напрягать курьера из "Ашага", хотя бы там пятилитровки в наличии. Хотелось бы ещё посмотреть воочию как директор водоканала с улыбкой на лице пьет воду из водопровода (с его слов). Ведь даже кипячёную пить невозможно (((

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:17 07-04-2024

Гость (20:42:03 06-04-2024) В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена... Не смейте пить даже кипячёную!!! От кипячения, гремучая смесь реагентов и химикатов никуда не девается

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:14 07-04-2024

Гость (20:42:03 06-04-2024) В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена... а в нашей 39-90 за 5 литров, всегда такая цена.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:04:11 06-04-2024

ага, Катунская стоит 99 руб. Вода плати меньше живи лучше 35. Но на этикетке скважина одна и та же...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Барнаульский

07:35:25 07-04-2024

Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин нормальная вода, не желтая и не ядовитая , как в Барнауле, а находится Новосиб, гораздо выше по течению. Просто ни власти, ни водоканал не умеют правильно работать в этом направлении, экономят, а где это уже другие органы пусть узнают.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:09 07-04-2024

Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) а находится Новосиб, гораздо выше по течению ... карту купи, лапоть(с)

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
моё мнение

09:37:10 07-04-2024

Гость (07:37:09 07-04-2024) карту купи, лапоть(с)... Барнаульский просто допустил описку, явно имел виду то, что в Новосибе в Оби вода ещё грязнее, так как дальше от истоков, уже прошла через Барнаул и другие населенные пункты. Тем не менее, там воду очищают, а у нас - нет. Никакой это не паводок, в Барнауле пришли в негодность очистные сооружения, вода не фильтруется , а лишь добавляют химические вещества для маскировки загрязнений. Может, красноярские релоканты не хотят видеть очевидного, а барнаульцы уверены, что произошло что-то серьёзное с оборудованием на очистных.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:16:07 07-04-2024

Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин ... Новосибирское водохранилище 8,8 км³ ни о чем не говорит?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:13:19 07-04-2024

Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин ... Возможно в Новосибирске берут воду не из реки а из артезианской скважины, как в Заринске, например.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

09:46:40 07-04-2024

Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин ... я сильно извиняюсь, но! Н-ск находится ниже по течению, тк Обь берет свое начало возле Бийска и течет в сторону Карского моря, а это окраина Северного ледовитого океана.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:11 07-04-2024

Элен без ребят (09:46:40 07-04-2024) Обь берет свое начало возле Бийска и течет в сторону Карского моряМожет всё-таки это место слияния Бии и Катуни, а не берет своё начало?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

07:57:01 07-04-2024

Водоканал обязан поставлять воду в машинах, при наличии аварийной ситуации.если фильтры водоканала не справляются с очисткой питьевой воды, то это аварийная ситуация, но если при этом и власти и руководство водоканала действуют и играют с населением в прятки, то это уже вопрос политический.барнаульцы стали заложниками действий монополий организации барнаульский водоканала.при этом роспотребнадзор утверждает , что паводок никакого отношения к питьевой воде не имеет.и вот вопрос это коммерческий сговор, продавать воду через магазин, при этом в магазин она поставляется чистой и фильтрованной, а фильтрует тот же водоканал, он же монополист по питьевой воде, других предприятий аналогичных нет.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:43:13 07-04-2024

Светлана (07:57:01 07-04-2024) Водоканал обязан поставлять воду в машинах, при наличии авар... Водоканал не единственный, кто фильтрует воду. У Легенды свои скважины и свои фильтры также у пивзаводов и мн.др.
И что вы думаете в водовозках вам водоканал чистую воду привезёт, прям минеральную?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:05:20 07-04-2024

Вчера 06.04 был в 4-х мариях-ра - воды в пятилитровых бутялках нет. В 1,5 литровых только в одном магазине была негазированная.
Поэтому следят власти за наличием воды в магазинах точно также как за качеством воды в водопроводе, к сожалению.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:08:48 07-04-2024

Гость (08:05:20 07-04-2024) Вчера 06.04 был в 4-х мариях-ра - воды в пятилитровых бутялк... вижу, что привозят каждый день, но разбирают в течении 15-30 минут, набирают, сколько унести могут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:04:48 07-04-2024

Нам ездят по ушам, что вода ядовитая, это из-за паводка. Ага, как будто раньше их не было. Знакомые в Красноярска живут, на реке Енисей, у них тоже паводок. Но с водой - всё прекрасно. А перебор в тооговле с водой жуткие, пусть не врут.
Ваще, вот так бы лет 40 назад, мне б кто сказал, что питевую воду придётся в магазине покупать...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:32 07-04-2024

Гость (20:42:03 06-04-2024) В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена... Вот и не пейте, и это будет правильно! У кого есть фильтры, говорят, что и они не справляются с такой "водичкой".

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:58 07-04-2024

Из крана идет вонючая зеленоватая жидкость с пеной. Боюсь запускать стиральную машинку, она дорогая и капризная, может прийти в негодность от такой «воды». Вчера решила постирать футболку(не очень грязную) в тазике. При добавлении стирального геля (недешевый Персил) в воде появились хлопья, чего раньше не было. То есть вода непригодна даже для стирки!

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:10:17 07-04-2024

Хотелось бы узнать мнение прокуратуры по этому поводу.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:50 07-04-2024

Пусть организуют подвоз питьевой воды к домам. Сколько можно издеваться над людьми?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:11:51 07-04-2024

Хотелось бы узнать мнение прокуратуры по этому поводу.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:13:40 07-04-2024

Кажется водоканал подводит к тому, чтобы значительно увеличить плату за воду на ремонт очистных сооружений.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:49 07-04-2024

Стирать нельзя.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:38 07-04-2024

А что такое поменялось в этом году? Паводки и загрязненная вода в реках у нас явление ежегодное. Но в кранах вода всегда была нормальная - очисные системы справлялись.
Но в этом году не справляются. Почему?
Может причина в санкциях и не хватает импортных очищающих реагентов. Они тупо кончились, а новых не приобрести. Приходится водоканалу использовать всякий вонючий импортнозамещенный шмурдяк? Зато отечественный и православный!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:22:22 07-04-2024

Гость (14:14:38 07-04-2024) А что такое поменялось в этом году? Паводки и загрязненная в... Но в других городах с водой всё нормально! Или санкции наложили только на Барнаул?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:19 07-04-2024

я помыла посуду и ополоснула холодной водой, торопилась, положила в лоток не досушив, так остались черные пятна в лотке от ложек. Беру пятилитрушки в магните, в нем много, буду теперь этой водой еще посуду ополаскивать

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:44:54 07-04-2024

Гость (16:16:19 07-04-2024) я помыла посуду и ополоснула холодной водой, торопилась, пол... а мы пьем из под крана, нарадоваться не можем, счастливы полностью, не заморачиваемся, черная она или коричневая, если течет из крана, значит одобрена роспотребнадзором и полезная

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

18:27:11 07-04-2024

Нужно писать коллективную жалобу в прокуратору.
Деньги не маленькие платятся в Водоканал, а на лицо злоупотребление.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров