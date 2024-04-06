Торговые сети увеличили поставки воды в магазины Барнаула

За ситуацией внимательно следит комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку

06 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Питьевая вода в супермаркете / Фото: мэрия Барнаула

Власти Барнаула проработали с торговыми сетями вопрос об увеличении поставок бутилированной воды, сообщила глава комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Наталья Кротова.

По ее словам, "Мария-Ра", "Пятерочка", "Лента", "Ярче" и "Магнит" нарастили объемы поставок пятилитровок в три-пять раз. Также комитет договорился об увеличении производства воды объемом пять литров с "Легендой жизни".

Кротова пояснила, что сотрудники городской и районных администраций ежедневно следят за наличием питьевой воды в магазинах. 6 апреля, например, они проверили более 50 магазинов — и во всех бутилированная вода была.

Тем не менее в случае необходимости комитет рассмотрит возможность продажи воды и на продовольственных ярмарках, добавила Кротова.

В Барнауле с началом паводка вода из крана поменяла вкус, запах и цвет. И хотя она соответствует нормативам, люди стали активно скупать воду в магазинах.