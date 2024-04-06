Торговые сети увеличили поставки воды в магазины Барнаула
За ситуацией внимательно следит комитет по развитию предпринимательства и потребительскому рынку
06 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Власти Барнаула проработали с торговыми сетями вопрос об увеличении поставок бутилированной воды, сообщила глава комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку Наталья Кротова.
По ее словам, "Мария-Ра", "Пятерочка", "Лента", "Ярче" и "Магнит" нарастили объемы поставок пятилитровок в три-пять раз. Также комитет договорился об увеличении производства воды объемом пять литров с "Легендой жизни".
Кротова пояснила, что сотрудники городской и районных администраций ежедневно следят за наличием питьевой воды в магазинах. 6 апреля, например, они проверили более 50 магазинов — и во всех бутилированная вода была.
Тем не менее в случае необходимости комитет рассмотрит возможность продажи воды и на продовольственных ярмарках, добавила Кротова.
В Барнауле с началом паводка вода из крана поменяла вкус, запах и цвет. И хотя она соответствует нормативам, люди стали активно скупать воду в магазинах.
20:39:54 06-04-2024
а может лучше за качеством воды водоканала будем следить? Так то предприниматели только в ладоши хлопают.
20:42:03 06-04-2024
В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена от 45/литр, или 35 за 0.5 л. Пришлось напрягать курьера из "Ашага", хотя бы там пятилитровки в наличии. Хотелось бы ещё посмотреть воочию как директор водоканала с улыбкой на лице пьет воду из водопровода (с его слов). Ведь даже кипячёную пить невозможно (((
08:56:17 07-04-2024
Гость (20:42:03 06-04-2024) В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена... Не смейте пить даже кипячёную!!! От кипячения, гремучая смесь реагентов и химикатов никуда не девается
14:04:14 07-04-2024
Гость (20:42:03 06-04-2024) В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена... а в нашей 39-90 за 5 литров, всегда такая цена.
22:04:11 06-04-2024
ага, Катунская стоит 99 руб. Вода плати меньше живи лучше 35. Но на этикетке скважина одна и та же...
07:35:25 07-04-2024
Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин нормальная вода, не желтая и не ядовитая , как в Барнауле, а находится Новосиб, гораздо выше по течению. Просто ни власти, ни водоканал не умеют правильно работать в этом направлении, экономят, а где это уже другие органы пусть узнают.
07:37:09 07-04-2024
Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) а находится Новосиб, гораздо выше по течению ... карту купи, лапоть(с)
09:37:10 07-04-2024
Гость (07:37:09 07-04-2024) карту купи, лапоть(с)... Барнаульский просто допустил описку, явно имел виду то, что в Новосибе в Оби вода ещё грязнее, так как дальше от истоков, уже прошла через Барнаул и другие населенные пункты. Тем не менее, там воду очищают, а у нас - нет. Никакой это не паводок, в Барнауле пришли в негодность очистные сооружения, вода не фильтруется , а лишь добавляют химические вещества для маскировки загрязнений. Может, красноярские релоканты не хотят видеть очевидного, а барнаульцы уверены, что произошло что-то серьёзное с оборудованием на очистных.
08:16:07 07-04-2024
Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин ... Новосибирское водохранилище 8,8 км³ ни о чем не говорит?
09:13:19 07-04-2024
Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин ... Возможно в Новосибирске берут воду не из реки а из артезианской скважины, как в Заринске, например.
09:46:40 07-04-2024
Барнаульский (07:35:25 07-04-2024) Сегодня был в Новосибирске, у них из крана в квартире Бежин ... я сильно извиняюсь, но! Н-ск находится ниже по течению, тк Обь берет свое начало возле Бийска и течет в сторону Карского моря, а это окраина Северного ледовитого океана.
10:59:11 07-04-2024
Элен без ребят (09:46:40 07-04-2024) Обь берет свое начало возле Бийска и течет в сторону Карского моряМожет всё-таки это место слияния Бии и Катуни, а не берет своё начало?
07:57:01 07-04-2024
Водоканал обязан поставлять воду в машинах, при наличии аварийной ситуации.если фильтры водоканала не справляются с очисткой питьевой воды, то это аварийная ситуация, но если при этом и власти и руководство водоканала действуют и играют с населением в прятки, то это уже вопрос политический.барнаульцы стали заложниками действий монополий организации барнаульский водоканала.при этом роспотребнадзор утверждает , что паводок никакого отношения к питьевой воде не имеет.и вот вопрос это коммерческий сговор, продавать воду через магазин, при этом в магазин она поставляется чистой и фильтрованной, а фильтрует тот же водоканал, он же монополист по питьевой воде, других предприятий аналогичных нет.
12:43:13 07-04-2024
Светлана (07:57:01 07-04-2024) Водоканал обязан поставлять воду в машинах, при наличии авар... Водоканал не единственный, кто фильтрует воду. У Легенды свои скважины и свои фильтры также у пивзаводов и мн.др.
И что вы думаете в водовозках вам водоканал чистую воду привезёт, прям минеральную?
08:05:20 07-04-2024
Вчера 06.04 был в 4-х мариях-ра - воды в пятилитровых бутялках нет. В 1,5 литровых только в одном магазине была негазированная.
Поэтому следят власти за наличием воды в магазинах точно также как за качеством воды в водопроводе, к сожалению.
14:08:48 07-04-2024
Гость (08:05:20 07-04-2024) Вчера 06.04 был в 4-х мариях-ра - воды в пятилитровых бутялк... вижу, что привозят каждый день, но разбирают в течении 15-30 минут, набирают, сколько унести могут.
09:04:48 07-04-2024
Нам ездят по ушам, что вода ядовитая, это из-за паводка. Ага, как будто раньше их не было. Знакомые в Красноярска живут, на реке Енисей, у них тоже паводок. Но с водой - всё прекрасно. А перебор в тооговле с водой жуткие, пусть не врут.
Ваще, вот так бы лет 40 назад, мне б кто сказал, что питевую воду придётся в магазине покупать...
09:17:32 07-04-2024
Гость (20:42:03 06-04-2024) В наших "марийках" тоже вода питьева, есть - вот только цена... Вот и не пейте, и это будет правильно! У кого есть фильтры, говорят, что и они не справляются с такой "водичкой".
09:45:58 07-04-2024
Из крана идет вонючая зеленоватая жидкость с пеной. Боюсь запускать стиральную машинку, она дорогая и капризная, может прийти в негодность от такой «воды». Вчера решила постирать футболку(не очень грязную) в тазике. При добавлении стирального геля (недешевый Персил) в воде появились хлопья, чего раньше не было. То есть вода непригодна даже для стирки!
13:10:17 07-04-2024
Хотелось бы узнать мнение прокуратуры по этому поводу.
13:11:50 07-04-2024
Пусть организуют подвоз питьевой воды к домам. Сколько можно издеваться над людьми?
13:11:51 07-04-2024
Хотелось бы узнать мнение прокуратуры по этому поводу.
13:13:40 07-04-2024
Кажется водоканал подводит к тому, чтобы значительно увеличить плату за воду на ремонт очистных сооружений.
13:14:49 07-04-2024
Стирать нельзя.
14:14:38 07-04-2024
А что такое поменялось в этом году? Паводки и загрязненная вода в реках у нас явление ежегодное. Но в кранах вода всегда была нормальная - очисные системы справлялись.
Но в этом году не справляются. Почему?
Может причина в санкциях и не хватает импортных очищающих реагентов. Они тупо кончились, а новых не приобрести. Приходится водоканалу использовать всякий вонючий импортнозамещенный шмурдяк? Зато отечественный и православный!
15:22:22 07-04-2024
Гость (14:14:38 07-04-2024) А что такое поменялось в этом году? Паводки и загрязненная в... Но в других городах с водой всё нормально! Или санкции наложили только на Барнаул?
16:16:19 07-04-2024
я помыла посуду и ополоснула холодной водой, торопилась, положила в лоток не досушив, так остались черные пятна в лотке от ложек. Беру пятилитрушки в магните, в нем много, буду теперь этой водой еще посуду ополаскивать
17:44:54 07-04-2024
Гость (16:16:19 07-04-2024) я помыла посуду и ополоснула холодной водой, торопилась, пол... а мы пьем из под крана, нарадоваться не можем, счастливы полностью, не заморачиваемся, черная она или коричневая, если течет из крана, значит одобрена роспотребнадзором и полезная
18:27:11 07-04-2024
Нужно писать коллективную жалобу в прокуратору.
Деньги не маленькие платятся в Водоканал, а на лицо злоупотребление.