Разбито окно и повреждена машина. Кусок фасада обрушился с дома в Барнауле

Скорее всего, причиной происшествия стал сильный ветер

04 декабря 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кусок фасада рухнул с многоэтажного здания вечером в воскресенье, 3 декабря, в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось по адресу улица Челюскинцев, 80в/1.

По словам очевидцев, при падении кусок задел бампер автомобиля и разбил окно в квартире на пятом этаже. Скорее всего, причиной происшествия стал сильный ветер.

Напомним, что вечером 3 декабря огромная дыра в асфальте образовалась на дороге посреди пешеходного перехода. Провал произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Движение там сейчас перекрыто.