Разбито окно и повреждена машина. Кусок фасада обрушился с дома в Барнауле
Скорее всего, причиной происшествия стал сильный ветер
04 декабря 2023, 10:36, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Кусок фасада рухнул с многоэтажного здания вечером в воскресенье, 3 декабря, в Барнауле. Как сообщает "Инцидент Барнаул", происшествие случилось по адресу улица Челюскинцев, 80в/1.
По словам очевидцев, при падении кусок задел бампер автомобиля и разбил окно в квартире на пятом этаже. Скорее всего, причиной происшествия стал сильный ветер.
Напомним, что вечером 3 декабря огромная дыра в асфальте образовалась на дороге посреди пешеходного перехода. Провал произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Движение там сейчас перекрыто.
11:43:11 04-12-2023
ох уж эти новостройки, из чего их делают?!
12:21:26 04-12-2023
гость (11:43:11 04-12-2023) ох уж эти новостройки, из чего их делают?!... Фекальное связующее расслоилось и палки полетели вниз.
12:23:58 04-12-2023
гость (11:43:11 04-12-2023) ох уж эти новостройки, из чего их делают?!... Один дом у них там - 1-й подъезд. Второй дом - подъезд №2.
12:08:51 04-12-2023
Провал произошел на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. -Все лето рыли.
10:31:52 05-12-2023
А ценники то выставляют как за нормальное жилье. А продают карточные домик, которые рушатся при дуновении ветра. Зато хрущевки , которые многие так хаяют - стоят и хоть бы хны, а им столько лет!!! ни одна новостройка и пятой доли этого возраста не достоит. Пока фасады рушатся, страшнее начнется позже - когда они начнут полностью падать - вот тогда станет страшно и жалко людей, которые доверились и понапокупали там квартир, влазя на всю жизнь в ипотеки, в кабалу, ради этих домиков. И самое обидное, что застройщикам то нифига не будет. будут дальше строить из говна и палок, как грибы после дождя вырастать.