Разбившийся на плюшке на Колыванском озере мужчина скончался в больнице

Ранее родственники погибшего жаловались на работу медиков

02 октября 2024, 14:10, Антон Дегтярев

Колыванское озеро в Алтайском крае / Фото: 2GIS

Мужчина, который получил серьезные травмы при катании на плюшке на Колыванском озере в Алтайском крае, скончался в понедельник, 30 сентября 2024 года, в горбольнице № 2 Рубцовска. Похороны пройдут 2 октября. Об этом amic.ru рассказала его сестра Юлия.

По словам девушки, в последнее время у Сергея было улучшение, однако все закончилось трагично.

"Были новые диагнозы с улучшением, реабилитация красноярская и барнаульская согласились его взять, в Барнауле дали добро на 20 октября. Но все случилось вот так. Анализы были в идеале, в пятницу поднялась температура, ее сбили, снова взяли анализы. В субботу все нормально было. В воскресенье с утра тоже все хорошо на обходе было, ближе к обеду ему стало плохо, Сергея увезли в реанимацию и там уже он умер", – сказала девушка.

Юлия отметила, что пока семья не знает, что именно стало причиной гибели мужчины. По ее словам, обстоятельства смерти Сергея станут известны в ближайшие дни.

Напомним, что 29 июня в селе Саввушка Алтайского края семья – мать, отец и ребенок – катались на плюшке за гидроциклом. Водитель гидроцикла перед берегом совершил опасный маневр, плюшка врезалась в пирс и взорвалась. Сергей получил черепно-мозговую травму и трещины нескольких костей. Женщина смогла выбраться сама, ребенок получил незначительные травмы, а мужчину госпитализировали.

Юлия рассказывала, что в змеиногорской больнице, где не было нужного оборудования, мужчину продержали восемь часов. Затем Сергею сделали операцию, перевели сначала в барнаульскую горбольницу № 1, а после – в нейрохирургию горбольницы № 1 Рубцовска. Однако в нейрохирургии им заниматься не стали и направили в отделение паллиативной помощи горбольницы № 2, где ухаживают за пациентами с неизлечимыми заболеваниями. Там Сергею не давали препаратов – только протирали и делали ему перевязки. Однако в ситуацию вмешался заместитель главного врача второй рубцовской больницы, и Сергея положили в отделение неврологии горбольницы № 2, где он стал получать лечение.

Amic.ru тогда отправлял в региональный Минздрав запрос о том, почему возникла такая ситуация с "мытарствами" мужчины по больницам, однако в ведомстве на вопросы так и не ответили.

Помочь семье погибшего (кроме смерти главы семейства, у них недавно сгорел дом) можно, отправив любое пожертвование по номеру телефона 8 (913) 237-34-73 (Сбербанк, Ольга Николаевна Ш.).