Разбившийся на плюшке на Колыванском озере мужчина скончался в больнице
Ранее родственники погибшего жаловались на работу медиков
02 октября 2024, 14:10, Антон Дегтярев
Мужчина, который получил серьезные травмы при катании на плюшке на Колыванском озере в Алтайском крае, скончался в понедельник, 30 сентября 2024 года, в горбольнице № 2 Рубцовска. Похороны пройдут 2 октября. Об этом amic.ru рассказала его сестра Юлия.
По словам девушки, в последнее время у Сергея было улучшение, однако все закончилось трагично.
"Были новые диагнозы с улучшением, реабилитация красноярская и барнаульская согласились его взять, в Барнауле дали добро на 20 октября. Но все случилось вот так. Анализы были в идеале, в пятницу поднялась температура, ее сбили, снова взяли анализы. В субботу все нормально было. В воскресенье с утра тоже все хорошо на обходе было, ближе к обеду ему стало плохо, Сергея увезли в реанимацию и там уже он умер", – сказала девушка.
Юлия отметила, что пока семья не знает, что именно стало причиной гибели мужчины. По ее словам, обстоятельства смерти Сергея станут известны в ближайшие дни.
Напомним, что 29 июня в селе Саввушка Алтайского края семья – мать, отец и ребенок – катались на плюшке за гидроциклом. Водитель гидроцикла перед берегом совершил опасный маневр, плюшка врезалась в пирс и взорвалась. Сергей получил черепно-мозговую травму и трещины нескольких костей. Женщина смогла выбраться сама, ребенок получил незначительные травмы, а мужчину госпитализировали.
Юлия рассказывала, что в змеиногорской больнице, где не было нужного оборудования, мужчину продержали восемь часов. Затем Сергею сделали операцию, перевели сначала в барнаульскую горбольницу № 1, а после – в нейрохирургию горбольницы № 1 Рубцовска. Однако в нейрохирургии им заниматься не стали и направили в отделение паллиативной помощи горбольницы № 2, где ухаживают за пациентами с неизлечимыми заболеваниями. Там Сергею не давали препаратов – только протирали и делали ему перевязки. Однако в ситуацию вмешался заместитель главного врача второй рубцовской больницы, и Сергея положили в отделение неврологии горбольницы № 2, где он стал получать лечение.
Amic.ru тогда отправлял в региональный Минздрав запрос о том, почему возникла такая ситуация с "мытарствами" мужчины по больницам, однако в ведомстве на вопросы так и не ответили.
Помочь семье погибшего (кроме смерти главы семейства, у них недавно сгорел дом) можно, отправив любое пожертвование по номеру телефона 8 (913) 237-34-73 (Сбербанк, Ольга Николаевна Ш.).
14:20:17 02-10-2024
Арестовали того кто заставил потерпевших сесть на ватрушку?
14:34:50 02-10-2024
Гость (14:20:17 02-10-2024) Арестовали того кто заставил потерпевших сесть на ватрушку? ... А их кто-то заставлял, кроме их собственной глупости и самонадеянности? Водитель гидроцикла- вот кого надо брать за яички...
09:57:43 03-10-2024
Гость (14:20:17 02-10-2024) Арестовали того кто заставил потерпевших сесть на ватрушку? ... Он умер.
14:32:51 02-10-2024
они там сами себя подвергают опасности а врачи опять виноваты. нуну
15:32:03 02-10-2024
Гость (14:32:51 02-10-2024) они там сами себя подвергают опасности а врачи опять виноват... Типа если бы его машина сбила, то он бы с этими травмами там выжил?)
14:45:59 02-10-2024
Страшнее региональной медицины сложно, что-то придумать.
Остаётся надеяться, на мгновенную неожиданную смерть
16:10:19 02-10-2024
Сгорел дом, покатаюсь на плюшке???
16:43:38 02-10-2024
Бартоломео (16:10:19 02-10-2024) Сгорел дом, покатаюсь на плюшке???... Тоже поразило.
16:58:37 02-10-2024
Колыванское озеро и прилегающие села одни из старейших на Алтае освоенных территорий. Место обросло легендами повествующими о трагедиях крепостных горнозаводских рабочих и приписных к рудникам крестьян. Например легендарная барыня из села прилегающего к озеру насмерть запоролда крепостную девку желая ее мужа тоже крепостного. А тот самоубился не желая быть с барыней. В этой же местности найдена так называемая могила каменного века с двумя молодыми людьми -девочкой и мальчиком держащиеся за руки. Так что трагедии там бывали начиная с каменного века
20:57:16 02-10-2024
барнаулец (16:58:37 02-10-2024) Колыванское озеро и прилегающие села одни из старейших на Ал... Вы серьезно, да новый мост уже легендами оброс))
20:31:20 02-10-2024
на отдыхе люди поражают своей беспечностью
20:54:42 02-10-2024
Гость (20:31:20 02-10-2024) на отдыхе люди поражают своей беспечностью... Прям только на отдыхе? На дороги в Барнауле посмотрите, едут на желтый и если еще не сильно красный, по двум сплошным да легко, идут не глядя на дорогу, выскакивают из-за автобусов, вы посмотрите.