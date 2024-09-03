"Подписан приговор". Семья разбившегося на плюшке мужчины возмутилась работой медиков
Мужчину с травмами отправили в паллиативное отделение, где лежат неизлечимо больные люди
03 сентября 2024, 09:59, Антон Дегтярев
В июне 2024 года для семьи из Алтайского края отдых на Колыванском озере обернулся трагедией. Муж, жена и их ребенок катались по воде на плюшке, врезались в пирс, и глава семейства получил серьезные травмы. С тех пор продолжаются его мытарства по больницам. В какой-то момент мужчина даже оказался в отделении паллиативной помощи, где помогают неизлечимо больным. Родственникам удалось "вытащить" его оттуда, однако в отделение реабилитации Сергея все еще не берут. Родственники недовольны тем, как врачи помогают больному, и жалуются в различные инстанции. Подробнее о ситуации рассказала сестра Сергея, Юлия.
"Там ничего не делали"
29 июня в селе Саввушка Алтайского края на Колыванском озере случилось ЧП. Три человека – мать, отец и ребенок – катались на плюшке за гидроциклом, водитель гидроцикла перед берегом совершил опасный маневр, повернул руль, дал газу, плюшку понесло к берегу, она врезалась в пирс и взорвалась. Сергей, который сидел ближе всего к берегу, получил травмы головы и тела. Женщина выбралась на берег сама, ребенка вытащили и положили на траву, писал Barnaul 22. Серьезных травм у мальчика не было, а вот отца госпитализировали.
По словам сестры мужчины, Юлии, Сергей получил черепно-мозговую травму и трещины нескольких костей. Ему вызвали скорую, но она ехала около часа из Змеиногорска, несмотря на то, что от города 13-14 минут езды, отметила девушка.
"Сергея в змеиногорской больнице продержали восемь часов. То есть сама травма произошла где-то в 18:30, там он лежал до трех часов ночи. При этом в Змеиногорске нет компьютерной томографии, нейрохирургии, то есть нет ничего, что могло бы оказать ему помощь. Они даже реанимобиль вызвали уже после часа ночи. Но почему этого не сделали сразу? Зачем столько времени его продержали? Причины неясны", – рассказала Юлия.
Затем мужчину перевезли в Рубцовск, где ему сделали операцию. По словам девушки, операция прошла хорошо. 3 июля Сергея перевезли в Барнаул и поместили в горбольницу № 1. Там физическое состояние пациента стабилизировали, его сняли с ИВЛ и отправили в нейрохирургию горбольницы № 1 Рубцовска. Но в нейрохирургии заниматься Сергеем не стали и 20 августа его положили в отделение паллиативной помощи горбольницы № 2, куда помещают больных с неизлечимыми заболеваниями.
"Заведующая отделением паллиативной медицины отказывалась выполнять рекомендации по лечению, давать ему препараты, аргументируя это тем, что у них не лечебное, а "уходовое" отделение. То есть человеку с черепно-мозговой травмой, который находится без сознания, нужно лечение, препараты, реабилитация, а в паллиативной медицине за ним просто ухаживали неделю. Там в принципе ничего не делали – только протирали его, делали перевязки и так далее. Там ему говорили, что он будет лежать до конца жизни и у него будет комфортное дожитие, что двигательная функция у него не восстановится. Завотделением – онколог, и она не имела права ни ставить диагнозы по неврологии, ни давать прогнозы", – поведала сестра мужчины.
"Человека надо вытаскивать"
Решить ситуацию помог заместитель главного врача второй рубцовской больницы. Он вмешался, и 27 августа Сергея забрали с паллиативной медицины и положили его в отделение неврологии. Уже больше недели пострадавший находится там и получает лечение.
Юлия считает, что неоказание своевременной помощи в Змеиногорске и неделя в палате паллиативной медицины ухудшили состояние Сергея и увеличили сроки реабилитации. Специалисты говорили ей, что после операции была необходима неврологическая реабилитация, которая никак не предполагала отделения паллиативной помощи, где у мужчины вдобавок начался гайморит и синусит.
"Он лежачий. В Рубцовске сейчас его стабилизируют, пытаются убрать гайморит, синусит. Планировалось перевести его на реабилитацию в Барнаул, но сделать этого не получилось из-за статуса, который ему поставили в паллиативном отделении. То есть нам отказали. Человека надо вытаскивать. У него ребенок, жена", – подчеркнула Юлия.
Сейчас Сергей лежит в больнице в состоянии средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, но требуются уход, реабилитация и лечение. И родственники ждут, когда его, наконец, отправят на столь нужную реабилитацию. Ведь только по ее результатам можно будет понять, что дальше будет с Сергеем.
Пока же родные мужчины намерены добиться того, чтобы виновные в ситуации были наказаны, а Сергея, наконец, направили на реабилитацию. Родственники написали жалобы сразу в несколько инстанций, которые занимаются здравоохранением.
"Человеку в 32 года был практически подписан приговор, что он будет жить в виде овоща, хотя специалисты говорили и говорят, что должна быть реабилитация, и только уже спустя время будет что-то понятно. Нужно, чтобы инстанции, которые совершают надзор в сфере здравоохранения, сработали. Чтобы больше ни с кем подобного не произошло, чтобы нам оказали содействие в реабилитации", – отметила она.
Amic.ru обратился с запросом в Минздрав Алтайского края и будет ждать на него ответа.
10:13:36 03-09-2024
Человеку в 32 года был практически подписан приговор, что он будет жить в виде овоща
а иск к причинителю ущерба не хотят вчинить:
10:22:24 03-09-2024
123 (10:13:36 03-09-2024) Человеку в 32 года был практически подписан приговор, что он... А там скорее всего никаких разрешений на этот "аттракцион", никакого официального оформления. Ищи ветра в поле, тем более по прошествии времени.
07:24:59 07-09-2024
123 (10:13:36 03-09-2024) Человеку в 32 года был практически подписан приговор, что он... Занимается этим полиция
И к сожалению, по нашему законодательству, если нет имущества, и зп минималка, будут высчитывать разницу между зп и прожиточным минимумом и эту разницу переводить пострадавшим
10:15:58 03-09-2024
Ничего удивительного! какой у нас министр в крае такая и медицина. Все зависит от руководителя.
10:18:32 03-09-2024
Ничего удивительного, какой министр здравоохранения краевой такая и медицина.
10:41:17 03-09-2024
Оптимизировали медицину. В таких населенных пунктах ее уже нет. Бинт и зеленка. Что вы от них хотите то?! Вспомните Змеиногорских врачей в ковид как они тряпками заматывали себе лицо, все смеялись -мумии. Зато какие красочные отчеты с уст Попова до сих пор льются, как хорошо то у нас с медициной.
10:42:22 03-09-2024
Жалко конечно парня.Но родственники тоже должны понимать,если подобными пациентами загрузить неврологические отделения,то для других острых состояний и плановых больных,просто не будет места.
Конечно уход и реабилитация обязательно должны проводиться,но чаще всего это проводится дома с привлечением нужных специалистов.Кто лучше всего обеспечит уход за лежачим родным человеком?
Проводить медикаментозное лечение можно и дома.Конечно это беда.Но поймите,это ваша беда.А медики?Ну что же.Они хотели как лучше.А получается....
07:27:48 07-09-2024
гость (10:42:22 03-09-2024) Жалко конечно парня.Но родственники тоже должны понимать,есл... Зачастую это невозможно дома, в ряду многих причин. В том числе, что с подобным дома, полноценную реабелитации оказать невозможно.
И тут речь,не о неврологическом отделении, а о специализированном отделении реабелитации, насколько я поняла.
10:55:14 03-09-2024
Необходимо услышать сторону медиков. Если, к примеру, перебит спинной мозг, то хоть зареабилитируйся, парализованный останется таким. Может быть родные не хотят поверить в неизбежное, а, может, и реально еще вытащить человека и вернуть качество жизни.
11:09:20 03-09-2024
Гость (10:55:14 03-09-2024) Необходимо услышать сторону медиков. Если, к примеру, переби... Необходимо услышать сторону медиков.-------врачебная тайна
11:17:03 03-09-2024
Гость (10:55:14 03-09-2024) Необходимо услышать сторону медиков. Если, к примеру, переби... а родственники - ухаживать за лежачим, не, не слышали...
07:32:06 07-09-2024
бгг (11:17:03 03-09-2024) а родственники - ухаживать за лежачим, не, не слышали...... Какие же, все таки люди иногда бывают злыми.
Насколько я понимаю, тут та ситуация, где не получиться забрать домой.
У мужчины может стоять трахеостома, это одно из противопоказаний, может быть и другие.
07:30:05 07-09-2024
Гость (10:55:14 03-09-2024) Необходимо услышать сторону медиков. Если, к примеру, переби... А вы тут где то увидели речь про спинной мозг и паралич? Пишут про то что без сознания, а это не позвоночник, а голова.
11:05:34 03-09-2024
Если как овощ - ЦНС пострадала, необратимо.
07:33:06 07-09-2024
Гость (11:05:34 03-09-2024) Если как овощ - ЦНС пострадала, необратимо.... Вы видели человека или какие либо исследования?
Неадекват
11:15:17 03-09-2024
ну надо искать первопричину этих бед - фраера на водном мотоцикле и тоже кирпичом а может каменюгой с дороги сделать его....
а уж после и айболитами местными заняться
12:42:48 03-09-2024
ну надо искать первопричину этих бед - фраера на водном мотоцикле---- а разве первопричина этих бед не они сами? Да еще и ребенка своего на плюшку... жесть.
12:50:19 03-09-2024
Родственники невменяемы. К сожалению, никакая реабилитация не вытащит человека из вегетативного состояния. Отделение паллиативной помощи - единственный выход. Или домой. Ухаживайте сами. Скорее бы родственники осознали всю безвыходность ситуации. Иначе измотают нервы медицинским работникам основательно
13:15:15 03-09-2024
Гоняем на мотоциклах, катаемся с гор на ватрушках, лезем в чащу, пьяные купаемся... а потом кто-то виноват в наших бедах. Включать мозги и думать о последствиях нам не присуще...
18:22:18 03-09-2024
Гость (13:15:15 03-09-2024) Гоняем на мотоциклах, катаемся с гор на ватрушках, лезем в ч... Тем более когда есть жена, маленький ребёнок
12:16:47 04-09-2024
Любил кататься...