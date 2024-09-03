Мужчину с травмами отправили в паллиативное отделение, где лежат неизлечимо больные люди

03 сентября 2024, 09:59, Антон Дегтярев

Колыванское озеро в Алтайском крае / Фото: 2gis

В июне 2024 года для семьи из Алтайского края отдых на Колыванском озере обернулся трагедией. Муж, жена и их ребенок катались по воде на плюшке, врезались в пирс, и глава семейства получил серьезные травмы. С тех пор продолжаются его мытарства по больницам. В какой-то момент мужчина даже оказался в отделении паллиативной помощи, где помогают неизлечимо больным. Родственникам удалось "вытащить" его оттуда, однако в отделение реабилитации Сергея все еще не берут. Родственники недовольны тем, как врачи помогают больному, и жалуются в различные инстанции. Подробнее о ситуации рассказала сестра Сергея, Юлия.

"Там ничего не делали"

29 июня в селе Саввушка Алтайского края на Колыванском озере случилось ЧП. Три человека – мать, отец и ребенок – катались на плюшке за гидроциклом, водитель гидроцикла перед берегом совершил опасный маневр, повернул руль, дал газу, плюшку понесло к берегу, она врезалась в пирс и взорвалась. Сергей, который сидел ближе всего к берегу, получил травмы головы и тела. Женщина выбралась на берег сама, ребенка вытащили и положили на траву, писал Barnaul 22. Серьезных травм у мальчика не было, а вот отца госпитализировали.

По словам сестры мужчины, Юлии, Сергей получил черепно-мозговую травму и трещины нескольких костей. Ему вызвали скорую, но она ехала около часа из Змеиногорска, несмотря на то, что от города 13-14 минут езды, отметила девушка.

"Сергея в змеиногорской больнице продержали восемь часов. То есть сама травма произошла где-то в 18:30, там он лежал до трех часов ночи. При этом в Змеиногорске нет компьютерной томографии, нейрохирургии, то есть нет ничего, что могло бы оказать ему помощь. Они даже реанимобиль вызвали уже после часа ночи. Но почему этого не сделали сразу? Зачем столько времени его продержали? Причины неясны", – рассказала Юлия.

Медицина / Фото: amic.ru

Затем мужчину перевезли в Рубцовск, где ему сделали операцию. По словам девушки, операция прошла хорошо. 3 июля Сергея перевезли в Барнаул и поместили в горбольницу № 1. Там физическое состояние пациента стабилизировали, его сняли с ИВЛ и отправили в нейрохирургию горбольницы № 1 Рубцовска. Но в нейрохирургии заниматься Сергеем не стали и 20 августа его положили в отделение паллиативной помощи горбольницы № 2, куда помещают больных с неизлечимыми заболеваниями.

"Заведующая отделением паллиативной медицины отказывалась выполнять рекомендации по лечению, давать ему препараты, аргументируя это тем, что у них не лечебное, а "уходовое" отделение. То есть человеку с черепно-мозговой травмой, который находится без сознания, нужно лечение, препараты, реабилитация, а в паллиативной медицине за ним просто ухаживали неделю. Там в принципе ничего не делали – только протирали его, делали перевязки и так далее. Там ему говорили, что он будет лежать до конца жизни и у него будет комфортное дожитие, что двигательная функция у него не восстановится. Завотделением – онколог, и она не имела права ни ставить диагнозы по неврологии, ни давать прогнозы", – поведала сестра мужчины.

"Человека надо вытаскивать"

Решить ситуацию помог заместитель главного врача второй рубцовской больницы. Он вмешался, и 27 августа Сергея забрали с паллиативной медицины и положили его в отделение неврологии. Уже больше недели пострадавший находится там и получает лечение.

Горбольница № 2 Рубцовска / Фото: rubgb2.zdravalt.ru

Юлия считает, что неоказание своевременной помощи в Змеиногорске и неделя в палате паллиативной медицины ухудшили состояние Сергея и увеличили сроки реабилитации. Специалисты говорили ей, что после операции была необходима неврологическая реабилитация, которая никак не предполагала отделения паллиативной помощи, где у мужчины вдобавок начался гайморит и синусит.

"Он лежачий. В Рубцовске сейчас его стабилизируют, пытаются убрать гайморит, синусит. Планировалось перевести его на реабилитацию в Барнаул, но сделать этого не получилось из-за статуса, который ему поставили в паллиативном отделении. То есть нам отказали. Человека надо вытаскивать. У него ребенок, жена", – подчеркнула Юлия.

Сейчас Сергей лежит в больнице в состоянии средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает, но требуются уход, реабилитация и лечение. И родственники ждут, когда его, наконец, отправят на столь нужную реабилитацию. Ведь только по ее результатам можно будет понять, что дальше будет с Сергеем.

Медицина / Фото: amic.ru

Пока же родные мужчины намерены добиться того, чтобы виновные в ситуации были наказаны, а Сергея, наконец, направили на реабилитацию. Родственники написали жалобы сразу в несколько инстанций, которые занимаются здравоохранением.

"Человеку в 32 года был практически подписан приговор, что он будет жить в виде овоща, хотя специалисты говорили и говорят, что должна быть реабилитация, и только уже спустя время будет что-то понятно. Нужно, чтобы инстанции, которые совершают надзор в сфере здравоохранения, сработали. Чтобы больше ни с кем подобного не произошло, чтобы нам оказали содействие в реабилитации", – отметила она.

Amic.ru обратился с запросом в Минздрав Алтайского края и будет ждать на него ответа.