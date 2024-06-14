Раздел "Мои SIM-карты" может появиться на "Госуслугах"

Это лучше защитит людей от мошенников

14 июня 2024, 10:40, ИА Амител

Пользователь смартфона / Фото: unsplash.com

На портале госуслуг может появиться раздел "Мои SIM-карты". В нем будут указаны телефонные номера, оформленные на паспорт пользователя.

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщил соавтор инициативы депутат Антон Горелкин.

"Учитывая многочисленные факты мошенничества с регистрацией SIM-карт по подложным документам, считаем необходимым дать россиянам возможность не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг", – написал он в телеграм-канале.

Особые требования хотят ввести и в отношении иностранцев: запретить заключать договор с оператором через интернет, не позволять им оформлять более десяти номеров, а также обязать привязывать SIM-карту строго к одному устройству.

По мнению Горелкина, эти меры послужат укреплению безопасности и осложнят жизнь мошенникам, террористам "и прочим негодяям".