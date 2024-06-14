Раздел "Мои SIM-карты" может появиться на "Госуслугах"
Это лучше защитит людей от мошенников
14 июня 2024, 10:40, ИА Амител
На портале госуслуг может появиться раздел "Мои SIM-карты". В нем будут указаны телефонные номера, оформленные на паспорт пользователя.
Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму, сообщил соавтор инициативы депутат Антон Горелкин.
"Учитывая многочисленные факты мошенничества с регистрацией SIM-карт по подложным документам, считаем необходимым дать россиянам возможность не только обладать всей полнотой информации о телефонных номерах, оформленных на их паспорта, но и прекращать обслуживание неиспользуемых номеров прямо из кабинета "Госуслуг", – написал он в телеграм-канале.
Особые требования хотят ввести и в отношении иностранцев: запретить заключать договор с оператором через интернет, не позволять им оформлять более десяти номеров, а также обязать привязывать SIM-карту строго к одному устройству.
По мнению Горелкина, эти меры послужат укреплению безопасности и осложнят жизнь мошенникам, террористам "и прочим негодяям".
10:58:16 14-06-2024
Разумно.
12:00:10 14-06-2024
плюсую. а то было дело, лет 7 назад, начали названивать мне МТС..мол долги. я проигнорировал ибо у меня всего одна симка , и я не сторонник кучи смен симок...а оказалось что какойто номер, на меня оформлен якобы, в -900р вогнали и начали с меня их требовать. Пошел на принципы, заказал проверку, отказ от причастности, проверка показала, якобы, что номер причастен ко мне какимто образом. (единственное оператор когда брал симку не смогла активировать, смс не приходило, она мою новую сим вставила в свой телефон, может это и ест ьпричастность и эта операторша и вместо одной симки вторую на меня оформила.)
В итоге пошел на принипы, анчал требовать договр с моей подписью, мне отказывали, мол договора не даем, я в ответ, мол на каком основании тогда денег хотите? Покажите договор, я заплачу. В итоге сказали подойти в ближайший офис, подошел, там еще час ждал, у оператора то что то не открывалось, то что то не читаолсь, в итоге сказали, что у компании нет притензий и по тому указанному номеру долга нет..... фантастика? не думаю. Приняли заявление на закрытие того номера (который я реально не открывал). В общем, после того момента ушел на билайн, как основной сим. А мтс так....второй болтается.