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В нескольких селах Алтайского края перестанут работать старые SIM-карты

"Билайн" отказывается от 3G-сетей в Мамонтовском районе

05 апреля 2024, 14:35, ИА Амител

Сотовая вышка / Фото: unsplash.com
Сотовая вышка / Фото: unsplash.com

В селах Мамонтовского района Алтайского края перестанут работать старые SIM-карты "Билайна". В конце апреля оператор переключится с устаревших сетей 3G на более актуальные 4G, сообщила администрация района в телеграме.

"3G технология "Билайна" во всех селах района больше работать не будет и мобильная сеть после 24 апреля станет недоступна клиентам, у которых старая SIM-карта", — говорится в сообщении.

Пользователям старых SIM-карт необходимо их своевременно поменять, подчеркнули в мамонтовской администрации.

Прошлой осенью в Минцифры заявляли, что сети 3G в России планируют отключить в 2027-2030 годах. Занятый этими сетями радиочастотный спектр освободят для современных технологий.

Алтайский край Мобильная связь

Комментарии 2

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Анна

22:23:19 05-04-2024

Выкинуть все телефоны сотовые в мусорку и всем легче станет.

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Владимир

08:35:41 06-04-2024

Ну вот очередная подсказка для мошенников!

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