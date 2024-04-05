В нескольких селах Алтайского края перестанут работать старые SIM-карты

"Билайн" отказывается от 3G-сетей в Мамонтовском районе

05 апреля 2024, 14:35, ИА Амител

Сотовая вышка / Фото: unsplash.com

В селах Мамонтовского района Алтайского края перестанут работать старые SIM-карты "Билайна". В конце апреля оператор переключится с устаревших сетей 3G на более актуальные 4G, сообщила администрация района в телеграме.

"3G технология "Билайна" во всех селах района больше работать не будет и мобильная сеть после 24 апреля станет недоступна клиентам, у которых старая SIM-карта", — говорится в сообщении.

Пользователям старых SIM-карт необходимо их своевременно поменять, подчеркнули в мамонтовской администрации.

Прошлой осенью в Минцифры заявляли, что сети 3G в России планируют отключить в 2027-2030 годах. Занятый этими сетями радиочастотный спектр освободят для современных технологий.