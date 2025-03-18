Разговор Путина и Трампа длится уже более часа, заявили в Белом доме

По словам Скавино, переговоры "идут хорошо"

18 марта 2025, 22:50, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа идет уже более часа. Об этом в соцсети X сообщил замглавы аппарата Белого дома и помощник президента США Дэн Скавино.

"Президент Трамп находится в Овальном кабинете, он с 10:00 по времени восточного побережья США (17:00 мск) разговаривает с российским президентом Владимиром Путиным", – написал он.

Представитель Белого дома также отметил, что разговор "идет хорошо".

Напомним, разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа ожидался между 16:00 и 18:00 по московскому времени. Как говорил Песков, во время беседы будут обсуждаться нормализация российско-американских отношений и урегулирование ситуации на Украине.