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Разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо", выяснил CNN

В Белом доме пообещали обнародовать заявление по итогам переговоров

19 марта 2025, 00:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел "очень хорошо". Как пишет РИА Новости, об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.

"Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо", – рассказал телеканал.

Во время разговора замглавы аппарата Белого дома и помощник президента США Дэн Скавино также отмечал, что он "идет хорошо".

Администрация США пообещала в скором времени обнародовать заявление по итогам переговоров Путина и Трампа.

Владимир Путин США Россия Политика международные отношения Дональд Трамп

Комментарии 2

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Гость

06:32:09 19-03-2025

Актёр Куравлев в фильме Афоня произносит крылатую фразу: Зарплата у меня ХОРОШАЯ, но маленькая).

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Гость

07:47:05 19-03-2025

Гость (06:32:09 19-03-2025) Актёр Куравлев в фильме Афоня произносит крылатую фразу: Зар... Не было там такой фразы

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