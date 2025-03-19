Разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо", выяснил CNN
В Белом доме пообещали обнародовать заявление по итогам переговоров
19 марта 2025, 00:00, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел "очень хорошо". Как пишет РИА Новости, об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.
"Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо", – рассказал телеканал.
Во время разговора замглавы аппарата Белого дома и помощник президента США Дэн Скавино также отмечал, что он "идет хорошо".
Администрация США пообещала в скором времени обнародовать заявление по итогам переговоров Путина и Трампа.
06:32:09 19-03-2025
Актёр Куравлев в фильме Афоня произносит крылатую фразу: Зарплата у меня ХОРОШАЯ, но маленькая).
07:47:05 19-03-2025
Гость (06:32:09 19-03-2025) Актёр Куравлев в фильме Афоня произносит крылатую фразу: Зар... Не было там такой фразы