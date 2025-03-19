Разговор Путина и Трампа прошел "очень хорошо", выяснил CNN

В Белом доме пообещали обнародовать заявление по итогам переговоров

19 марта 2025, 00:00, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошел "очень хорошо". Как пишет РИА Новости, об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN.

"Российский источник, знакомый с разговором, сообщил CNN, что он прошел "очень хорошо", – рассказал телеканал.

Во время разговора замглавы аппарата Белого дома и помощник президента США Дэн Скавино также отмечал, что он "идет хорошо".

Администрация США пообещала в скором времени обнародовать заявление по итогам переговоров Путина и Трампа.