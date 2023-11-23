"Разгребаемся". Томенко назвал число пострадавших от урагана поселений на Алтае

Последствия непогоды устраняются до сих пор, подсчитывается ущерб

23 ноября 2023, 17:50, ИА Амител

Кадр из трансляции

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко во время прямой линии спросили, в какие сроки будут полностью устранены последствия урагана, обрушившегося на регион в воскресенье, 19 ноября, когда будет подсчитан ущерб и кто и в какие сроки может рассчитывать на компенсацию.

Томенко отметил, что небывалой силы ветер проверял на устойчивость все системы жизнеобеспечения. К этой ситуации, указал он, власти региона были готовы – о непогоде еще 17 ноября предупредил региональный Гидрометцентр.

"Все силы и средства были приведены в готовность. Как только погода начала ухудшаться, все своевременно отреагировали. Но свое разрушительное влияние стихия, конечно, оказала. В связи с такой сложной ситуацией каждое утро в правительстве Алтайского края начинается с просмотра сводок. Работа ведется", – подчеркнул глава региона.

По его словам, самые тревожные сводки были утром в понедельник и вторник. Но уже по состоянию на утро четверга, 23 ноября, электроснабжение везде восстановлено. Лишь в некоторых отдаленных населенных пунктах, в Троицком и Косихинском районах, еще не восстановлена подача электроэнергии для частного жилого сектора, но в ближайшее время работы будут завершены.

Томенко отметил, что в крае под отключение попали более 300 котельных и более 300 водозаборов. В настоящее время все восстановлено.

"Быстро восстановили движение по автомобильным дорогам. Их перекрывали, чтобы обезопасить людей. Более 400 деревьев было убрано с автомобильных трасс. Сегодня все в штатном режиме", – отметил Томенко.

Социальные учреждения также работают в штатном режиме, устраняются мелкие последствия, которые не мешают процессу функционирования. То же самое касается систем образования и здравоохранения.

Ущерб на данный момент пока еще оценивается, поскольку сильный ветер повредил большое количество объектов. Почти 600 населенных пунктов было затронуто – это каждый третий населенный пункт Алтайского края.

В Барнауле, Бийске и Новоалтайске пострадали около 80 многоквартирных жилых домов, а всего в крае – около 120. С этим сейчас разбираются управляющие компании совместно с местными администрациями. Идет восстановление кровель.

Что касается частных домовладений, то больше 400 жителей края обратились в комиссии с просьбой оценить ущерб и оказать помощь.