"Разгребаемся". Томенко назвал число пострадавших от урагана поселений на Алтае
Последствия непогоды устраняются до сих пор, подсчитывается ущерб
23 ноября 2023, 17:50, ИА Амител
Губернатора Алтайского края Виктора Томенко во время прямой линии спросили, в какие сроки будут полностью устранены последствия урагана, обрушившегося на регион в воскресенье, 19 ноября, когда будет подсчитан ущерб и кто и в какие сроки может рассчитывать на компенсацию.
Томенко отметил, что небывалой силы ветер проверял на устойчивость все системы жизнеобеспечения. К этой ситуации, указал он, власти региона были готовы – о непогоде еще 17 ноября предупредил региональный Гидрометцентр.
"Все силы и средства были приведены в готовность. Как только погода начала ухудшаться, все своевременно отреагировали. Но свое разрушительное влияние стихия, конечно, оказала. В связи с такой сложной ситуацией каждое утро в правительстве Алтайского края начинается с просмотра сводок. Работа ведется", – подчеркнул глава региона.
По его словам, самые тревожные сводки были утром в понедельник и вторник. Но уже по состоянию на утро четверга, 23 ноября, электроснабжение везде восстановлено. Лишь в некоторых отдаленных населенных пунктах, в Троицком и Косихинском районах, еще не восстановлена подача электроэнергии для частного жилого сектора, но в ближайшее время работы будут завершены.
Томенко отметил, что в крае под отключение попали более 300 котельных и более 300 водозаборов. В настоящее время все восстановлено.
"Быстро восстановили движение по автомобильным дорогам. Их перекрывали, чтобы обезопасить людей. Более 400 деревьев было убрано с автомобильных трасс. Сегодня все в штатном режиме", – отметил Томенко.
Социальные учреждения также работают в штатном режиме, устраняются мелкие последствия, которые не мешают процессу функционирования. То же самое касается систем образования и здравоохранения.
Ущерб на данный момент пока еще оценивается, поскольку сильный ветер повредил большое количество объектов. Почти 600 населенных пунктов было затронуто – это каждый третий населенный пункт Алтайского края.
В Барнауле, Бийске и Новоалтайске пострадали около 80 многоквартирных жилых домов, а всего в крае – около 120. С этим сейчас разбираются управляющие компании совместно с местными администрациями. Идет восстановление кровель.
Что касается частных домовладений, то больше 400 жителей края обратились в комиссии с просьбой оценить ущерб и оказать помощь.
"В настоящее время разгребаемся, как это называется в народе, разбираем все последствия. Идут восстановительные работы", – отметил Томенко.
18:05:38 23-11-2023
Смотрю... Много вопросов изза того что у людей нет денег... Низкие зарплаты... Вижу даже в своем поселке-у кого есть деньги-есть и свет и газ и вода... Нет денег нет ни фига и вынуждены люди кланяться... И опять чиновники поручения... Видимость работы чиновников... Дайте людям зарплаты и не нужны будут чиновники
12:36:58 24-11-2023
"В настоящее время разгребаемся, как это называется в народе....". По моему мнению, слово "народ" в этой фразе имеет недостаточно положительную коннотацию. Это примерно как в следующем предложении: "Налейте мне щей, или еще чего-нибудь, что там в народе едят"