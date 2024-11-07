Обязательную маркировку собак введут в Алтайском крае

Нововведение начнет действовать с 2025 года

07 ноября 2024, 15:28, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

6 ноября в администрации Барнаула прошло межведомственное совещание по вопросу об ответственном обращении с животными. На нем заявили, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае станет обязательной регистрация собак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

В Управлении ветеринарии Алтайского края пояснили, что маркировка животного ‒ это закрепление на теле или введение в него чипа или бирки. После проведенной процедуры данные о собаке будут внесены в отдельную информационную систему.

Также стало известно, что пройти регистрацию можно уже сейчас по адресам: ул. Короленко, 109, и ул. Шевченко, 58. А провести маркировку можно в любой ветеринарной клинике, процедура проводится за счет владельцев.

За отсутствие регистрации с 1 июля 2025 года будет предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа для владельца собаки составит от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее amic.ru подробно писал, что в регионе пытаются решить проблему с бездомными собаками, которые нередко нападают на людей. Например, в 2021 году в Минздраве зарегистрировали 1983 случая укуса, в 2023-м еще больше – 2328 случаев. Эксперты считают нововведение действенным. Если домашняя собака окажется на улице, по чипу можно быстро и просто найти ее владельца и либо вернуть, либо наказать хозяина за бесконтрольный выпуск животного.