Обязательную маркировку собак введут в Алтайском крае
Нововведение начнет действовать с 2025 года
07 ноября 2024, 15:28, ИА Амител
6 ноября в администрации Барнаула прошло межведомственное совещание по вопросу об ответственном обращении с животными. На нем заявили, что с 1 января 2025 года в Алтайском крае станет обязательной регистрация собак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.
В Управлении ветеринарии Алтайского края пояснили, что маркировка животного ‒ это закрепление на теле или введение в него чипа или бирки. После проведенной процедуры данные о собаке будут внесены в отдельную информационную систему.
Также стало известно, что пройти регистрацию можно уже сейчас по адресам: ул. Короленко, 109, и ул. Шевченко, 58. А провести маркировку можно в любой ветеринарной клинике, процедура проводится за счет владельцев.
За отсутствие регистрации с 1 июля 2025 года будет предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа для владельца собаки составит от трех до пяти тысяч рублей.
Ранее amic.ru подробно писал, что в регионе пытаются решить проблему с бездомными собаками, которые нередко нападают на людей. Например, в 2021 году в Минздраве зарегистрировали 1983 случая укуса, в 2023-м еще больше – 2328 случаев. Эксперты считают нововведение действенным. Если домашняя собака окажется на улице, по чипу можно быстро и просто найти ее владельца и либо вернуть, либо наказать хозяина за бесконтрольный выпуск животного.
15:40:15 07-11-2024
Кто ловить будет? Кто штрафовать будет? "Ласка" или полиция, может отдел "очистки" при мэрии
15:46:30 07-11-2024
ВВП (15:40:15 07-11-2024) Кто ловить будет? Кто штрафовать будет? "Ласка" или полиция,... Предлагаю апробацию методики чипирования провести на мэрии....
21:00:34 07-11-2024
Эл (15:46:30 07-11-2024) Предлагаю апробацию методики чипирования провести на мэрии..... я когда предложил сделать тоже самое меня заминусовали. одумались чтоль
15:48:29 07-11-2024
ВВП (15:40:15 07-11-2024) Кто ловить будет? Кто штрафовать будет? "Ласка" или полиция,... Маркировать будут дистанционно, при помощи ружья и картечи.
15:48:47 07-11-2024
ВВП (15:40:15 07-11-2024) Кто ловить будет? Кто штрафовать будет? "Ласка" или полиция,...
Здесь весь вопрос в том, сколько средств из бюджета будет выделено. А ничего не делать и получать за это деньги всегда найдутся. Будут выделены хорошие средства, будет вам и статистика по пойманным и оштрафованным.
19:39:13 07-11-2024
Гость (15:48:47 07-11-2024) Здесь весь вопрос в том, сколько средств из бюджета буде... Будут выделены хорошие средства, будет вам и статистика --- На бумаге в виде отчетов)))
20:11:12 07-11-2024
Гость (15:48:47 07-11-2024) Здесь весь вопрос в том, сколько средств из бюджета буде... чип с установкой 350 р самый простой. +регистрация
15:48:42 07-11-2024
Следующая очередь за воронами?А потом за воробьями?А их за чей счёт?
16:05:00 07-11-2024
Следующая очередь за воронами?А потом за воробьями?----- не, сначала кошками займутся)
16:09:55 07-11-2024
Нечипированная собака - не является полноценной собственностью.
16:14:28 07-11-2024
Олег (16:09:55 07-11-2024) Нечипированная собака - не является полноценной собственност...
Чипированная собака это тоже не собственность
16:17:01 07-11-2024
Гость (16:14:28 07-11-2024) Чипированная собака это тоже не собственность... Точно. Это личность с докУментами. А еще с усами, лапами и хвостом.
16:41:46 07-11-2024
Гость (16:17:01 07-11-2024) Точно. Это личность с докУментами. А еще с усами, лапами и х...
Не-не. Усы, лапы и хвост это вторично. А вот докУменты - это важно. На их основании должны выдаваться государственные регистрационные знаки установленного образца. По ним можно будет штрафовать собак за выгул в неположенном месте, за гавканье и т.п. Работы здесь непочатый край.
21:02:57 07-11-2024
Гость (16:41:46 07-11-2024) Не-не. Усы, лапы и хвост это вторично. А вот докУменты -... прикольно у моей тогда чип с синим фоном будет??? и мигалка
16:11:35 07-11-2024
Ранее amic.ru подробно писал, что в регионе пытаются решить проблему с бездомными собаками, которые нередко нападают на людей. ----- ну все! Бездомные собаки уже побежали на Шевченко с Короленко регистрироваться🤓
16:44:19 07-11-2024
Я так понимаю, что Амик меня подзадоривает на встречу с депутатом зак.собрания...СПАСИБО за заботу...Я не забыл...
17:05:01 07-11-2024
Глупая затея. Проверяющих можно смело слать. А можно и не слать самому, можно псу доверить. Собака их что, подпустит к себе бирку посмотреть? Ну ну....)))) Никто чипировать своих псов не будет, а бродячие, что в канализационном коллекторе рождаются, те сознательные и пойдут на Шевченко и Короленко сдаваться сами)))))))
Меньше 20 процентов бродячих псов выкидывают люди, остальные плодятся сами. Это понять надо
18:15:14 07-11-2024
Как дети малые-самое главное во всем тексте выше это "процедура проводится за счет владельца" и "за отсутствие регистрации...сумма штрафа от трех до пяти тысяч рублей"
09:23:29 08-11-2024
гость (18:15:14 07-11-2024) Как дети малые-самое главное во всем тексте выше это "процед... Кто владелец у бездомных, дурилка картонная?
12:50:45 08-11-2024
Дюша (09:23:29 08-11-2024) Кто владелец у бездомных, дурилка картонная?... так бездомные как бегали так и будут бегать у них же спонсоров нет,так что дурилка картонная как раз ты если простых вещей не понимаешь
18:19:46 07-11-2024
Я собак боюсь и никакие бирки, чипы, клейма проверять на них не буду. Вижу без поводка - отстрел по причине агрессивного поведения. Точка.
20:36:16 07-11-2024
А в городах все пойдут с питомцами в ветклинику? Пожилые люди, жители частного сектора с собаками большими и маленькими, у кого нет авто, пойдут пешком до ветклиники? А из сельской местности в райцентры на такси будут добираться до ветеринаров? Некоторые "хозяева" посадив собаку на цепь, без укрытия, иногда и без воды и без корма, и так считают их что миссия по спасению выполнена, вы думаете что они будут регистрировать собаку? Страшно подумать сколько будет брошенных или угробленных собак... Не все в ответе за тех кого приручили...
22:28:07 07-11-2024
В среднем 3 кило полноценного мяса.
Ресурс...
03:40:38 30-11-2024
Какая организация будет проверять- чипирована,
зарегистрирована собака? Отлавливать будут на улице хозяина с собакой?