Разлом как после землетрясения. В Алтайском крае обвалилась дорога между сёлами

Талая вода так сильно промыла грунт, что он рухнул

09 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

Дорога между сёлами в Алтайском крае рухнула, оставив людей без возможности проезда. Об этом рассказали в сообществе "Вкурсе22".

"7 апреля, дорога обрушилась между населенными пунктами Логовское (Бешенцево) и посёлок Правда, Первомайского района. Возле дачного посёлка Новый мир", - рассказал очевидец.

Из-за талых вод грунт промыло так сильно, что участок земли рухнул, оставив на месте бывшей дороги огромную дыру.

Как отмечает Mash Siberia, разбираться с проблемой начнут только в понедельник.



