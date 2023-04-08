В Барнауле чистят улицы от снега и гололёда
В мэрии рассказали, где работали дорожники
08 апреля 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: barnaul.org
На улицах Барнаула 8 апреля работают 111 дорожников и 38 спецмашин.
Как отметили в мэрии, минувшей ночью в городе установилась минусовая температура и выпал снег. В связи с этим уже утром локально противогололёдными средствами обрабатывали лестницы на улицах Попова и Малахова, проспекте Космонавтов, а также в районе Нового рынка. Помимо этого, тракторы со щётками промели тротуары на проспектах Ленина и Комсомольском, улице Титова, Павловском тракте и в других местах.
Ранее в Барнауле официально началось строительство многоуровневой развязки за 2,9 миллиарда рублей.
22:07:18 08-04-2023
Не верьте словам чиновников Администрации. Снег в ночь 8-го апреля местами только припорошил, сметать нечего, а нерастаявший с зимы лед на тротуарах никто не убирает, придет тепло, растает.