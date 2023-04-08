В Барнауле чистят улицы от снега и гололёда

В мэрии рассказали, где работали дорожники

08 апреля 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: barnaul.org

На улицах Барнаула 8 апреля работают 111 дорожников и 38 спецмашин.

Как отметили в мэрии, минувшей ночью в городе установилась минусовая температура и выпал снег. В связи с этим уже утром локально противогололёдными средствами обрабатывали лестницы на улицах Попова и Малахова, проспекте Космонавтов, а также в районе Нового рынка. Помимо этого, тракторы со щётками промели тротуары на проспектах Ленина и Комсомольском, улице Титова, Павловском тракте и в других местах.

Ранее в Барнауле официально началось строительство многоуровневой развязки за 2,9 миллиарда рублей.