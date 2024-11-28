Размер кредитов по семейной ипотеке предлагают увеличить в Госдуме
Максимальную сумму кредита хотят повысить в отношении квартир площадью более 60 кв. метров
28 ноября 2024, 15:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. Об этом сообщают "Известия".
По мнению чиновников, программа требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией. Это связано в том числе с ростом ключевой ставки и увеличивающейся стоимостью недвижимости.
Политики предлагают сделать максимальную сумму кредита больше в отношении квартир площадью свыше 60 кв. метров. По их мнению, для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей ипотечный кредит нужно повысить с 12 до 18 млн рублей, а для остальных регионов – с 6 до 9 млн рублей. Ссылаясь на социологические исследования, депутаты заявляют, что порядка 67% семей с детьми приобрели бы именно такое жилье.
"За шесть лет цены на недвижимость в России заметно выросли. При этом размер кредита по семейной ипотеке не менялся с момента запуска льготной программы. Поэтому мы считаем необходимым его сегодня пересмотреть, тем более что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию", – сказал "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
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