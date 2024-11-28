НОВОСТИНедвижимость

Размер кредитов по семейной ипотеке предлагают увеличить в Госдуме

Максимальную сумму кредита хотят повысить в отношении квартир площадью более 60 кв. метров

28 ноября 2024, 15:00, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер кредитов по семейной ипотеке. Об этом сообщают "Известия".

По мнению чиновников, программа требует корректировки в соответствии с непростой экономической ситуацией. Это связано в том числе с ростом ключевой ставки и увеличивающейся стоимостью недвижимости.

Политики предлагают сделать максимальную сумму кредита больше в отношении квартир площадью свыше 60 кв. метров. По их мнению, для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей ипотечный кредит нужно повысить с 12 до 18 млн рублей, а для остальных регионов – с 6 до 9 млн рублей. Ссылаясь на социологические исследования, депутаты заявляют, что порядка 67% семей с детьми приобрели бы именно такое жилье.

"За шесть лет цены на недвижимость в России заметно выросли. При этом размер кредита по семейной ипотеке не менялся с момента запуска льготной программы. Поэтому мы считаем необходимым его сегодня пересмотреть, тем более что решение жилищного вопроса напрямую влияет на демографию", – сказал "Известиям" первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Лимиты на семейную ипотеку в России распределят по-новому

Новый механизм перераспределения заработает с 15 декабря
НОВОСТИЭкономика
Госдума недвижимость ипотека

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров