Барнаул поплыл. Жители краевой столицы делятся последствиями непогоды
На одной из записей видно погруженный в воду автомобиль, который, несмотря ни на, что продолжает движение
08 июня 2025, 22:10, ИА Амител
Барнаул накрыл сильный ливень. Горожане делятся последствиями непогоды в пабликах "В курсе 22", "Инцидент Барнаул" и Barnaul 22.
На Старом базаре начался "потоп" – вода течет под подошвами горожан. Кроме того, в здании отключился свет.
Также барнаульцы заметили "подводную лодку" – горожане запечатлели, как автомобиль, наполовину погруженный в воду, продолжает движение.
На пересечении Павловского тракта и улицы Попова из-за непогоды встали трамваи.
С не меньшей долей "экшена" в Барнауле бушует гроза.
Напомним, жителей Алтайского края предупредили, что до конца 8 июня и всю ночь 9 июня в регионе ожидаются дожди, местами сильные, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.
07:06:14 09-06-2025
Строители про ливневую то вообще не слышали… а администрация принимает в эксплуатацию такие кварталы… преступное поведение с обоих сторон
08:09:19 09-06-2025
Когда же Гадюкино смоет???
08:52:14 09-06-2025
МЧС откачивали всю ночь воду у частных домов бр ложь даже трубки не брали а в администрации какая то дама ответила какой ливень? Не звоните сюда!
09:49:08 09-06-2025
Алина (08:52:14 09-06-2025) МЧС откачивали всю ночь воду у частных домов бр ложь даже тр... Мне кажется вы лукамите :) (ЗЫ: я просто мягко написал)