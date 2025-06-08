Барнаул поплыл. Жители краевой столицы делятся последствиями непогоды

На одной из записей видно погруженный в воду автомобиль, который, несмотря ни на, что продолжает движение

08 июня 2025, 22:10, ИА Амител

Барнаул накрыл сильный ливень. Горожане делятся последствиями непогоды в пабликах "В курсе 22", "Инцидент Барнаул" и Barnaul 22.

На Старом базаре начался "потоп" – вода течет под подошвами горожан. Кроме того, в здании отключился свет.

Также барнаульцы заметили "подводную лодку" – горожане запечатлели, как автомобиль, наполовину погруженный в воду, продолжает движение.

На пересечении Павловского тракта и улицы Попова из-за непогоды встали трамваи.

С не меньшей долей "экшена" в Барнауле бушует гроза.

Напомним, жителей Алтайского края предупредили, что до конца 8 июня и всю ночь 9 июня в регионе ожидаются дожди, местами сильные, грозы, крупный град, усиление ветра до 17–22 м/с, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более.