Разнимали росгвардейцы: массовая драка произошла в Новоалтайске

В полицию увезли четырех человек

13 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Драка в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Новоалтайске произошла массовая драка, которую пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает "В курсе 22".

Очевидцы сняли произошедшее на видео вечером 12 июня. Судя по кадрам, молодые люди устроили потасовку прямо на проезжей части, одного из участников стачки повалили на асфальт. Как сообщают в Telegram-канале, драку с участием более десяти человек пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Причины конфликта неизвестны.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Четырех человек правоохранители доставили в отдел внутренних дел. Обстоятельства инцидента устанавливают.

"По результатам проверки будут приняты все необходимые меры и решения в соответствии с законодательством. Нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности", – цитирует правоохранительные органы "В курсе 22".

Напомним, 15 апреля житель Барнаула зарезал мужчину во время массовой драки у ресторана. 28-летний участник конфликта нанес одному из оппонентов несколько ударов складным ножом и скрылся на попутном автомобиле. Через несколько дней его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Убийство".