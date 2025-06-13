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Разнимали росгвардейцы: массовая драка произошла в Новоалтайске

В полицию увезли четырех человек

13 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Драка в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"
Драка в Новоалтайске / Фото: "В курсе 22"

В Новоалтайске произошла массовая драка, которую пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает "В курсе 22".

Очевидцы сняли произошедшее на видео вечером 12 июня. Судя по кадрам, молодые люди устроили потасовку прямо на проезжей части, одного из участников стачки повалили на асфальт. Как сообщают в Telegram-канале, драку с участием более десяти человек пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Причины конфликта неизвестны.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Четырех человек правоохранители доставили в отдел внутренних дел. Обстоятельства инцидента устанавливают.

"По результатам проверки будут приняты все необходимые меры и решения в соответствии с законодательством. Нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности", – цитирует правоохранительные органы "В курсе 22".

Напомним, 15 апреля житель Барнаула зарезал мужчину во время массовой драки у ресторана. 28-летний участник конфликта нанес одному из оппонентов несколько ударов складным ножом и скрылся на попутном автомобиле. Через несколько дней его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Убийство".

Происшествия Новоалтайск

Комментарии 10

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Гость

20:17:19 13-06-2025

Джамшуты с Алишерами дрались судя по видео. Решали чья диаспора круче?

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dok_СФ

22:34:33 13-06-2025

Гость (20:17:19 13-06-2025) Джамшуты с Алишерами дрались судя по видео. Решали чья диас... Явно, все Наполеоны!

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Гость

20:35:20 13-06-2025

Решали чья диаспора круче?..................Джамшут-Алишер 5:0

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Гость

22:35:13 13-06-2025

единственная достопримечательность города

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Олег

23:49:45 13-06-2025

Трудолюбивые соотечественники решали кто самый трудолюбивый.

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Гость

06:22:40 14-06-2025

Есть Алтайцы, а есть Новоалтайцы.

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гость

15:44:23 14-06-2025

Гость (06:22:40 14-06-2025) Есть Алтайцы, а есть Новоалтайцы.... Это вы еще про Новоалтайских Алтайцев не знаете))

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Гость

12:22:19 14-06-2025

Участники стачки? Профсоюзы?

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гость

15:43:03 14-06-2025

Гость (12:22:19 14-06-2025) Участники стачки? Профсоюзы?... Не глумитесь над жертвами реформы образования, значение слова им явно не знакомо.)))))
Я тоже заметил, поржал.

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Гость

17:25:59 15-06-2025

это какие-то мигранты снова...ну доколе, сограждане?!

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