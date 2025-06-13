Разнимали росгвардейцы: массовая драка произошла в Новоалтайске
В полицию увезли четырех человек
13 июня 2025, 19:30, ИА Амител
В Новоалтайске произошла массовая драка, которую пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщает "В курсе 22".
Очевидцы сняли произошедшее на видео вечером 12 июня. Судя по кадрам, молодые люди устроили потасовку прямо на проезжей части, одного из участников стачки повалили на асфальт. Как сообщают в Telegram-канале, драку с участием более десяти человек пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Причины конфликта неизвестны.
На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Четырех человек правоохранители доставили в отдел внутренних дел. Обстоятельства инцидента устанавливают.
"По результатам проверки будут приняты все необходимые меры и решения в соответствии с законодательством. Нарушители общественного порядка будут привлечены к ответственности", – цитирует правоохранительные органы "В курсе 22".
Напомним, 15 апреля житель Барнаула зарезал мужчину во время массовой драки у ресторана. 28-летний участник конфликта нанес одному из оппонентов несколько ударов складным ножом и скрылся на попутном автомобиле. Через несколько дней его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье "Убийство".
20:17:19 13-06-2025
Джамшуты с Алишерами дрались судя по видео. Решали чья диаспора круче?
22:34:33 13-06-2025
Гость (20:17:19 13-06-2025) Джамшуты с Алишерами дрались судя по видео. Решали чья диас... Явно, все Наполеоны!
20:35:20 13-06-2025
Решали чья диаспора круче?..................Джамшут-Алишер 5:0
22:35:13 13-06-2025
единственная достопримечательность города
23:49:45 13-06-2025
Трудолюбивые соотечественники решали кто самый трудолюбивый.
06:22:40 14-06-2025
Есть Алтайцы, а есть Новоалтайцы.
15:44:23 14-06-2025
Гость (06:22:40 14-06-2025) Есть Алтайцы, а есть Новоалтайцы.... Это вы еще про Новоалтайских Алтайцев не знаете))
12:22:19 14-06-2025
Участники стачки? Профсоюзы?
15:43:03 14-06-2025
Гость (12:22:19 14-06-2025) Участники стачки? Профсоюзы?... Не глумитесь над жертвами реформы образования, значение слова им явно не знакомо.)))))
Я тоже заметил, поржал.
17:25:59 15-06-2025
это какие-то мигранты снова...ну доколе, сограждане?!