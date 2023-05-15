Разрешите себе бояться. Психолог о том, как успешно сдать ЕГЭ, считая ворон

Тревогу и страх можно сделать своими помощниками на ЕГЭ. Психолог рассказывает как

15 мая 2023, 07:25, ИА Амител

ЕГЭ/фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

Конец учебного года – горячая пора для школьников и студентов. ОГЭ, ЕГЭ, зачёты, экзамены, защита курсовых и дипломных работ. Всё это серьёзные испытания для мальчишек и девчонок. А у родителей в это время свои "экзамены" – по терпению и мудрости. Быть рядом, но не мешать и не пророчествовать в духе "не поступишь – пойдёшь работать дворником" – этому важнейшему навыку многим взрослым приходится учиться буквально с азов. Как от волнения не потерять драгоценные баллы и как сделать тревогу своим помощником, рассказала семейный психолог Анастасия Бовина.

Почему мы волнуемся на экзаменах?

С точки зрения психологии экзамен – это совокупность неблагоприятных факторов, нарушающих физиологическое и эмоциональное равновесие организма. Тут и неопределённость: чужая школа, незнакомая обстановка и преподаватели, неизвестное задание и так далее. И ограниченность времени, за которое нужно пройти испытание. И повышенный уровень интеллектуального напряжения. И, наконец, ситуация неотвратимой оценки.

Другими словами, экзамен – это стресс. А потому организм реагирует на него соответствующе – возникает ощущение тревоги, учащается сердцебиение, повышается давление, растёт уровень адреналина и кортизола в крови. Переживания могут быть невероятно мощными.

"Ко мне обращались ребята, которые от волнения не могли спать, падали в обмороки или очень сильно заболевали. Да что далеко ходить: однажды и я перед ответственным экзаменом в университете всю ночь готовилась, поглощая одну чашку кофе за другой. В итоге утром у меня случился срыв", – рассказывает эксперт.

Зачем организму нужна тревога?

Волнение – это ценный источник адреналина, гормона, поддерживающего организм во время физического и нервного перенапряжения.

Когда нужно активизировать нервную систему, мы часто употребляем стимуляторы, такие как кофе или крепкий чёрный чай. Они повышают работоспособность, но при этом физически организм реагирует на них как на тревогу: увеличивается частота сердечных сокращений, приток крови к мышцам, происходит выброс глюкозы в кровь.

"Куда более экологично не приучать себя к стимуляторам, а "приручить" естественное волнение и тревогу, направив их потенциал в конструктивное русло", – считает Анастасия Бовина.

А для этого нужно знать, какие "рычаги" превращают защитную реакцию организма в деструктивную энергию.

Прежде всего, это преувеличение значимости события или результата: моя жизнь зависит от того, как я сдам этот экзамен, я плохо подготовился, мне никогда не везёт, у меня ничего не получится. Ну и, наконец, нельзя списывать со счетов особенности нервной системы человека: кто-то может справляться со стрессом, а кто-то "замораживается", впадая в состояние спутанности сознания.

А если выпить валерьянку?

"Валерьянку, как и другие успокоительные, в день экзамена лучше не принимать: они замедляют реакции нервной системы, человек начинает интеллектуально подтормаживать", – объяснила Анастасия Бовина.

А вот накануне экзамена при чрезмерном волнении лёгкие успокоительные не помешают, считает психолог. Это поможет быстрее заснуть и выспаться. А ведь именно во время качественного продолжительного сна происходит сортировка и перевод информации из кратковременной памяти в долговременную. Иными словами, пока вы спите, мозг продолжает эффективно готовить вас к экзаменам.

В день экзамена обязательно нужно позавтракать и пить достаточно чистой воды. Умственная работа требует много энергии, и мозгу не придётся отвлекаться на решение этой задачи, если вы сделаете это за него.

Полезно утром в день экзамена сделать что-то физически активное: зарядка или пробежка помогут сбросить адреналин.

Как быстро успокоиться?

Психолог советует:

1. Разрешите себе бояться. Тревога – это "сигнализация", она подаёт организму знаки, что приближается опасность. Если её подавлять и игнорировать, то сигналы будут только усиливаться.

"Волнение и страх испытывают абсолютно все, даже супергерои. Не бойтесь показаться слабым, поделитесь своими переживаниями с родителями, друзьями, с преподавателем – вы увидите, как это снизит интенсивность состояния", – советует эксперт.

2. Используйте дыхательные техники. Например, "счёт по квадрату": на счёт 1,2,3,4 – вдох глубоко носом, затем – 1,2,3,4 – пауза, далее снова 1,2,3,4 – выдох и снова 1,2,3,4 – пауза. И так несколько раз. Счёт и ритм помогут задействовать рациональные зоны мозга. Причём окружающие этой дыхательной гимнастики даже не заметят.

3. "Считать ворон" бывает полезно. Например, чтобы сосредоточиться, уверена Анастасия Бовина. Правда, если реальных ворон поблизости может не оказаться, то найти пять предметов определённого цвета вокруг себя – вполне решаемая задача.

"Отнимет это упражнение буквально пару минут, зато всё остальное время экзамена поможет оставаться в ресурсе", – считает психолог.

А что делать родителям, которые тоже волнуются?

Прежде всего, разобраться, где источник деструктивного волнения, советует психолог. Чаще всего давит, накручивает и мешает тревога, за которой скрываются амбиции (мой ребёнок должен быть лучше всех), собственные нереализованные мечты (я не смог, так пусть у ребёнка всё получится) или гиперответственность (ребёнок не сдал, значит, я был плохим родителем).

"Экзамен никогда не является вопросом жизни и смерти. Это лишь этап, и как бы всё ни закончилось, жизнь – вашего ребёнка и ваша собственная – будет продолжаться", – напоминает Анастасия Бовина.

Советы для родителей:

1. Заранее вместе продумайте возможные варианты на случай, если экзамен будет провален или сдан хуже ожидаемого. Альтернатива есть всегда.

2. Смиритесь с тем, что у ребёнка собственная судьба, и он не обязан доделывать то, что не получилось у вас. Даже если его выбор не совпадает с вашими ожиданиями – это вовсе не значит, что он плох.

Вспомните: сколько людей поступили не туда, куда хотели, или бросали учебное заведение и уходили совсем в другую сферу, и счастливы в своём выборе. И скольким удалось раскрыться именно таким "окольным" путём. Например, родители Дмитрия Харатьяна мечтали для сына о "настоящей" профессии врача. Но знаменитый гардемарин провалил экзамены в медицинский и пошёл в армию. Да и в театральное училище поступил только со второго раза. Так что: не вешать нос.

3. Помните: если ребёнок сделал выбор сам, то удовлетворённость у него будет больше, чем когда за него всё решили взрослые. И никогда потом он не обвинит вас, что "живёт не своей жизнью".

Психолог советует: не пугайте ребёнка санкциями, а скажите то, что больше всего нужно в этот период: "Мы тоже переживаем, тревожимся, но даже если что-то пойдёт не так, мы всё равно будем тебя любить и всегда поддержим".

"В конце концов, лучше иметь здоровый пофигизм, чем быть сверхтревожным, сверхответственным невротиком. Экзамен такой ребёнок, может, и сдаст, но как ему потом всю жизнь жить с синдромом отличника? С жизненными трудностями всегда справляется тот, кто выбирает заботу о себе", – говорит эксперт.