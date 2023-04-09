Разрушенной в Первомайском районе дорогой займутся 10 апреля
Сейчас проезд по ней закрыт, а альтернативный путь лежит через посёлок Правда
09 апреля 2023, 11:43, ИА Амител
Кадр из видео / "В курсе 22"
В Минтрансе прокомментировали информацию об обрушении дороги в Первомайском районе. Заниматься ликвидацией последствий начнут в понедельник, 10 апреля.
"Дорожники в Первомайском районе 10 апреля проведут отсыпку дороги между посёлком Логовское и садоводством "Новый мир", – сказано в сообщении.
В региональном МЧС отметили, что снег начал таять очень быстро, вода промыла грунт, что стало причиной обрушения.
Проезд перекрыт, а альтернативный путь пролегает через посёлок Правда. Решением проблемы также занимается районная администрация.
Ранее сообщения об обрушении дороги появились в социальных сетях.
13:08:36 09-04-2023
Очень оптимистично - альтернативный путь через посёлок Правда. А кто - нибудь там пробовал проехать ? Летом после среднего дождя 90% машин там не проедут, и большинство оставшихся не решатся . Поэтому законный вопрос - когда дорогу сделают?
15:38:39 09-04-2023
Альтернативный проезд появится не раньше чем через месяц, поскольку он проходит по полям.