Разрушенной в Первомайском районе дорогой займутся 10 апреля

Сейчас проезд по ней закрыт, а альтернативный путь лежит через посёлок Правда

09 апреля 2023, 11:43, ИА Амител

Кадр из видео / "В курсе 22"

В Минтрансе прокомментировали информацию об обрушении дороги в Первомайском районе. Заниматься ликвидацией последствий начнут в понедельник, 10 апреля.

"Дорожники в Первомайском районе 10 апреля проведут отсыпку дороги между посёлком Логовское и садоводством "Новый мир", – сказано в сообщении.

В региональном МЧС отметили, что снег начал таять очень быстро, вода промыла грунт, что стало причиной обрушения.

Проезд перекрыт, а альтернативный путь пролегает через посёлок Правда. Решением проблемы также занимается районная администрация.

Ранее сообщения об обрушении дороги появились в социальных сетях.