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Разрушенной в Первомайском районе дорогой займутся 10 апреля

Сейчас проезд по ней закрыт, а альтернативный путь лежит через посёлок Правда

09 апреля 2023, 11:43, ИА Амител

Кадр из видео / "В курсе 22"
Кадр из видео / "В курсе 22"

В Минтрансе прокомментировали информацию об обрушении дороги в Первомайском районе. Заниматься ликвидацией последствий начнут в понедельник, 10 апреля.

"Дорожники в Первомайском районе 10 апреля проведут отсыпку дороги между посёлком Логовское и садоводством "Новый мир", – сказано в сообщении.

В региональном МЧС отметили, что снег начал таять очень быстро, вода промыла грунт, что стало причиной обрушения.

Проезд перекрыт, а альтернативный путь пролегает через посёлок Правда. Решением проблемы также занимается районная администрация.

Ранее сообщения об обрушении дороги появились в социальных сетях.

Алтайский край

Комментарии 2

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Наталья

13:08:36 09-04-2023

Очень оптимистично - альтернативный путь через посёлок Правда. А кто - нибудь там пробовал проехать ? Летом после среднего дождя 90% машин там не проедут, и большинство оставшихся не решатся . Поэтому законный вопрос - когда дорогу сделают?

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Светлана

15:38:39 09-04-2023

Альтернативный проезд появится не раньше чем через месяц, поскольку он проходит по полям.

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