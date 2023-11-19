В Барнауле закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт из-за риска падения деревьев
Водителей просят заранее выбирать пути объезда
19 ноября 2023, 12:40, ИА Амител
Фото: pexels.com
В Барнауле в связи с риском падения деревьев на проезжую часть в целях обеспечения безопасности дорожного движения закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт, сообщает мэрия.
"Организовано перекрытие движения для всех видов транспорта по шоссе Ленточный бор – от Кутузова до Южного тракта", – говорится в сообщении.
Также закрыли Лесной тракт – от железнодорожного переезда перед спуском на поселок Борзовая Заимка до Южного тракта.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Ранее трассу перекрыли в Алтайском крае из-за падения от ураганного ветра деревьев на дорогу.
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09:26:24 20-11-2023
Вдоль шоссе Ленточный бор много сухих деревьев, которые при сильном ветре могут упасть на дорогу и перекрыть движение. Почему зти деревья не убраны? Требуются жертвы?