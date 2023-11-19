В Барнауле закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт из-за риска падения деревьев

Водителей просят заранее выбирать пути объезда

19 ноября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: pexels.com

В Барнауле в связи с риском падения деревьев на проезжую часть в целях обеспечения безопасности дорожного движения закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт, сообщает мэрия.

"Организовано перекрытие движения для всех видов транспорта по шоссе Ленточный бор – от Кутузова до Южного тракта", – говорится в сообщении.

Также закрыли Лесной тракт – от железнодорожного переезда перед спуском на поселок Борзовая Заимка до Южного тракта.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее трассу перекрыли в Алтайском крае из-за падения от ураганного ветра деревьев на дорогу.