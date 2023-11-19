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В Барнауле закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт из-за риска падения деревьев

Водителей просят заранее выбирать пути объезда

19 ноября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com

В Барнауле в связи с риском падения деревьев на проезжую часть в целях обеспечения безопасности дорожного движения закрыли шоссе Ленточный бор и Лесной тракт, сообщает мэрия.

"Организовано перекрытие движения для всех видов транспорта по шоссе Ленточный бор – от Кутузова до Южного тракта", – говорится в сообщении.

Также закрыли Лесной тракт – от железнодорожного переезда перед спуском на поселок Борзовая Заимка до Южного тракта.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее трассу перекрыли в Алтайском крае из-за падения от ураганного ветра деревьев на дорогу.

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Барнаул Погода Транспорт дорожное движение
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Комментарии 1

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Гость

09:26:24 20-11-2023

Вдоль шоссе Ленточный бор много сухих деревьев, которые при сильном ветре могут упасть на дорогу и перекрыть движение. Почему зти деревья не убраны? Требуются жертвы?

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