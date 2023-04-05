Разваливающийся фасад пятиэтажки осыпается на тротуар в центре Барнаула
Горожанка, заметившая это, предупредила людей об опасности
05 апреля 2023, 07:47, ИА Амител
Жительница Барнаула предупредила людей о том, что гуляя по центру стоит смотреть наверх – с одного из домов фасад осыпается прямо на тротуар. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
"Хочу привлечь ваше внимание к проблеме, которая касается безопасности жителей города. Речь идёт о проспекте Ленина, 63, возле Архитектурно-строительного колледжа", – пишет автор поста.
По словам горожанки, накануне кирпич с фасада рухнул прямо перед ней, а осколки разлетелись по всему тротуару. Девушка отметила, что всё могло бы закончиться печально, пройди она несколько шагов вперёд.
Ответственных лиц попросили поскорее разобраться в ситуации.
07:57:43 05-04-2023
Давно понятно, что весь исторический центр города методично готовят к тотальному сносу и застрою стекловатными человейниками.
11:41:11 05-04-2023
Гость (07:57:43 05-04-2023)Давно понятно, что весь исторический центр города методично ... На большее-то фантазии не хватает, кроме как "человейники из стекловаты"? В каждый коммент суёт....
08:24:02 05-04-2023
Штукатурить надо нормально.
09:16:06 05-04-2023
Ленина, 69 тоже фасад сыпется.
10:20:17 05-04-2023
По уму, давно бы уже убрали эти гипсовые фасады. В Бийске, совсем недавно писали, ледяные скульпторы сидят без денег и зарплаты. И работу бы людям дали заодно.
11:38:43 05-04-2023
Да они там постоянно сыпятся и где ремонт делали и где не делали, каждый год пишут, а воз и ныне там. Если бы по уму ремонтировали, без распилов, ничего бы не валилось. Весь город сыпется, что старый фонд, что новострой типа лестницы в никуда.
12:31:18 05-04-2023
Если строители будут хорошо работать, то через несколько лет, работы для них не будет, так же как и для дорожников. Улицу островскогоот, от юрина до Исакова, каждый год ремонтируют! И каждую весну асфальт исчезает волшебным образом. Сколько же денег на всём этом отмывается!? И главное все при деле, все работают!
15:34:41 05-04-2023
Ленина 85, 93, а про здание ЦНТИ на Л,94 я вообще молчу. Вот где происходит настоящая смерть красивого здания... Его точно под снос готовят, тк собственники палец о палец ни разу не ударили, чтобы сохранить этот дом! Их под суд нужно за это отправить, а здание отобрать! Типа денег у них на ремонт нет, а вот когда оно развалится, увидите сколько денег сразу появится, чтобы впихнуть нуда человейник.