Разваливающийся фасад пятиэтажки осыпается на тротуар в центре Барнаула

Горожанка, заметившая это, предупредила людей об опасности

05 апреля 2023, 07:47, ИА Амител

Кадр из видео

Жительница Барнаула предупредила людей о том, что гуляя по центру стоит смотреть наверх – с одного из домов фасад осыпается прямо на тротуар. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

"Хочу привлечь ваше внимание к проблеме, которая касается безопасности жителей города. Речь идёт о проспекте Ленина, 63, возле Архитектурно-строительного колледжа", – пишет автор поста.

По словам горожанки, накануне кирпич с фасада рухнул прямо перед ней, а осколки разлетелись по всему тротуару. Девушка отметила, что всё могло бы закончиться печально, пройди она несколько шагов вперёд.

Ответственных лиц попросили поскорее разобраться в ситуации.