Подлежит сносу. В Барнауле расселят жителей дома, где обрушилась часть стены

Сейчас уточняют список граждан, проживающих в здании 1949 года постройки

28 марта 2023, 16:42, ИА Амител









Аварийный дом в Барнауле / Фото: barnaul.org

Многоквартирный дом № 133 по проспекту Ленина, в котором обрушилась часть фасада, в апреле 2022 года признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в мэрии.

Напомним, 28 марта на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного здания, построенного в 1949 году.

"В доме проживают 24 человека в 14 жилых помещениях. Никто не пострадал. По заключению экспертизы принято решение о введении режима функционирования ЧС и переселения жителей дома", – уточнили власти города.

Проводится уточнение списка жильцов, проживающих в доме.

Ранее в мэрии рассказали, сколько аварийных домов расселят и снесут в Барнауле в 2023 году.