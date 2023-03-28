Подлежит сносу. В Барнауле расселят жителей дома, где обрушилась часть стены
Сейчас уточняют список граждан, проживающих в здании 1949 года постройки
28 марта 2023, 16:42, ИА Амител
Аварийный дом в Барнауле / Фото: barnaul.org
Многоквартирный дом № 133 по проспекту Ленина, в котором обрушилась часть фасада, в апреле 2022 года признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в мэрии.
Напомним, 28 марта на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного здания, построенного в 1949 году.
"В доме проживают 24 человека в 14 жилых помещениях. Никто не пострадал. По заключению экспертизы принято решение о введении режима функционирования ЧС и переселения жителей дома", – уточнили власти города.
Проводится уточнение списка жильцов, проживающих в доме.
Ранее в мэрии рассказали, сколько аварийных домов расселят и снесут в Барнауле в 2023 году.
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