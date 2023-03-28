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Подлежит сносу. В Барнауле расселят жителей дома, где обрушилась часть стены

Сейчас уточняют список граждан, проживающих в здании 1949 года постройки

28 марта 2023, 16:42, ИА Амител

Многоквартирный дом № 133 по проспекту Ленина, в котором обрушилась часть фасада, в апреле 2022 года признан аварийным и подлежащим сносу, сообщили в мэрии.

Напомним, 28 марта на тротуар обрушилась часть стены двухэтажного здания, построенного в 1949 году.

"В доме проживают 24 человека в 14 жилых помещениях. Никто не пострадал. По заключению экспертизы принято решение о введении режима функционирования ЧС и переселения жителей дома", – уточнили власти города.

Проводится уточнение списка жильцов, проживающих в доме.

Ранее в мэрии рассказали, сколько аварийных домов расселят и снесут в Барнауле в 2023 году.

Комментарии 5

  • чего и долго добивались ничего не делая чтобы сам начал разрушаться , а на его месте скоро появится 25 этажка
    28 марта, Гость   Ответить
  • надо было кровлю делать и всё было бы хорошо...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Да, действительно, не могут покрасить то, что было построено. Или опять коммунисты виноваты?
    28 марта, Гость   Ответить
  • Там крыша протекала, нужно крышу сделать, а выпавшее нормално отремонтировать. Дешевле будет, чем переселять. У нас трубу прорвало, уже дом аварийный
    29 марта, Гость   Ответить
  • Повезло тому, кто на этом месте хочет что то построить
    29 марта, Гость   Ответить
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