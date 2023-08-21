Разведчик США Риттер: Зеленский виноват в смерти 400 тысяч украинцев
Решение Нидерландов изменить ситуацию, переломив ход действий на после боя, неспособно
21 августа 2023, 07:27, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Президент Украины Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По словам американца, Запад потребовал от Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев "в неудачном натовском гамбите".
Риттер добавил, что решение Нидерландов изменить ситуацию, переломив ход действий на после боя, неспособно.
08:41:49 21-08-2023
Если обороняющтеся сторона, по словам разведчика-бывшего потеряла 400тысяч. То сколько тогда атакующая сторона должна потерять, согласно военной науке ? Таких бывших разведчик у каждого подъезда, на лавочке штуки по 4 будет.
09:14:19 21-08-2023
Гость (08:41:49 21-08-2023) Если обороняющтеся сторона, по словам разведчика-бывшего пот... У вас есть данные по атакующей стороне или просто уверенность ?
10:15:42 21-08-2023
Гость (08:41:49 21-08-2023) Если обороняющтеся сторона, по словам разведчика-бывшего пот... Это не данный господин придумывает, вы почитайте западную прессу, которая вообще-то антироссийская и прохохляцкая. Именно всякие Вашингтон Пост и Нью-Йорк Таймс пишут о чудовищных потерях хохликов.
17:10:17 21-08-2023
Гость (08:41:49 21-08-2023) Если обороняющтеся сторона, по словам разведчика-бывшего пот... Во-первых у наших тотальное превосходство в воздухе, во-вторых артиллерии 1 к 7. Не знал, что мы в наступление уже перешли? Мультиков пересмотрел? Только музыканты наступали и потеряли 20К убитыми. В Купянске только началось наступление пару недель назад. На южном фронте в районе Работино и Старомайорское мы сидим в обороне и отступаем (месим врага с малыми потерями). В клещеевке на восточном фронте обороняемся и не отступаем, так как там некуда отступать без фиаско. Пока что нам нужно 3 последнии резервные бригады ВСУ на южном фронте перемолоть и тогда можно будет проводить наступление не только в Купянске, но и Одессу вернуть.
08:54:08 21-08-2023
Он наверное имеет в виду уже почти трехмесячное наступление украинцев, в которой наступающие по военной науке теряют больше. И без военной науке Запад утверждает, что к ним уехало 10 миллионов и около 4 в Россию. Получается пол Украины уже нет
15:19:21 21-08-2023
"Разведчик США Риттер" - так в США же шпионы? Нет?