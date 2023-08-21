Решение Нидерландов изменить ситуацию, переломив ход действий на после боя, неспособно

21 августа 2023, 07:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в смерти сотен тысяч своих сограждан. Как сообщает "Лента.ру", об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По словам американца, Запад потребовал от Зеленского пожертвовать более чем 400 тысячами украинцев "в неудачном натовском гамбите".

Риттер добавил, что решение Нидерландов изменить ситуацию, переломив ход действий на после боя, неспособно.