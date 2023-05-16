Разведка Украины признала, что Киев стоит за терактами против российских медиалиц

Вместе с тем глава ГУР не стал подтверждать или опровергать информацию о том, входил ли в список целей Захар Прилепин

16 мая 2023, 21:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что структура стоит за терактами в отношении медийных лиц в России. Об этом сообщает ТАСС.

При общении с блогером Сергеем Ивановым он заявил, что украинская разведка "достала уже многих, в том числе публичных и медийных личностей", говоря о том, сможет ли Киев "достать" до журналиста Владимира Соловьёва или философа Александра Дугина.

Вместе с тем он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, входил ли в список целей Захар Прилепин.

Напомним, что теракт, в котором погибла Дарья Дугина, произошёл в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Террористы подорвали её автомобиль.

В апреле 2023 года при взрыве погиб Владлен Татарский. В этом случае источником взрыва стала статуэтка, принесённая на творческий вечер в Санкт-Петербурге.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина. Писатель был госпитализирован с травмами и выжил. За рулём машины находился его охранник, который погиб на месте.

Ранее Буданов уже заявлял, что украинцы будут убивать россиян по всему миру.