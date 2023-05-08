Глава ГУР Украины Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру
Так он прокомментировал обвинения в причастности к убийству Дарьи Дугиной
08 мая 2023, 12:30, ИА Амител
Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцы будут убивать россиян по всему миру. Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в интервью Yahoo News.
Комментируя обвинения в причастности к убийству Дарьи Дугиной, Буданов сказал, что "мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
Напомним, что теракт, в котором погибла Дарья Дугина, произошёл в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Террористы подорвали её автомобиль.
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13:07:35 08-05-2023
Какие недоумки и недочеловеки на украине. Россия вперёд!!!
15:37:09 08-05-2023
Гость (13:07:35 08-05-2023) Какие недоумки и недочеловеки на украине. Россия вперёд!!!... Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. (Симонян )
14:13:49 08-05-2023
Это нацизм. Но Европа и штаты упорно не хотят этого признавать.
14:45:19 08-05-2023
Будешь ты хохляцкая западэнская мразь висеть на своих причиндалах в любом случае!
15:32:50 08-05-2023
А бурятов не тронут ?
20:12:24 08-05-2023
Он четко сказал, что убивать будут именно русских. Это тоже своего рода холокост.
06:52:23 09-05-2023
И что же?Реакции не будет в отношении этого вонючего кусочка кроме проявление озабоченности?