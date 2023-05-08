Глава ГУР Украины Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру

Так он прокомментировал обвинения в причастности к убийству Дарьи Дугиной

08 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцы будут убивать россиян по всему миру. Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в интервью Yahoo News.

Комментируя обвинения в причастности к убийству Дарьи Дугиной, Буданов сказал, что "мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Напомним, что теракт, в котором погибла Дарья Дугина, произошёл в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Террористы подорвали её автомобиль.

В апреле 2023 года при взрыве погиб Владлен Татарский. Его источником стала статуэтка, принесённая на творческий вечер в Санкт-Петербурге.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина. Писатель был госпитализирован с травмами.