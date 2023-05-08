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Глава ГУР Украины Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру

Так он прокомментировал обвинения в причастности к убийству Дарьи Дугиной

08 мая 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинцы будут убивать россиян по всему миру. Как сообщает "Лента.ру", об этом он сказал в интервью Yahoo News.

Комментируя обвинения в причастности к убийству Дарьи Дугиной, Буданов сказал, что "мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".

Напомним, что теракт, в котором погибла Дарья Дугина, произошёл в августе 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Террористы подорвали её автомобиль.

В апреле 2023 года при взрыве погиб Владлен Татарский. Его источником стала статуэтка, принесённая на творческий вечер в Санкт-Петербурге.

6 мая в Нижегородской области был взорван автомобиль Захара Прилепина. Писатель был госпитализирован с травмами.

Комментарии 7

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Гость

13:07:35 08-05-2023

Какие недоумки и недочеловеки на украине. Россия вперёд!!!

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Гость

15:37:09 08-05-2023

Гость (13:07:35 08-05-2023) Какие недоумки и недочеловеки на украине. Россия вперёд!!!... Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут. (Симонян )

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Гость

14:13:49 08-05-2023

Это нацизм. Но Европа и штаты упорно не хотят этого признавать.

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Сергей александрович.

14:45:19 08-05-2023

Будешь ты хохляцкая западэнская мразь висеть на своих причиндалах в любом случае!

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Гость

15:32:50 08-05-2023

А бурятов не тронут ?

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Гость

20:12:24 08-05-2023

Он четко сказал, что убивать будут именно русских. Это тоже своего рода холокост.

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Гость

06:52:23 09-05-2023

И что же?Реакции не будет в отношении этого вонючего кусочка кроме проявление озабоченности?

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