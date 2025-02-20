Развитие и ответственность. Директор Барнаульского завода АТИ о новых разработках
Экскурсия по барнаульскому заводу, продукция которого по некоторым параметрам лучше европейской
20 февраля 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGbhSWk
Это предприятие сумело не просто пережить кризисные годы в России, но успешно расширяется, развивается и занимается разработками новых изделий, которые по качеству превосходят "признанные" европейские. Его продукция сейчас широко поставляется в самые разные страны. Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru побывала на Барнаульском заводе АТИ. Его директор Артем Шамков провел подробную экскурсию по цехам и рассказал о новейших разработках, оборудовании и зарплатах. А еще о том, что сотрудников на заводе берегут: проверяют алкотестером, построили для них современный спортивный зал и оплачивают профессиональных тренеров. Также поговорили о Фонде Владимира Шаманова "Защитники Отечества", Клубе молодых промышленников и о том, зачем Барнаульский завод АТИ тратит деньги на поддержку спортивных мероприятий в Алтайском крае.
Кто в "Переговорке"
Артем Шамков – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".
Родился 3 сентября 1989 года.
В 2013 году окончил экономический факультет МГУ.
В 2014-м – МГЮА им. О.Е. Кутафина по специальности "Юриспруденция".
В настоящее время – аспирант Международного института экономики, менеджмента и информационных систем АГУ.
Трудовую биографию начал в 2005 году. Прошел путь от плотника ремонтно-механического цеха ОАО "Барнаульский завод асбестовых технических изделий" до генерального директора ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" (назначен в декабре 2015 года).
Председатель попечительского совета Фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества"; член генерального совета ООО "Деловая Россия"; член комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России";
член правления АРО МООО РСО;
член правления Союза промышленников Алтайского края;
председатель АРО Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников"; председатель Общественного совета при ГУФССП по Алтайскому краю;
член Совета по экономическому развитию при главе города Барнаула.
03:18 Аббревиатуру оставили, смысл изменили. Как сегодня расшифровывается Барнаульский завод АТИ и что теперь производит. Кстати, предприятие – официальный поставщик БелАЗа.
05:16 "Думали приблизиться по качеству, оказалось – превзошли". О том, как на БзАТИ начали делать колодки для Scania и других грузовиков иностранного производства и зарегистрировали бренд в Европе.
07:06 Экскурсия по цеху безасбестовых тормозных колодок. Он был запущен в 2018 году в рамках программы импортозамещения.
09:30 О том, как заводу удалось выстоять в последние проблемные пять лет. Самым сложным периодом оказалась пандемия. И здесь промышленникам есть за что благодарить губернатора Виктора Томенко, говорит Артем Шамков.
12:55 Сколько сейчас человек работает на предприятии? И правда ли, что на входе сотрудников проверяют алкотестером?
14:27 Какие зарплаты на Барнаульском заводе АТИ?
14:56 "Пришло наше время". О том, как предприятие изготавливает детали на пассажирские поезда "Иволга" и "Ласточка". Раньше эти детали в Россию поставляла корпорация из Германии.
16:26 Современный цех Барнаульского завода АТИ с новейшим оборудованием, который открылся в августе 2024 года. "У него интересная предыстория", – рассказывает Артем Шамков.
18:36 Волшебство из пыли. Показываем, как выглядят дисковые тормозные колодки на самый большой карьерный самосвал в мире.
20:20 Более 30 видов изделий разработано специалистами БзАТИ для производства в цехе БТК. Руководитель предприятия рассказывает, что это за продукция.
21:00 Красиво. Вот так выглядят готовые детали для "Ласточек" и "БелАЗа".
21:43 О наградах губернатора, которые получил коллектив инженеров БзАТИ за свои разработки.
22:31 О механизме за 90 млн рублей, которым особенно гордятся на предприятии.
24:15 Прогулка по цеху, где производят графитовую фольгу. Артем Шамков рассказывает об особенностях производства.
28:28 Зачем руководитель завода возглавил Клуб молодых промышленников в регионе, кто в него входит и какие задачи решают?
31:32 "Экзамен для всех". О том, как Барнаульский завод АТИ посещал с визитом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
32:46 Для сотрудников завода – новый спортивный зал и профессиональные тренеры. А еще – регулярные соревнования. О "социалке" и не только.
34:55 "Я так воспитан и просто продолжил дело отца". О том, как БзАТИ поддерживает Федерацию гребли на байдарках и каноэ и участвует в проведении международных соревнований в Барнауле.
38:17 Патриотическое воспитание. О работе Фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества", первом в Узбекистане музее космонавтики, создании Аллеи памяти бойцов шестой роты в Барнауле, открытии сквера Десантников. А еще – о турнире по армейскому рукопашному бою, который уже стал визитной карточкой Фонда.
44:03 "Динамо-Алтай", клуб по мини-футболу "Прайд" и др. Какие еще спортивные команды поддерживает Барнаульский завод АТИ?
44:46 "Сотни тонн "гуманитарки" на передовую". О поддержке бойцов на СВО.
ООО "Барнаульский завод АТИ"Реклама
09:48:00 20-02-2025
Какой стремительный взлёт в карьере!
Молодец!
11:11:55 20-02-2025
Гость (09:48:00 20-02-2025) Какой стремительный взлёт в карьере! Молодец! ... А Юрий Шамков - это отец, надо полагать?
09:55:18 20-02-2025
Тормозить умеем, да.
Бесспорно.
Большинство комментаторов тут используют именно ваши калодки.
13:03:27 20-02-2025
Прекрасно, когда есть в Барнауле такие предприятия и такие руководители, заботящиеся в том числе о своих работниках. Тем более, чо кадровая проблема сейчас большая. Опять же, это не торговля беляшами, а серьезное производство. Побольше бы таких! Глядишь и автозавод построим в Барнауле!)
13:12:19 20-02-2025
Замечательно, когда не только торговые центры работают, но и производство! Спасибо людям, которые этим занимаются, и управленцам и обычным работягам!
13:57:08 20-02-2025
И импортозамещением занимаются, и социалку тянут. Молодцы! А за международные соревнования по гребле - отдельный респект. Крутые мероприятия получаются. Приятно посмотреть и отдохнуть на гребном канале!
17:00:53 20-02-2025
Ну хоть кто-то делом занят...
09:00:21 21-02-2025
Часто так спрашивают люди - где что работает, кроме ТРЦ? Вот и ответ! Молодцы в редакции, пожалуйста, показывайте реально работающие промышленные предприятия. Кстати, не забывайте о вакансиях и зарплатах рассказать!