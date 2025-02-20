Развитие и ответственность. Директор Барнаульского завода АТИ о новых разработках

Экскурсия по барнаульскому заводу, продукция которого по некоторым параметрам лучше европейской

20 февраля 2025, 09:45, ИА Амител erid: 2W5zFGbhSWk

Это предприятие сумело не просто пережить кризисные годы в России, но успешно расширяется, развивается и занимается разработками новых изделий, которые по качеству превосходят "признанные" европейские. Его продукция сейчас широко поставляется в самые разные страны. Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru побывала на Барнаульском заводе АТИ. Его директор Артем Шамков провел подробную экскурсию по цехам и рассказал о новейших разработках, оборудовании и зарплатах. А еще о том, что сотрудников на заводе берегут: проверяют алкотестером, построили для них современный спортивный зал и оплачивают профессиональных тренеров. Также поговорили о Фонде Владимира Шаманова "Защитники Отечества", Клубе молодых промышленников и о том, зачем Барнаульский завод АТИ тратит деньги на поддержку спортивных мероприятий в Алтайском крае.

Кто в "Переговорке"



Артем Шамков – генеральный директор ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий".

Родился 3 сентября 1989 года.

В 2013 году окончил экономический факультет МГУ.

В 2014-м – МГЮА им. О.Е. Кутафина по специальности "Юриспруденция".

В настоящее время – аспирант Международного института экономики, менеджмента и информационных систем АГУ.

Трудовую биографию начал в 2005 году. Прошел путь от плотника ремонтно-механического цеха ОАО "Барнаульский завод асбестовых технических изделий" до генерального директора ООО "Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий" (назначен в декабре 2015 года).

Председатель попечительского совета Фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества"; член генерального совета ООО "Деловая Россия"; член комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России";

член правления АРО МООО РСО;

член правления Союза промышленников Алтайского края;

председатель АРО Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников"; председатель Общественного совета при ГУФССП по Алтайскому краю;

член Совета по экономическому развитию при главе города Барнаула.

03:18 Аббревиатуру оставили, смысл изменили. Как сегодня расшифровывается Барнаульский завод АТИ и что теперь производит. Кстати, предприятие – официальный поставщик БелАЗа.

05:16 "Думали приблизиться по качеству, оказалось – превзошли". О том, как на БзАТИ начали делать колодки для Scania и других грузовиков иностранного производства и зарегистрировали бренд в Европе.

07:06 Экскурсия по цеху безасбестовых тормозных колодок. Он был запущен в 2018 году в рамках программы импортозамещения.

09:30 О том, как заводу удалось выстоять в последние проблемные пять лет. Самым сложным периодом оказалась пандемия. И здесь промышленникам есть за что благодарить губернатора Виктора Томенко, говорит Артем Шамков.

12:55 Сколько сейчас человек работает на предприятии? И правда ли, что на входе сотрудников проверяют алкотестером?

14:27 Какие зарплаты на Барнаульском заводе АТИ?

14:56 "Пришло наше время". О том, как предприятие изготавливает детали на пассажирские поезда "Иволга" и "Ласточка". Раньше эти детали в Россию поставляла корпорация из Германии.

16:26 Современный цех Барнаульского завода АТИ с новейшим оборудованием, который открылся в августе 2024 года. "У него интересная предыстория", – рассказывает Артем Шамков.

18:36 Волшебство из пыли. Показываем, как выглядят дисковые тормозные колодки на самый большой карьерный самосвал в мире.

20:20 Более 30 видов изделий разработано специалистами БзАТИ для производства в цехе БТК. Руководитель предприятия рассказывает, что это за продукция.

21:00 Красиво. Вот так выглядят готовые детали для "Ласточек" и "БелАЗа".

21:43 О наградах губернатора, которые получил коллектив инженеров БзАТИ за свои разработки.

22:31 О механизме за 90 млн рублей, которым особенно гордятся на предприятии.

24:15 Прогулка по цеху, где производят графитовую фольгу. Артем Шамков рассказывает об особенностях производства.

28:28 Зачем руководитель завода возглавил Клуб молодых промышленников в регионе, кто в него входит и какие задачи решают?

31:32 "Экзамен для всех". О том, как Барнаульский завод АТИ посещал с визитом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

32:46 Для сотрудников завода – новый спортивный зал и профессиональные тренеры. А еще – регулярные соревнования. О "социалке" и не только.

34:55 "Я так воспитан и просто продолжил дело отца". О том, как БзАТИ поддерживает Федерацию гребли на байдарках и каноэ и участвует в проведении международных соревнований в Барнауле.

38:17 Патриотическое воспитание. О работе Фонда Владимира Шаманова "Защитники Отечества", первом в Узбекистане музее космонавтики, создании Аллеи памяти бойцов шестой роты в Барнауле, открытии сквера Десантников. А еще – о турнире по армейскому рукопашному бою, который уже стал визитной карточкой Фонда.

44:03 "Динамо-Алтай", клуб по мини-футболу "Прайд" и др. Какие еще спортивные команды поддерживает Барнаульский завод АТИ?

44:46 "Сотни тонн "гуманитарки" на передовую". О поддержке бойцов на СВО.

ООО "Барнаульский завод АТИ"

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