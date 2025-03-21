На страже правопорядка. Фоторепортаж с развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона

В мероприятии приняли участие кинологи, дружинники, сотрудники патрульных служб и других подразделений

21 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Открытый развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В столице Алтайского края состоялся открытый общегородской развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, которые заступают на службу по охране общественного порядка. В нем приняли участие сотрудники различных подразделений: патрульных служб, ГАИ, Росгвардии, дружинники и прочие. Как это было – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, что ради мероприятия правоохранителям пришлось перекрыть часть проспекта Социалистического. На данный момент проезд уже открыт.