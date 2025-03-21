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На страже правопорядка. Фоторепортаж с развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона

В мероприятии приняли участие кинологи, дружинники, сотрудники патрульных служб и других подразделений

21 марта 2025, 17:40, ИА Амител

Открытый развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В столице Алтайского края состоялся открытый общегородской развод полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, которые заступают на службу по охране общественного порядка. В нем приняли участие сотрудники различных подразделений: патрульных служб, ГАИ, Росгвардии, дружинники и прочие. Как это было – смотрите в фоторепортаже amic.ru.

Напомним, что ради мероприятия правоохранителям пришлось перекрыть часть проспекта Социалистического. На данный момент проезд уже открыт.

Барнаул полиция

Комментарии 14

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Гость

19:48:36 21-03-2025

Ну и зачем эта показуха?

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Гость

21:16:46 21-03-2025

Гость (19:48:36 21-03-2025) Ну и зачем эта показуха?... подсказать или сам догадаешься?

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Гость

21:27:08 21-03-2025

поясните плиз...есть полиция-подчиняется МВД, а при чем тут Росгвардия (у которой свои начальники)?

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гость

21:49:18 21-03-2025

Гость (21:27:08 21-03-2025) поясните плиз...есть полиция-подчиняется МВД, а при чем тут ... Все понятно, развод полицейских нарядов, а вот приняли участие все кому не лень. А вот как построится ровно не смогли на первом фото, это да, автомобили ровнее стоят на втором, но это видно служившим.

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гость

21:56:11 21-03-2025

Из всех фото выделяется сотрудник ДПС с уставным головным убором и уставным же воинским приветствием с сомкнутыми пальцами и выпрямленной кистью руки. Я его даже не знаю, не пишите, что я его родственник.)))

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Гость

23:56:58 21-03-2025

Гордость берет за них. Упитанные, обутые, одетые, льготами обласканные, при погонах, орденах и медалях. Вот на кого надо ровняться. А картошку, зерно, станки, машины и пр. купим у китайцев.

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Гость

08:38:28 22-03-2025

Гость (23:56:58 21-03-2025) Гордость берет за них. Упитанные, обутые, одетые, льготами о... Тыловая элита

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Гость

08:04:02 22-03-2025

Игра в солдатики

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Гость

08:58:50 22-03-2025

Однако преступления среди мигрантов растут.14

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Гость

10:07:36 22-03-2025

Интересное фото на фоне памятника пострадавшим от репрессий. Прям в точку. И сотрудник то с вполне конкретным выражением лица. Молодец фотограф.

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Гость

12:05:18 22-03-2025

Зачем капоты у машин открыты? Перегрелись, пока сюда доехали по пробкам и выделенкам?

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Дюша

09:34:53 24-03-2025

Мне до сих пор не понятно как они служат под названием "полиция"? Это же позор! Или это реально полицаи и название чтобы граждане не заблуждались относительно своего места в государстве?

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Афиноген

09:08:39 25-03-2025

Да,ничего не скажешь,всё весьма символично.

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Гость

11:36:04 27-03-2025

Посмотрел и ахнул,служил в далеком 1969 г в Германии ,это просто какое то сборище ,а не построение на развод ,видимо таков уровень требований в полиции ,а с этого и начинается дисциплина .

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